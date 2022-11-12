Росіяни покинули велику кількість справної техніки поблизу Каховської ГЕС, - Хлань

Російські загарбники під час втечі з Херсонщини покинули велику кількість техніки.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ленд-лізу, то дуже багато відзначають саме біля греблі Каховської ГЕС. У Бериславському районі, у селі Веселе окупанти понакидали по виноградниках шалені колони техніки, при чому не підбитої, а справної, нормальної техніки. Величезну кількість бензовозів, навіть повних пальним", - зазначив він.

За словами Хланя, окупанти тікали та кидали техніку, а в деяких населених пунктах навіть харчові набори.

