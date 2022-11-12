Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", - росСМИ

Минобороны РФ заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника, в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет, срок его выполнения – 2023 год.

Напомним, в ноябре 2021 года диктатор Путин заявил, что в России завершалось испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". С 2022 года она будет поступать на вооружение Военно-морского флота РФ.

