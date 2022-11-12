УКР
Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", - росЗМІ

циркон

Міноборони РФ замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, термін його виконання – 2023 рік.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року диктатор Путін заявив, що у Росії завершувалися випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". З 2022 року вона надходитиме на озброєння військово-морського флоту РФ.

Також читайте: Міноборони РФ прозвітувало про перекидання військ на лівий берег Дніпра. Кажуть, втрат нема

12.11.2022 13:40 Відповісти
+16
З чого вони їх робитимуть, кізяків та палок? Ну-ну. Черговий ''говноанало-льот".
12.11.2022 13:20 Відповісти
+15
а успеет ли за время якутских морозов, якутский скульптор слепить весь заказ?
12.11.2022 13:26 Відповісти
тут головне по-гучніше оголосити, що вони замовили нові, мега-швидкі вундерфайлі!
показати весь коментар
12.11.2022 13:21 Відповісти
з пральних машин
показати весь коментар
12.11.2022 13:28 Відповісти
скоріше з асфальту як Зєля.
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
коли на голову прилетять, тоді будиш кричати де наше ппо, а не з чого ці циркони роблять
показати весь коментар
12.11.2022 13:36 Відповісти
Сколько бы не было у них ракет всем насрать !!! Не помогут им ракеты все они сдохнут- мы убьем всех до единого кто пришел убивать Народ Украинский
показати весь коментар
12.11.2022 14:36 Відповісти
"Сколько бы не было у них ракет всем насрать" --- насрать только диванным дебилам,которые имеют отношение к войне и разбираются в ней так само как я в балете. Людям же думающим,военным конечно же эта информация очень важна,так как она может непосредственно повлиять на баланс сил с и возможностей в этой войне. Это только идиоты могут себе позволить на все ложить с большой колокольни,так как они ни на что в этой жизни не влияют,могут себе позволить так сказать. А военные на которых лежит отвтетственность за безопасность страны,за сохранение жизней своих солдат да и украинского народа в целом,за будущее нашей страны, не могут себе позволить насрать на такие важные вещи,если бы они насрали на все это,сидел ты бы уже давно у себя в городе и целовал кацапских солдат в сапоги
показати весь коментар
12.11.2022 16:27 Відповісти
ви поменше арестовичів слухайте. то у них росія немає ракет і запчастин ще з березня.
показати весь коментар
12.11.2022 13:46 Відповісти
з західних компонентів будуть виготовляти, санкції дуже "круті і дієві" тільки на публіку і на папері. Так як у випадку з Іраном,санкції роками,а в в результаті навіть якщо взяти їхні шахіди то там 90% це американські компоненти,от тобі і і санкції. І як вище правильно підмітили,тебе це взагалі не повинно хвилювати мають вони з чого виготовляти чи не мають,твоє діло бути готовим цьому протистояти якщо вони зможуть ці ракети робити, а то у нас тотальна недооцінка кацапів, треба розраховувати на те,що вони мають можливості і ресурси це робити,а вони у них є,а не сидіти і чіхати сраку і нічого не робити,а потім дивитися як від твого дому образно залишилася одна глибока воронка
показати весь коментар
12.11.2022 13:54 Відповісти
Який "циркон"? Труни "цинко-но-ві" замовляйте,довбой@би.)
показати весь коментар
12.11.2022 13:29 Відповісти
Дебилы казломордые, так и не поняли, что в войне, обученная пехота главное, как была царица полей, так и есть, если война ведётся обычными средствами.
показати весь коментар
12.11.2022 13:32 Відповісти
На фото американська гіперзвукова ракета Х-51, а не Циркон.

Жодного зображення Циркону немає. Може це стара радянська ракета Онікс. Як можна запускати гіперзвукову ракету з корабля на висоту 30 000м не зрозуміло. Розгінна ступінь повинна бути монструозною, як вона помістилась в 9-метрову шахту Калібрів? нонсенс.

Як бачите на фото, США спочату піднімали ракету за допомогою літака Б-52 на висоту 10 000м, розгінна ступінь виводила на висоту 16 000м, і давала начальну швидкість близько 4,7 маха.
показати весь коментар
12.11.2022 13:32 Відповісти
А Кинжал чим гірша?
показати весь коментар
12.11.2022 16:05 Відповісти
І батути до них не забудьте
показати весь коментар
12.11.2022 13:40 Відповісти
Немає в москалів таких ракет на озброєнні.Гіперзвукові ракети дуже складно зробити.В них є кинжал,тобто балістична ракета від комплексу іскандер,повітряного базування.
показати весь коментар
12.11.2022 13:54 Відповісти
Помню с первого класса. Палка-копалка и борона-суховатка. Теперь еще палка-стрелялка, ракета-летета и дрон-кобзон
показати весь коментар
12.11.2022 13:58 Відповісти
бурятам би краще унітази замовили
показати весь коментар
12.11.2022 13:58 Відповісти
Кацапи дуже ******* історичні паралелі проводити.
Ну так є чудова паралель, спеціально для них.
Нацисти теж клепали (особливо у другий половині війни) різні «гаджети»: фау-1, фау-2, ме-262, ме-163, тигри, супертигри, пантери, зенітні ракети та підводні човни восьмої серії.
Але, ніфіга їм це не допомогло.
Єдине до чого призвели обстріли Великобританії ракетами, це об'єднання британців і суцільна ненависть до німців.
Реактивні літаки, кожен з яких коштував як чотири Ме-109, абсолютно не вплинули на хід бойових дій.
Восьма серія підводних човнів, просто була розділена між союзниками.
Тигри та пантери, теж не створили перелому у війні: вони були дорогі, складні, вимагали відповідного рівня підготовки екіпажів та обслуговуючого персоналу.
показати весь коментар
12.11.2022 14:13 Відповісти
І найголовніше:
німці не були алкашами, крадіями і ***********, а насправді реально могли і старалися. Просто одна країна не може протистояти всьому світу, з будь-якими золоторукими фахівцями.
Ну а оркорейх з валізянім срульом і спеціалістами по виліплюванню півників з лайна... ви зрозуміли.
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
В КНДР замовили чи в Ірана?
Треба ж уточнювати!
показати весь коментар
12.11.2022 14:43 Відповісти
плешивый любит тратиться на всякое дерьмо, про которое ему вешают лапшу, что аналогов нет, а он весь этот бред любит повторять. Аналогов нет русской глупости и московскому чванству. для начала им нужно накормить своих солдат, а через тысячу ступенек вверх будет оружие аналогов которому нет, а так, как сейчас, это очередной "аналоговнет". впрочем против мирных жителей аналоговнетское оружие срабатывает в виду своей слабой точности, нужно думать, как защищаться
показати весь коментар
12.11.2022 14:56 Відповісти
Пам'ятаю, як казали що на росії мало працездатних ракет, але розбомбила майже половину України.
Зараз теж , та нічого в них не вийде. Вийде.
В цій сатанинській державі нема нічого святого. Радіємо визволенню Херсона. Це величезне свято.
Але, щось на душі тяжко
Не може сатанинська нечистота просто піти. Вони хочуть крові.

Вони не віддадуть Херсон так просто.
Можливо, тільки якщо вони, як і планували, зробили коридор до Криму.
Але розслаблятися не можна ні в коїм разі.
Бережіть себе, українці.
показати весь коментар
12.11.2022 15:16 Відповісти
З коридором проблема - він прострілюється. Міст - ремонтується, пишуть що це надовго.
показати весь коментар
12.11.2022 16:03 Відповісти
Нехай ПВА склеять калібри, сармати, циркони, кинджали та іскандери. Вийде чудова надпотужна анаговнєтна ракета з не менш чудовою назвою

КАЛ - СЦИКІ
показати весь коментар
12.11.2022 15:40 Відповісти
Ось тобі, Вова, і ФАУ-2. Кінець війни. Дуже чіткі паралелі. Але, я сподіваюсь, закінчить він з розжареним ломом у дупі, а не отрутою.
показати весь коментар
12.11.2022 15:52 Відповісти
Заказать - не значит получить.
показати весь коментар
12.11.2022 15:59 Відповісти
Не лякайте нас кацапи,
Ми не боїмося.
SRALИ ми на вас і лапи,
Точно не здамося.
Будем битись в Україні,
Поки вас не знищим.
Тут зариєм в домовині
Так вже не облишим.
показати весь коментар
12.11.2022 16:41 Відповісти
Дивно,що наші змі так роздувають цю ,,новину",може в них приробіток йде з рф.на які кораблі чф ці циркони встановлять і коли?.якщо є толковий єксперт по цій темі,то хай прокоментує,ху є ху.а так це все про теля в одному місці.реально по севастопольським бухтам навели ,,шороху" українські морські дрони.які вже є.якось напевно дешевші чим гіпотетичні циркони і тд.та й по кр ,,москва" не гіперболоїдом інженера гаріна вліпили.
показати весь коментар
12.11.2022 18:20 Відповісти
А для чого так пафосно самим у себе це просити?
показати весь коментар
12.11.2022 19:10 Відповісти
Пизадаболы , ***********...
Не отнять у вас этого никааак....
показати весь коментар
12.11.2022 19:18 Відповісти
 
 