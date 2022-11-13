Ким призвал бизнес возвращаться в Николаев для восстановления региона

Представители бизнеса из Николаевской области призывают возвращаться в регион. В частности, речь идет о строительных компаниях.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что освобождение территорий на Юге и отстранение линии фронта улучшат ситуацию в Николаеве и области. После установки безопасной дистанции можно говорить о возобновлении работы портов и бизнеса в регионе.

"После дистанции более-менее безопасной будет подниматься вопрос восстановления николаевских портов, потому что это важно. Но в общем, сейчас я буду обращаться ко всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве, помогать в восстановлении региона. Потому что я для себя ставлю задачу – восстановление региона", - отметил Ким.

При этом глава ОВА добавил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы. В частности, дорожники приступили к ремонту дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты остаются на Кинбурнской косе, продолжается боевая работа, - ОК "Південь"

"Я приглашаю строителей, строительные компании, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и будем восстанавливать наш регион", - подчеркнул он.