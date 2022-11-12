Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", - росЗМІ
Міноборони РФ замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на джерела.
За словами співрозмовника, у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, термін його виконання – 2023 рік.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року диктатор Путін заявив, що у Росії завершувалися випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". З 2022 року вона надходитиме на озброєння військово-морського флоту РФ.
Топ коментарі
Вася Шевченко
12.11.2022 13:40
123456asdfghjkl
12.11.2022 13:20
Fjall_Raven
12.11.2022 13:26
Жодного зображення Циркону немає. Може це стара радянська ракета Онікс. Як можна запускати гіперзвукову ракету з корабля на висоту 30 000м не зрозуміло. Розгінна ступінь повинна бути монструозною, як вона помістилась в 9-метрову шахту Калібрів? нонсенс.
Як бачите на фото, США спочату піднімали ракету за допомогою літака Б-52 на висоту 10 000м, розгінна ступінь виводила на висоту 16 000м, і давала начальну швидкість близько 4,7 маха.
Ну так є чудова паралель, спеціально для них.
Нацисти теж клепали (особливо у другий половині війни) різні «гаджети»: фау-1, фау-2, ме-262, ме-163, тигри, супертигри, пантери, зенітні ракети та підводні човни восьмої серії.
Але, ніфіга їм це не допомогло.
Єдине до чого призвели обстріли Великобританії ракетами, це об'єднання британців і суцільна ненависть до німців.
Реактивні літаки, кожен з яких коштував як чотири Ме-109, абсолютно не вплинули на хід бойових дій.
Восьма серія підводних човнів, просто була розділена між союзниками.
Тигри та пантери, теж не створили перелому у війні: вони були дорогі, складні, вимагали відповідного рівня підготовки екіпажів та обслуговуючого персоналу.
німці не були алкашами, крадіями і ***********, а насправді реально могли і старалися. Просто одна країна не може протистояти всьому світу, з будь-якими золоторукими фахівцями.
Ну а оркорейх з валізянім срульом і спеціалістами по виліплюванню півників з лайна... ви зрозуміли.
Треба ж уточнювати!
Зараз теж , та нічого в них не вийде. Вийде.
В цій сатанинській державі нема нічого святого. Радіємо визволенню Херсона. Це величезне свято.
Але, щось на душі тяжко
Не може сатанинська нечистота просто піти. Вони хочуть крові.
Вони не віддадуть Херсон так просто.
Можливо, тільки якщо вони, як і планували, зробили коридор до Криму.
Але розслаблятися не можна ні в коїм разі.
Бережіть себе, українці.
КАЛ - СЦИКІ
Ми не боїмося.
SRALИ ми на вас і лапи,
Точно не здамося.
Будем битись в Україні,
Поки вас не знищим.
Тут зариєм в домовині
Так вже не облишим.
Не отнять у вас этого никааак....