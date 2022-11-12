Росіяни покинули велику кількість справної техніки поблизу Каховської ГЕС, - Хлань
Російські загарбники під час втечі з Херсонщини покинули велику кількість техніки.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ленд-лізу, то дуже багато відзначають саме біля греблі Каховської ГЕС. У Бериславському районі, у селі Веселе окупанти понакидали по виноградниках шалені колони техніки, при чому не підбитої, а справної, нормальної техніки. Величезну кількість бензовозів, навіть повних пальним", - зазначив він.
За словами Хланя, окупанти тікали та кидали техніку, а в деяких населених пунктах навіть харчові набори.
Невже рашистсткі вчені з наукового містечка суолковр винайшли полімер (полімер=пластик), котрий міцніше за сталеву броню?
На аліекспресі погугліть, дошка кухонна, пластикова, 550х300х15. Адін доляр дєсять штука!
Ото вам і унікальний полімер. Анало говнєт!
Кацапи з переляку своіх перелопатили 👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
Якщо на секунду припустити, що це не брехня, тоді секрет цього фокусу ворога криється в наступній послідовності дій :
1) починаючи з кінця жовтня проведення інформаційної спецоперації з нагнітанням в ЗМІ тези: "ни шагу назад" з Херсону і правого берега;
2) одночасно із п.1 початок скритного відведення найбільш боєздатних частин на лівий берег поночах по дамбі і під Антонівським мостом, а також вдень під виглядом мирних мешканців - окупантів, переодягнутих у цивільний одяг;
3) заведення в зворотньому порядку вдень і відкрито чмобиків на правий берег для видимості нарощування угрупування;
4) таємна переправка вночі важкої техніки й озброєння на лівий берег по наведених понтонах, користуючись тотальним режимом глушіння зв'язку й обмеження мобільності місцевого населення через круглодобову комендантську годину;
5) після фактичного виведення військ і залишення на позиціях лише окремих загонів для ведення ар'єргардних боїв публічне оголошення про вивід військ, підрив мостів через Інгулець для сповільнення наступу ЗСУ;
6) відхід решти частин впродовж двох діб за Дніпро, підрив Антонівських автомобільного і залізничного мостів;
7) і як завершальна опція цієї операції - підрив мосту із з частковим руйнуванням Каховської дамби.