Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", - росЗМІ

Міноборони РФ замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, термін його виконання – 2023 рік.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року диктатор Путін заявив, що у Росії завершувалися випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". З 2022 року вона надходитиме на озброєння військово-морського флоту РФ.

