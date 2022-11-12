Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", - росСМИ
Минобороны РФ заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источники.
По словам собеседника, в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет, срок его выполнения – 2023 год.
Напомним, в ноябре 2021 года диктатор Путин заявил, что в России завершалось испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". С 2022 года она будет поступать на вооружение Военно-морского флота РФ.
Топ комментарии
+17 Вася Шевченко #371210
12.11.2022 13:40
+16 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
12.11.2022 13:20
+15 Fjall_Raven
12.11.2022 13:26
Жодного зображення Циркону немає. Може це стара радянська ракета Онікс. Як можна запускати гіперзвукову ракету з корабля на висоту 30 000м не зрозуміло. Розгінна ступінь повинна бути монструозною, як вона помістилась в 9-метрову шахту Калібрів? нонсенс.
Як бачите на фото, США спочату піднімали ракету за допомогою літака Б-52 на висоту 10 000м, розгінна ступінь виводила на висоту 16 000м, і давала начальну швидкість близько 4,7 маха.
Ну так є чудова паралель, спеціально для них.
Нацисти теж клепали (особливо у другий половині війни) різні «гаджети»: фау-1, фау-2, ме-262, ме-163, тигри, супертигри, пантери, зенітні ракети та підводні човни восьмої серії.
Але, ніфіга їм це не допомогло.
Єдине до чого призвели обстріли Великобританії ракетами, це об'єднання британців і суцільна ненависть до німців.
Реактивні літаки, кожен з яких коштував як чотири Ме-109, абсолютно не вплинули на хід бойових дій.
Восьма серія підводних човнів, просто була розділена між союзниками.
Тигри та пантери, теж не створили перелому у війні: вони були дорогі, складні, вимагали відповідного рівня підготовки екіпажів та обслуговуючого персоналу.
німці не були алкашами, крадіями і ***********, а насправді реально могли і старалися. Просто одна країна не може протистояти всьому світу, з будь-якими золоторукими фахівцями.
Ну а оркорейх з валізянім срульом і спеціалістами по виліплюванню півників з лайна... ви зрозуміли.
Треба ж уточнювати!
Зараз теж , та нічого в них не вийде. Вийде.
В цій сатанинській державі нема нічого святого. Радіємо визволенню Херсона. Це величезне свято.
Але, щось на душі тяжко
Не може сатанинська нечистота просто піти. Вони хочуть крові.
Вони не віддадуть Херсон так просто.
Можливо, тільки якщо вони, як і планували, зробили коридор до Криму.
Але розслаблятися не можна ні в коїм разі.
Бережіть себе, українці.
КАЛ - СЦИКІ
Ми не боїмося.
SRALИ ми на вас і лапи,
Точно не здамося.
Будем битись в Україні,
Поки вас не знищим.
Тут зариєм в домовині
Так вже не облишим.
Не отнять у вас этого никааак....