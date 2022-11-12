В оккупированном Мариуполе ежедневно увеличивается количество массовых захоронений, - Андрющенко

В Мариуполе количество массовых захоронений увеличивается каждый день. Работы по обустройству новых братских могил не останавливаются.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сектор 21. Такое название имеет сектор смерти Мариуполя в Старом Крыму. Количество массовых захоронений увеличивается каждый день. Работы по обустройству новых братских могил не останавливаются", - написал советник мэра.

Основные причины увеличения смертности гражданского населения оккупированного города – жизнь в холодных домах и паралич медицинской системы. Людей не просто не лечат, в большинстве своем просто игнорируют сам факт массового заболевания. Лечить не кем и нечем. Кроме того, оккупанты массово проводят работы по демонтажу домов. Каждый день под завалами находят погибших.

"Пытаются проводить эксгумацию без лишнего внимания извне, тайком просто пряча людей в братские могилы, иногда даже без табличек", - сообщил Андрющенко.

"Снова - траншеи, даже незаколоченные гробы, части тел в коробках. Уже даже не на все могилы устанавливают таблички, просто зарывая как есть. Кладбище растет на глазах. Работа по обустройству новых траншей смерти не останавливается не на день. Страшно представить реальные цифры потерь. гражданского населения Мариуполя из-за российской оккупации", - отметил советник городского головы.

