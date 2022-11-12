УКР
В окупованому Маріуполі щодня збільшується кількість масових поховань, - Андрющенко

У Маріуполі масові поховання зростають щодня. Роботи по облаштуванню нових братських могил не зупиняються.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сектор 21. Таку назву має сектор смерті Маріуполя в Старому Криму. Масові поховання зростають щодня. Роботи по облаштуванню нових братських могил не зупиняються", - написав радник мера.

Основні причини збільшення смертності цивільного населення окупованого міста - життя в холодних будинках та параліч медичної системи. Людей не просто не лікують, в більшості просто ігнорують сам факт масового захворювання. Лікувати немає ким та немає чим. Крім того, окупанти масово проводять роботи по демонтажу будинків. Щодня під завалами знаходять загиблих.

"Намагаються проводити ексгумацію без зайвої уваги ззовні, потайки просто ховаючи людей в братські могили, іноді навіть без табличок", - повідомив Андрющенко.

"Знову – траншеї, навіть незаколочені труни, частини тіл в коробках. Вже навіть не на всі могили встановлюють таблички, просто зариваючи як є. Кладовище зростає на очах. Робота по облаштуванню нових траншей смерті не зупиняється не на день. Страшно уявити реальні цифри втрат цивільного населення Маріуполя через російську окупацію", - зазначив радник міського голови.

