Окупанти інтенсивно обстрілювали Вугледар, є руйнування, - Кириленко

На Волноваському напрямку росіяни вели інтенсивні обстріли Вугледара - пошкодили 4 житлові будинки та адмінбудівлю. На території громади були прильоти по околицях Пречистівки, Новоукраїнки та Водяного.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку ніч минула відносно спокійно - були поодинокі обстріли по Авдіївці та по Очеретинській громаді. Інформація про постраждалих не надходила.

"На Горлівському напрямку 3 цивільних дістали поранення у Бахмуті. В Роздолівці Соледарської громади пошкоджено 8 приватних будинків. На Лисичанському напрямку тривають масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - за попередню добу було понад 40 прильотів. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань встановлюємо", - зазначив очільник регіону.

"Кожен російський злочин ретельно документуємо. За все будуть відповідати!", - резюмує Кириленко.

