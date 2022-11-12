РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10802 посетителя онлайн
Новости
12 969 34

Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", - росСМИ

циркон

Минобороны РФ заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника, в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет, срок его выполнения – 2023 год.

Напомним, в ноябре 2021 года диктатор Путин заявил, что в России завершалось испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". С 2022 года она будет поступать на вооружение Военно-морского флота РФ.

Читайте также: Минобороны РФ отчиталось о перебрасывании войск на левый берег Днепра. Говорят, потерь нет

Автор: 

ракеты (3691) россия (96963) Минобороны рф (943)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
12.11.2022 13:40 Ответить
+16
З чого вони їх робитимуть, кізяків та палок? Ну-ну. Черговий ''говноанало-льот".
показать весь комментарий
12.11.2022 13:20 Ответить
+15
а успеет ли за время якутских морозов, якутский скульптор слепить весь заказ?
показать весь комментарий
12.11.2022 13:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З чого вони їх робитимуть, кізяків та палок? Ну-ну. Черговий ''говноанало-льот".
показать весь комментарий
12.11.2022 13:20 Ответить
тут головне по-гучніше оголосити, що вони замовили нові, мега-швидкі вундерфайлі!
показать весь комментарий
12.11.2022 13:21 Ответить
з пральних машин
показать весь комментарий
12.11.2022 13:28 Ответить
скоріше з асфальту як Зєля.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:17 Ответить
коли на голову прилетять, тоді будиш кричати де наше ппо, а не з чого ці циркони роблять
показать весь комментарий
12.11.2022 13:36 Ответить
Сколько бы не было у них ракет всем насрать !!! Не помогут им ракеты все они сдохнут- мы убьем всех до единого кто пришел убивать Народ Украинский
показать весь комментарий
12.11.2022 14:36 Ответить
"Сколько бы не было у них ракет всем насрать" --- насрать только диванным дебилам,которые имеют отношение к войне и разбираются в ней так само как я в балете. Людям же думающим,военным конечно же эта информация очень важна,так как она может непосредственно повлиять на баланс сил с и возможностей в этой войне. Это только идиоты могут себе позволить на все ложить с большой колокольни,так как они ни на что в этой жизни не влияют,могут себе позволить так сказать. А военные на которых лежит отвтетственность за безопасность страны,за сохранение жизней своих солдат да и украинского народа в целом,за будущее нашей страны, не могут себе позволить насрать на такие важные вещи,если бы они насрали на все это,сидел ты бы уже давно у себя в городе и целовал кацапских солдат в сапоги
показать весь комментарий
12.11.2022 16:27 Ответить
ви поменше арестовичів слухайте. то у них росія немає ракет і запчастин ще з березня.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:46 Ответить
з західних компонентів будуть виготовляти, санкції дуже "круті і дієві" тільки на публіку і на папері. Так як у випадку з Іраном,санкції роками,а в в результаті навіть якщо взяти їхні шахіди то там 90% це американські компоненти,от тобі і і санкції. І як вище правильно підмітили,тебе це взагалі не повинно хвилювати мають вони з чого виготовляти чи не мають,твоє діло бути готовим цьому протистояти якщо вони зможуть ці ракети робити, а то у нас тотальна недооцінка кацапів, треба розраховувати на те,що вони мають можливості і ресурси це робити,а вони у них є,а не сидіти і чіхати сраку і нічого не робити,а потім дивитися як від твого дому образно залишилася одна глибока воронка
показать весь комментарий
12.11.2022 13:54 Ответить
а успеет ли за время якутских морозов, якутский скульптор слепить весь заказ?
показать весь комментарий
12.11.2022 13:26 Ответить
Який "циркон"? Труни "цинко-но-ві" замовляйте,довбой@би.)
показать весь комментарий
12.11.2022 13:29 Ответить
Дебилы казломордые, так и не поняли, что в войне, обученная пехота главное, как была царица полей, так и есть, если война ведётся обычными средствами.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:32 Ответить
На фото американська гіперзвукова ракета Х-51, а не Циркон.

Жодного зображення Циркону немає. Може це стара радянська ракета Онікс. Як можна запускати гіперзвукову ракету з корабля на висоту 30 000м не зрозуміло. Розгінна ступінь повинна бути монструозною, як вона помістилась в 9-метрову шахту Калібрів? нонсенс.

Як бачите на фото, США спочату піднімали ракету за допомогою літака Б-52 на висоту 10 000м, розгінна ступінь виводила на висоту 16 000м, і давала начальну швидкість близько 4,7 маха.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:32 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 13:40 Ответить
А Кинжал чим гірша?
показать весь комментарий
12.11.2022 16:05 Ответить
І батути до них не забудьте
показать весь комментарий
12.11.2022 13:40 Ответить
Немає в москалів таких ракет на озброєнні.Гіперзвукові ракети дуже складно зробити.В них є кинжал,тобто балістична ракета від комплексу іскандер,повітряного базування.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:54 Ответить
Помню с первого класса. Палка-копалка и борона-суховатка. Теперь еще палка-стрелялка, ракета-летета и дрон-кобзон
показать весь комментарий
12.11.2022 13:58 Ответить
бурятам би краще унітази замовили
показать весь комментарий
12.11.2022 13:58 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 14:00 Ответить
Кацапи дуже ******* історичні паралелі проводити.
Ну так є чудова паралель, спеціально для них.
Нацисти теж клепали (особливо у другий половині війни) різні «гаджети»: фау-1, фау-2, ме-262, ме-163, тигри, супертигри, пантери, зенітні ракети та підводні човни восьмої серії.
Але, ніфіга їм це не допомогло.
Єдине до чого призвели обстріли Великобританії ракетами, це об'єднання британців і суцільна ненависть до німців.
Реактивні літаки, кожен з яких коштував як чотири Ме-109, абсолютно не вплинули на хід бойових дій.
Восьма серія підводних човнів, просто була розділена між союзниками.
Тигри та пантери, теж не створили перелому у війні: вони були дорогі, складні, вимагали відповідного рівня підготовки екіпажів та обслуговуючого персоналу.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:13 Ответить
І найголовніше:
німці не були алкашами, крадіями і ***********, а насправді реально могли і старалися. Просто одна країна не може протистояти всьому світу, з будь-якими золоторукими фахівцями.
Ну а оркорейх з валізянім срульом і спеціалістами по виліплюванню півників з лайна... ви зрозуміли.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:17 Ответить
В КНДР замовили чи в Ірана?
Треба ж уточнювати!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:43 Ответить
плешивый любит тратиться на всякое дерьмо, про которое ему вешают лапшу, что аналогов нет, а он весь этот бред любит повторять. Аналогов нет русской глупости и московскому чванству. для начала им нужно накормить своих солдат, а через тысячу ступенек вверх будет оружие аналогов которому нет, а так, как сейчас, это очередной "аналоговнет". впрочем против мирных жителей аналоговнетское оружие срабатывает в виду своей слабой точности, нужно думать, как защищаться
показать весь комментарий
12.11.2022 14:56 Ответить
Пам'ятаю, як казали що на росії мало працездатних ракет, але розбомбила майже половину України.
Зараз теж , та нічого в них не вийде. Вийде.
В цій сатанинській державі нема нічого святого. Радіємо визволенню Херсона. Це величезне свято.
Але, щось на душі тяжко
Не може сатанинська нечистота просто піти. Вони хочуть крові.

Вони не віддадуть Херсон так просто.
Можливо, тільки якщо вони, як і планували, зробили коридор до Криму.
Але розслаблятися не можна ні в коїм разі.
Бережіть себе, українці.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:16 Ответить
З коридором проблема - він прострілюється. Міст - ремонтується, пишуть що це надовго.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:03 Ответить
Нехай ПВА склеять калібри, сармати, циркони, кинджали та іскандери. Вийде чудова надпотужна анаговнєтна ракета з не менш чудовою назвою

КАЛ - СЦИКІ
показать весь комментарий
12.11.2022 15:40 Ответить
Ось тобі, Вова, і ФАУ-2. Кінець війни. Дуже чіткі паралелі. Але, я сподіваюсь, закінчить він з розжареним ломом у дупі, а не отрутою.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:52 Ответить
Заказать - не значит получить.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:59 Ответить
Не лякайте нас кацапи,
Ми не боїмося.
SRALИ ми на вас і лапи,
Точно не здамося.
Будем битись в Україні,
Поки вас не знищим.
Тут зариєм в домовині
Так вже не облишим.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:41 Ответить
Дивно,що наші змі так роздувають цю ,,новину",може в них приробіток йде з рф.на які кораблі чф ці циркони встановлять і коли?.якщо є толковий єксперт по цій темі,то хай прокоментує,ху є ху.а так це все про теля в одному місці.реально по севастопольським бухтам навели ,,шороху" українські морські дрони.які вже є.якось напевно дешевші чим гіпотетичні циркони і тд.та й по кр ,,москва" не гіперболоїдом інженера гаріна вліпили.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:20 Ответить
А для чого так пафосно самим у себе це просити?
показать весь комментарий
12.11.2022 19:10 Ответить
Пизадаболы , ***********...
Не отнять у вас этого никааак....
показать весь комментарий
12.11.2022 19:18 Ответить
 
 