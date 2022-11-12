Россияне бросили большое количество исправной техники вблизи Каховской ГЭС, - Хлань
Российские захватчики во время бегства из Херсона бросили большое количество техники.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается ленд-лиза, то очень много отмечают именно у плотины Каховской ГЭС. В Бериславском районе, в селе Веселое, оккупанты побросали по виноградниках сумасшедшие колонны техники, при чем не подбитой, а исправной, нормальной техники. Огромное количество бензовозов, даже полных горючего" , – отметил он.
По словам Хланя, оккупанты убегали и бросали технику, а в некоторых населенных пунктах даже пищевые наборы.
Топ комментарии
+42 Шимус
показать весь комментарий12.11.2022 11:19 Ответить Ссылка
+29 аспм мпри
показать весь комментарий12.11.2022 11:57 Ответить Ссылка
+28 Шимус
показать весь комментарий12.11.2022 11:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже рашистсткі вчені з наукового містечка суолковр винайшли полімер (полімер=пластик), котрий міцніше за сталеву броню?
На аліекспресі погугліть, дошка кухонна, пластикова, 550х300х15. Адін доляр дєсять штука!
Ото вам і унікальний полімер. Анало говнєт!
Кацапи з переляку своіх перелопатили 👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
Якщо на секунду припустити, що це не брехня, тоді секрет цього фокусу ворога криється в наступній послідовності дій :
1) починаючи з кінця жовтня проведення інформаційної спецоперації з нагнітанням в ЗМІ тези: "ни шагу назад" з Херсону і правого берега;
2) одночасно із п.1 початок скритного відведення найбільш боєздатних частин на лівий берег поночах по дамбі і під Антонівським мостом, а також вдень під виглядом мирних мешканців - окупантів, переодягнутих у цивільний одяг;
3) заведення в зворотньому порядку вдень і відкрито чмобиків на правий берег для видимості нарощування угрупування;
4) таємна переправка вночі важкої техніки й озброєння на лівий берег по наведених понтонах, користуючись тотальним режимом глушіння зв'язку й обмеження мобільності місцевого населення через круглодобову комендантську годину;
5) після фактичного виведення військ і залишення на позиціях лише окремих загонів для ведення ар'єргардних боїв публічне оголошення про вивід військ, підрив мостів через Інгулець для сповільнення наступу ЗСУ;
6) відхід решти частин впродовж двох діб за Дніпро, підрив Антонівських автомобільного і залізничного мостів;
7) і як завершальна опція цієї операції - підрив мосту із з частковим руйнуванням Каховської дамби.