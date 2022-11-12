РУС
Россияне бросили большое количество исправной техники вблизи Каховской ГЭС, - Хлань

херсонщина

Российские захватчики во время бегства из Херсона бросили большое количество техники.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается ленд-лиза, то очень много отмечают именно у плотины Каховской ГЭС. В Бериславском районе, в селе Веселое, оккупанты побросали по виноградниках сумасшедшие колонны техники, при чем не подбитой, а исправной, нормальной техники. Огромное количество бензовозов, даже полных горючего" , – отметил он.

По словам Хланя, оккупанты убегали и бросали технику, а в некоторых населенных пунктах даже пищевые наборы.

Хлань Сергей (86) Херсонская область (5133)
+42
показать весь комментарий
12.11.2022 11:19 Ответить
+29
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование ТЭЦ и котелен, взорвали облэнерго и водоканал, сожгли СИЗО, скрывая преступления, взорвали ЛЭП, оставив город без света и тепла, Антоновский мост. При этом, РФ называет Херсон своим, а жителей - россиянами! Нет страны подлей, лживей, чем кацапи
показать весь комментарий
12.11.2022 11:57 Ответить
+28
затрофеели не простой БМП-2, а БМП-2 675-СБ3КДЗ. БМП-2 675-СБ3КДЗ это для российской армии уникальная машина, поскольку её броня усилена полимерными панелями выдерживающими пулемётный выстрел 12,7-мм.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:29 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 11:19 Ответить
Поруч десь повинна пастися овечка...
показать весь комментарий
12.11.2022 11:20 Ответить
за овец пойдет солдат ру армии или бимбасео дон дон
показать весь комментарий
12.11.2022 11:23 Ответить
мнда и на этом они собирались нас остановить уровень позиций на заднем плане ахмат чай полк дон дон бат баран рота щашлик взвод
показать весь комментарий
12.11.2022 11:37 Ответить
всех своих женщин они с собой забрали. не стоит их делать уж совсем нелюдями )))
показать весь комментарий
12.11.2022 11:37 Ответить
"Бронешкурка вівцейоба" Надіюся - не сильно ушкоджена? Використовувать далі можна?
показать весь комментарий
12.11.2022 12:51 Ответить
Війна війною ...а Лендліз "по расписанию" ))))
показать весь комментарий
12.11.2022 11:19 Ответить
Хоч би помили та прибрали всередині тої бронетехніки.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:19 Ответить
Там одним миттям не обійтися-туди екзорциста треба запрошувати.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:27 Ответить
з банкою хлорки
показать весь комментарий
12.11.2022 11:57 Ответить
Сатана звідти втече від одних звуків української мови!
показать весь комментарий
12.11.2022 12:53 Ответить
Ленд ліз з чорного хода!
показать весь комментарий
12.11.2022 11:21 Ответить
Ну от, знову американці скажуть: який такий ленд-ліз, якщо вам зброю "друна армвя світу" поставляє
показать весь комментарий
12.11.2022 11:21 Ответить
какой день 2й пойдут фотки на 3й и 4й нафига чтобы на месте нашу уже технику рузге артой крыли
показать весь комментарий
12.11.2022 11:24 Ответить
Не так як під Хаоковом, але кинута техніка є, її просто не може бути, не можна скрізь голчате вушко провести скільки вербоюдів
показать весь комментарий
12.11.2022 11:25 Ответить
*не може не бути
показать весь комментарий
12.11.2022 11:27 Ответить
"не може не бути" = "може бути". закон подвійного заперечення.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:33 Ответить
Не може не бути =повинна бути
показать весь комментарий
12.11.2022 11:59 Ответить
ну то хай буде (не строго так) ))
показать весь комментарий
12.11.2022 12:16 Ответить
затрофеели не простой БМП-2, а БМП-2 675-СБ3КДЗ. БМП-2 675-СБ3КДЗ это для российской армии уникальная машина, поскольку её броня усилена полимерными панелями выдерживающими пулемётный выстрел 12,7-мм.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:29 Ответить
Полімерними панелями...
Невже рашистсткі вчені з наукового містечка суолковр винайшли полімер (полімер=пластик), котрий міцніше за сталеву броню?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:07 Ответить
Винайшли-шминайшли.
На аліекспресі погугліть, дошка кухонна, пластикова, 550х300х15. Адін доляр дєсять штука!
Ото вам і унікальний полімер. Анало говнєт!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:23 Ответить
.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:31 Ответить
там не только техника , к стати это не сказки , ее много и различной , территория большая , и ее нужно разминировать , переправить , и тд , все будет , не спеши , а вот про потери л / с паРашников наш штаб ооооочень сдержано назвали цифру в 870 за сутки , есть инфа про то , что их на переправах крошили и наши и их , по Днепру плывут сотни трупов , а сколько их на дне и всплывет через 3-4 дня , ........... люди пишут что картина просто непередаваемая , вонь уже такая что к берегу подойти невозможно ...............много инфы не пропускают , и правильно делают .
показать весь комментарий
12.11.2022 11:37 Ответить
вонять не должны еще. времени мало прошло. наверное русаки вонючие при жизни были
показать весь комментарий
12.11.2022 12:12 Ответить
Хорошо, если всплывут! Но могут и не всплыть!
показать весь комментарий
12.11.2022 12:43 Ответить
якщо були в касках і броніках, то навряд чи...
показать весь комментарий
12.11.2022 14:50 Ответить
Ага, дати вийти 40000 виродкам майже без перешкод ще й технікою...... Як таке могло статися? Всемогучий Салліван? Я особисто сильно злий.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:35 Ответить
Уже много видео в телеге, так что пшел бы со своей зрадой
показать весь комментарий
12.11.2022 11:43 Ответить
Від тебе , Стах , пахне срюським лайном
показать весь комментарий
12.11.2022 11:56 Ответить
Пане Юрію, ось наше побажання: зробіть серію репортажів з покинутою технікою кацапстана, ми їх на яп перекинемо, щоб свинособаки поскавчали))
показать весь комментарий
12.11.2022 11:23 Ответить
Наразі учора Бутусов говорив,що буде матеріал про Херсон, помилки і переваги,а також аналіз втечі орків. Техніка є,але не так,як під Ізюмом. Ворог також вчиться....
показать весь комментарий
12.11.2022 11:38 Ответить
ворог що в Херсоні, що під Ізюмом одинаковий. Тільки з Херсона вони планомірно готувалися до втечі, а під Ізюмом ЗСУ прорвали їм оборону і там у них виникла загроза утворення котла і повного знищення. Тому і тікали вони з Харківщини непідготовлено і панічно.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:58 Ответить
Це була перша такого масштабу операція. Херсон має зовсім другу історію. Знаєте скільки раз ЗСУ безуспішно атакували Херсон? Стратегія інша. Знищили логістику, закрили шляхи допомоги ...
показать весь комментарий
12.11.2022 12:05 Ответить
Не знищили логістику, а суттєво її порушили. Була би знищена логістика, ніхто на лівий берег не переправив би війська з технікою.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:22 Ответить
Якщо закрили шляхи допомоги, звідки бензовози, повні пальним?
показать весь комментарий
12.11.2022 13:53 Ответить
Так оборону можна було прорвати і під Херсоном особливо коли рашисты відступали, мені більше це нагадує знамените чудо під Дюнкерком,може з деякими відмінностями.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:56 Ответить
ну так і проривали під час їхнього відступу. Тільки оборона ця була мабуть з однієї ар'єргардної лінії для прикриття відходу, коли основну частину військ орки вже вивели на лівий берег.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:27 Ответить
ми на це сподіваємся
показать весь комментарий
12.11.2022 11:25 Ответить
А кули, Ленд Лиз.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:28 Ответить
Просто греблю ГЭС раньше времени подорвали, поэтому и бросили (если это правда что бросили).
показать весь комментарий
12.11.2022 11:32 Ответить
Там трапилась така ситуація , пишуть що - немов би в самий пік відступу , хтось пустив чутки що передові підрозділи ЗСУ , вже в кількох км від греблі . Кацапня покинувши техніку , в паніці побігла до переправи , з лівого берега по ним навіть відкрили вогонь , сприйнявши за дрг українців . .
показать весь комментарий
12.11.2022 11:47 Ответить
Це по принципу ,, бий своїх , щоб чужі боялись "

Кацапи з переляку своіх перелопатили 👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
показать весь комментарий
12.11.2022 12:09 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 11:53 Ответить
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование ТЭЦ и котелен, взорвали облэнерго и водоканал, сожгли СИЗО, скрывая преступления, взорвали ЛЭП, оставив город без света и тепла, Антоновский мост. При этом, РФ называет Херсон своим, а жителей - россиянами! Нет страны подлей, лживей, чем кацапи
показать весь комментарий
12.11.2022 11:57 Ответить
Але вперто продовжуєм говорити мовою окупанта, то хто ти? Може те ж з ними?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:18 Ответить
это все хорошо, но 90% живой силы ушло и это плохо
показать весь комментарий
12.11.2022 12:09 Ответить
А куди вони підуть, не знаєте? Додому поїдуть? Я не розумію, як можна було дати змитися 40000(!) свинособакам.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:39 Ответить
Вчора на рашистській пітьмі оголосили, що всі свої війська з правого берега Дніпра вивели.
Якщо на секунду припустити, що це не брехня, тоді секрет цього фокусу ворога криється в наступній послідовності дій :
1) починаючи з кінця жовтня проведення інформаційної спецоперації з нагнітанням в ЗМІ тези: "ни шагу назад" з Херсону і правого берега;
2) одночасно із п.1 початок скритного відведення найбільш боєздатних частин на лівий берег поночах по дамбі і під Антонівським мостом, а також вдень під виглядом мирних мешканців - окупантів, переодягнутих у цивільний одяг;
3) заведення в зворотньому порядку вдень і відкрито чмобиків на правий берег для видимості нарощування угрупування;
4) таємна переправка вночі важкої техніки й озброєння на лівий берег по наведених понтонах, користуючись тотальним режимом глушіння зв'язку й обмеження мобільності місцевого населення через круглодобову комендантську годину;
5) після фактичного виведення військ і залишення на позиціях лише окремих загонів для ведення ар'єргардних боїв публічне оголошення про вивід військ, підрив мостів через Інгулець для сповільнення наступу ЗСУ;
6) відхід решти частин впродовж двох діб за Дніпро, підрив Антонівських автомобільного і залізничного мостів;
7) і як завершальна опція цієї операції - підрив мосту із з частковим руйнуванням Каховської дамби.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:59 Ответить
Занадто складно для свинособак, щоб втілити в життя. Здається, тут щось інше.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:00 Ответить
Ви забули ще один пункт: заборона на проведення фотосесій для всіх супутників у всіх діапазонах.
показать весь комментарий
13.11.2022 05:52 Ответить
сваих и сваё не брасаем... (чужое тыбзим))
показать весь комментарий
12.11.2022 12:51 Ответить
Это чьорная пятница по-рюзьге. Акция - подбил танк, еще один в подарок.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:16 Ответить
 
 