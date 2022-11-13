Ким призвал бизнес возвращаться в Николаев для восстановления региона
Представители бизнеса из Николаевской области призывают возвращаться в регион. В частности, речь идет о строительных компаниях.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что освобождение территорий на Юге и отстранение линии фронта улучшат ситуацию в Николаеве и области. После установки безопасной дистанции можно говорить о возобновлении работы портов и бизнеса в регионе.
"После дистанции более-менее безопасной будет подниматься вопрос восстановления николаевских портов, потому что это важно. Но в общем, сейчас я буду обращаться ко всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве, помогать в восстановлении региона. Потому что я для себя ставлю задачу – восстановление региона", - отметил Ким.
При этом глава ОВА добавил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы. В частности, дорожники приступили к ремонту дорог.
"Я приглашаю строителей, строительные компании, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и будем восстанавливать наш регион", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так колись українці заселяли степ, мавши 25 років без податків
https://charter97.org/ru/news/2022/11/13/524058/
Ну а стосовно відновлення то справа складна -кацапи можуть зруйнувати все, тож робити якісь інвестиції ризиковано. Хіба що гроші "відмивати"
Та ви вмієте лише дерибанити і тікточити