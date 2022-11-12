Россияне бросили большое количество исправной техники вблизи Каховской ГЭС, - Хлань

Российские захватчики во время бегства из Херсона бросили большое количество техники.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается ленд-лиза, то очень много отмечают именно у плотины Каховской ГЭС. В Бериславском районе, в селе Веселое, оккупанты побросали по виноградниках сумасшедшие колонны техники, при чем не подбитой, а исправной, нормальной техники. Огромное количество бензовозов, даже полных горючего" , – отметил он.

По словам Хланя, оккупанты убегали и бросали технику, а в некоторых населенных пунктах даже пищевые наборы.

