УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8283 відвідувача онлайн
Новини Війна
24 091 57

Росіяни покинули велику кількість справної техніки поблизу Каховської ГЕС, - Хлань

херсонщина

Російські загарбники під час втечі з Херсонщини покинули велику кількість техніки.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ленд-лізу, то дуже багато відзначають саме біля греблі Каховської ГЕС. У Бериславському районі, у селі Веселе окупанти понакидали по виноградниках шалені колони техніки, при чому не підбитої, а справної, нормальної техніки. Величезну кількість бензовозів, навіть повних пальним", - зазначив він.

За словами Хланя, окупанти тікали та кидали техніку, а в деяких населених пунктах навіть харчові набори.

Також читайте: У Херсоні ховаються багато переодягнених військових РФ, можливі провокації, - Хлань

Автор: 

Хлань Сергій (119) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
12.11.2022 11:19 Відповісти
+29
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование ТЭЦ и котелен, взорвали облэнерго и водоканал, сожгли СИЗО, скрывая преступления, взорвали ЛЭП, оставив город без света и тепла, Антоновский мост. При этом, РФ называет Херсон своим, а жителей - россиянами! Нет страны подлей, лживей, чем кацапи
показати весь коментар
12.11.2022 11:57 Відповісти
+28
затрофеели не простой БМП-2, а БМП-2 675-СБ3КДЗ. БМП-2 675-СБ3КДЗ это для российской армии уникальная машина, поскольку её броня усилена полимерными панелями выдерживающими пулемётный выстрел 12,7-мм.
показати весь коментар
12.11.2022 11:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.11.2022 11:19 Відповісти
Поруч десь повинна пастися овечка...
показати весь коментар
12.11.2022 11:20 Відповісти
за овец пойдет солдат ру армии или бимбасео дон дон
показати весь коментар
12.11.2022 11:23 Відповісти
мнда и на этом они собирались нас остановить уровень позиций на заднем плане ахмат чай полк дон дон бат баран рота щашлик взвод
показати весь коментар
12.11.2022 11:37 Відповісти
всех своих женщин они с собой забрали. не стоит их делать уж совсем нелюдями )))
показати весь коментар
12.11.2022 11:37 Відповісти
"Бронешкурка вівцейоба" Надіюся - не сильно ушкоджена? Використовувать далі можна?
показати весь коментар
12.11.2022 12:51 Відповісти
Війна війною ...а Лендліз "по расписанию" ))))
показати весь коментар
12.11.2022 11:19 Відповісти
Хоч би помили та прибрали всередині тої бронетехніки.
показати весь коментар
12.11.2022 11:19 Відповісти
Там одним миттям не обійтися-туди екзорциста треба запрошувати.
показати весь коментар
12.11.2022 11:27 Відповісти
з банкою хлорки
показати весь коментар
12.11.2022 11:57 Відповісти
Сатана звідти втече від одних звуків української мови!
показати весь коментар
12.11.2022 12:53 Відповісти
Ленд ліз з чорного хода!
показати весь коментар
12.11.2022 11:21 Відповісти
Ну от, знову американці скажуть: який такий ленд-ліз, якщо вам зброю "друна армвя світу" поставляє
показати весь коментар
12.11.2022 11:21 Відповісти
какой день 2й пойдут фотки на 3й и 4й нафига чтобы на месте нашу уже технику рузге артой крыли
показати весь коментар
12.11.2022 11:24 Відповісти
Не так як під Хаоковом, але кинута техніка є, її просто не може бути, не можна скрізь голчате вушко провести скільки вербоюдів
показати весь коментар
12.11.2022 11:25 Відповісти
*не може не бути
показати весь коментар
12.11.2022 11:27 Відповісти
"не може не бути" = "може бути". закон подвійного заперечення.
показати весь коментар
12.11.2022 11:33 Відповісти
Не може не бути =повинна бути
показати весь коментар
12.11.2022 11:59 Відповісти
ну то хай буде (не строго так) ))
показати весь коментар
12.11.2022 12:16 Відповісти
затрофеели не простой БМП-2, а БМП-2 675-СБ3КДЗ. БМП-2 675-СБ3КДЗ это для российской армии уникальная машина, поскольку её броня усилена полимерными панелями выдерживающими пулемётный выстрел 12,7-мм.
показати весь коментар
12.11.2022 11:29 Відповісти
Полімерними панелями...
Невже рашистсткі вчені з наукового містечка суолковр винайшли полімер (полімер=пластик), котрий міцніше за сталеву броню?
показати весь коментар
12.11.2022 14:07 Відповісти
Винайшли-шминайшли.
На аліекспресі погугліть, дошка кухонна, пластикова, 550х300х15. Адін доляр дєсять штука!
Ото вам і унікальний полімер. Анало говнєт!
показати весь коментар
12.11.2022 14:23 Відповісти
.
показати весь коментар
12.11.2022 11:31 Відповісти
там не только техника , к стати это не сказки , ее много и различной , территория большая , и ее нужно разминировать , переправить , и тд , все будет , не спеши , а вот про потери л / с паРашников наш штаб ооооочень сдержано назвали цифру в 870 за сутки , есть инфа про то , что их на переправах крошили и наши и их , по Днепру плывут сотни трупов , а сколько их на дне и всплывет через 3-4 дня , ........... люди пишут что картина просто непередаваемая , вонь уже такая что к берегу подойти невозможно ...............много инфы не пропускают , и правильно делают .
показати весь коментар
12.11.2022 11:37 Відповісти
вонять не должны еще. времени мало прошло. наверное русаки вонючие при жизни были
показати весь коментар
12.11.2022 12:12 Відповісти
Хорошо, если всплывут! Но могут и не всплыть!
показати весь коментар
12.11.2022 12:43 Відповісти
якщо були в касках і броніках, то навряд чи...
показати весь коментар
12.11.2022 14:50 Відповісти
Ага, дати вийти 40000 виродкам майже без перешкод ще й технікою...... Як таке могло статися? Всемогучий Салліван? Я особисто сильно злий.
показати весь коментар
12.11.2022 14:35 Відповісти
Уже много видео в телеге, так что пшел бы со своей зрадой
показати весь коментар
12.11.2022 11:43 Відповісти
Від тебе , Стах , пахне срюським лайном
показати весь коментар
12.11.2022 11:56 Відповісти
Пане Юрію, ось наше побажання: зробіть серію репортажів з покинутою технікою кацапстана, ми їх на яп перекинемо, щоб свинособаки поскавчали))
показати весь коментар
12.11.2022 11:23 Відповісти
Наразі учора Бутусов говорив,що буде матеріал про Херсон, помилки і переваги,а також аналіз втечі орків. Техніка є,але не так,як під Ізюмом. Ворог також вчиться....
показати весь коментар
12.11.2022 11:38 Відповісти
ворог що в Херсоні, що під Ізюмом одинаковий. Тільки з Херсона вони планомірно готувалися до втечі, а під Ізюмом ЗСУ прорвали їм оборону і там у них виникла загроза утворення котла і повного знищення. Тому і тікали вони з Харківщини непідготовлено і панічно.
показати весь коментар
12.11.2022 11:58 Відповісти
Це була перша такого масштабу операція. Херсон має зовсім другу історію. Знаєте скільки раз ЗСУ безуспішно атакували Херсон? Стратегія інша. Знищили логістику, закрили шляхи допомоги ...
показати весь коментар
12.11.2022 12:05 Відповісти
Не знищили логістику, а суттєво її порушили. Була би знищена логістика, ніхто на лівий берег не переправив би війська з технікою.
показати весь коментар
12.11.2022 12:22 Відповісти
Якщо закрили шляхи допомоги, звідки бензовози, повні пальним?
показати весь коментар
12.11.2022 13:53 Відповісти
Так оборону можна було прорвати і під Херсоном особливо коли рашисты відступали, мені більше це нагадує знамените чудо під Дюнкерком,може з деякими відмінностями.
показати весь коментар
12.11.2022 14:56 Відповісти
ну так і проривали під час їхнього відступу. Тільки оборона ця була мабуть з однієї ар'єргардної лінії для прикриття відходу, коли основну частину військ орки вже вивели на лівий берег.
показати весь коментар
12.11.2022 16:27 Відповісти
ми на це сподіваємся
показати весь коментар
12.11.2022 11:25 Відповісти
А кули, Ленд Лиз.
показати весь коментар
12.11.2022 11:28 Відповісти
Просто греблю ГЭС раньше времени подорвали, поэтому и бросили (если это правда что бросили).
показати весь коментар
12.11.2022 11:32 Відповісти
Там трапилась така ситуація , пишуть що - немов би в самий пік відступу , хтось пустив чутки що передові підрозділи ЗСУ , вже в кількох км від греблі . Кацапня покинувши техніку , в паніці побігла до переправи , з лівого берега по ним навіть відкрили вогонь , сприйнявши за дрг українців . .
показати весь коментар
12.11.2022 11:47 Відповісти
Це по принципу ,, бий своїх , щоб чужі боялись "

Кацапи з переляку своіх перелопатили 👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
показати весь коментар
12.11.2022 12:09 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 11:53 Відповісти
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование ТЭЦ и котелен, взорвали облэнерго и водоканал, сожгли СИЗО, скрывая преступления, взорвали ЛЭП, оставив город без света и тепла, Антоновский мост. При этом, РФ называет Херсон своим, а жителей - россиянами! Нет страны подлей, лживей, чем кацапи
показати весь коментар
12.11.2022 11:57 Відповісти
Але вперто продовжуєм говорити мовою окупанта, то хто ти? Може те ж з ними?
показати весь коментар
12.11.2022 14:18 Відповісти
это все хорошо, но 90% живой силы ушло и это плохо
показати весь коментар
12.11.2022 12:09 Відповісти
А куди вони підуть, не знаєте? Додому поїдуть? Я не розумію, як можна було дати змитися 40000(!) свинособакам.
показати весь коментар
12.11.2022 14:39 Відповісти
Вчора на рашистській пітьмі оголосили, що всі свої війська з правого берега Дніпра вивели.
Якщо на секунду припустити, що це не брехня, тоді секрет цього фокусу ворога криється в наступній послідовності дій :
1) починаючи з кінця жовтня проведення інформаційної спецоперації з нагнітанням в ЗМІ тези: "ни шагу назад" з Херсону і правого берега;
2) одночасно із п.1 початок скритного відведення найбільш боєздатних частин на лівий берег поночах по дамбі і під Антонівським мостом, а також вдень під виглядом мирних мешканців - окупантів, переодягнутих у цивільний одяг;
3) заведення в зворотньому порядку вдень і відкрито чмобиків на правий берег для видимості нарощування угрупування;
4) таємна переправка вночі важкої техніки й озброєння на лівий берег по наведених понтонах, користуючись тотальним режимом глушіння зв'язку й обмеження мобільності місцевого населення через круглодобову комендантську годину;
5) після фактичного виведення військ і залишення на позиціях лише окремих загонів для ведення ар'єргардних боїв публічне оголошення про вивід військ, підрив мостів через Інгулець для сповільнення наступу ЗСУ;
6) відхід решти частин впродовж двох діб за Дніпро, підрив Антонівських автомобільного і залізничного мостів;
7) і як завершальна опція цієї операції - підрив мосту із з частковим руйнуванням Каховської дамби.
показати весь коментар
12.11.2022 14:59 Відповісти
Занадто складно для свинособак, щоб втілити в життя. Здається, тут щось інше.
показати весь коментар
12.11.2022 16:00 Відповісти
Ви забули ще один пункт: заборона на проведення фотосесій для всіх супутників у всіх діапазонах.
показати весь коментар
13.11.2022 05:52 Відповісти
сваих и сваё не брасаем... (чужое тыбзим))
показати весь коментар
12.11.2022 12:51 Відповісти
Это чьорная пятница по-рюзьге. Акция - подбил танк, еще один в подарок.
показати весь коментар
12.11.2022 13:16 Відповісти
 
 