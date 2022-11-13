РУС
Ким призвал бизнес возвращаться в Николаев для восстановления региона

кім

Представители бизнеса из Николаевской области призывают возвращаться в регион. В частности, речь идет о строительных компаниях.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что освобождение территорий на Юге и отстранение линии фронта улучшат ситуацию в Николаеве и области. После установки безопасной дистанции можно говорить о возобновлении работы портов и бизнеса в регионе.

"После дистанции более-менее безопасной будет подниматься вопрос восстановления николаевских портов, потому что это важно. Но в общем, сейчас я буду обращаться ко всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве, помогать в восстановлении региона. Потому что я для себя ставлю задачу – восстановление региона", - отметил Ким.

При этом глава ОВА добавил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы. В частности, дорожники приступили к ремонту дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты остаются на Кинбурнской косе, продолжается боевая работа, - ОК "Південь"

"Я приглашаю строителей, строительные компании, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и будем восстанавливать наш регион", - подчеркнул он.

Николаев (2192) Николаевская область (2203) Ким Виталий (244) восстановления (169)
Топ комментарии
+19
Які порти?, орки на косі.
13.11.2022 11:39 Ответить
13.11.2022 11:39 Ответить
+13
Які нах...й дороги. Відновлюйте в першу чергу постачання води!!!
13.11.2022 11:44 Ответить
13.11.2022 11:44 Ответить
+11
При всій повазі до пана Кіма я хочу зауважити, що без розблокування порту і відновлення нормальної роботи всіх терміналів неможливе повернення бізнесу в Миколаїв. Яким чином возити будівельні матеріали та інші товари до Миколаєва, як на Кінбургській косі стоять орки і стріляють по Очакову а трохи далі стоять С-300 і шмалять також по місту. Треба звільнити не тільки Миколаївську,а і частину Херсонської області біля моря щоб бізнес почувався в безпеці...
13.11.2022 11:50 Ответить
13.11.2022 11:50 Ответить
Які порти?, орки на косі.
13.11.2022 11:39 Ответить
13.11.2022 11:39 Ответить
13.11.2022 13:55 Ответить
13.11.2022 13:55 Ответить
Лєрос це теж саме гівно тільки вид з боку
13.11.2022 14:41 Ответить
13.11.2022 14:41 Ответить
ни разу по Николаеву не стреляли с косы
13.11.2022 18:46 Ответить
13.11.2022 18:46 Ответить
Ше треба відсунути бо арта достане .
13.11.2022 11:42 Ответить
13.11.2022 11:42 Ответить
До чого арта достане?
13.11.2022 12:06 Ответить
13.11.2022 12:06 Ответить
З коси .
13.11.2022 12:17 Ответить
13.11.2022 12:17 Ответить
Які нах...й дороги. Відновлюйте в першу чергу постачання води!!!
13.11.2022 11:44 Ответить
13.11.2022 11:44 Ответить
💯
13.11.2022 11:45 Ответить
13.11.2022 11:45 Ответить
дороги , дороги , и еще раз дороги , все остальное - *****
13.11.2022 11:44 Ответить
13.11.2022 11:44 Ответить
"из всех бизнесов на сегодня важнейшим для миколаївщини является дорожный"
13.11.2022 11:45 Ответить
13.11.2022 11:45 Ответить
🤣
13.11.2022 11:46 Ответить
13.11.2022 11:46 Ответить
При всій повазі до пана Кіма я хочу зауважити, що без розблокування порту і відновлення нормальної роботи всіх терміналів неможливе повернення бізнесу в Миколаїв. Яким чином возити будівельні матеріали та інші товари до Миколаєва, як на Кінбургській косі стоять орки і стріляють по Очакову а трохи далі стоять С-300 і шмалять також по місту. Треба звільнити не тільки Миколаївську,а і частину Херсонської області біля моря щоб бізнес почувався в безпеці...
13.11.2022 11:50 Ответить
13.11.2022 11:50 Ответить
А звідки в тебе до нього "вся повага"? Бо тоже "не втік"? Чи з-за ігнорування української мови дерслужбовцем?
13.11.2022 13:04 Ответить
13.11.2022 13:04 Ответить
речниця МО гучно заявила що наразі поставлена задача звільнити Кінбурн..сподіваємось на вирішення цього питання в найближчому майбутньому
13.11.2022 14:31 Ответить
13.11.2022 14:31 Ответить
Спочатку орків треба знищити на всьому чорноморському узбережжі, на морі, в Криму... Загнати їх за порєбрік!
13.11.2022 11:53 Ответить
13.11.2022 11:53 Ответить
З такими податками ніхто нікуди не рипнеться.
13.11.2022 11:54 Ответить
13.11.2022 11:54 Ответить
Просто смішно, замість того щоб евакуйовати що можна в безпечний тил він закликає повертатися в райони радіусу ураження майже всіма видами зброї. Майстри давати цу.
13.11.2022 11:56 Ответить
13.11.2022 11:56 Ответить
Поки небо там не закрите, ніхто там з бізнесу ні копійки серйозної не вкладе!
13.11.2022 12:00 Ответить
13.11.2022 12:00 Ответить
небо закрите всюди
13.11.2022 14:49 Ответить
13.11.2022 14:49 Ответить
для цього потрібно дати бізнесу "податкові канікули" навід року до років, в залежності від території.
Так колись українці заселяли степ, мавши 25 років без податків
13.11.2022 12:05 Ответить
13.11.2022 12:05 Ответить
"Інвестняні" ефективно "доят" бізнес, незважаючи на податкові канікули.
13.11.2022 12:21 Ответить
13.11.2022 12:21 Ответить
маю на увазі період який буде після "арахламії і компанії"
13.11.2022 13:16 Ответить
13.11.2022 13:16 Ответить
Агрохімія чи агрохламідія - ось в чому питання
13.11.2022 13:54 Ответить
13.11.2022 13:54 Ответить
Майте терпіння, південний схід зсу звільнять до нового року, бійці звідти таке пишуть
13.11.2022 12:11 Ответить
13.11.2022 12:11 Ответить
Хорошо бы сперва каZZапов хотя бы с Кинбурнской косы выкурить.
13.11.2022 12:13 Ответить
13.11.2022 12:13 Ответить
Дивна інфа з'явилася в Мережі. Навіть не знаю як реагувати...
https://charter97.org/ru/news/2022/11/13/524058/
13.11.2022 19:37 Ответить
13.11.2022 19:37 Ответить
Пока это скорее серая зона, чем освобождённая земля. Но оркам на ней не усидеть...
13.11.2022 19:41 Ответить
13.11.2022 19:41 Ответить
Ну не знаю... Така операція, це як засунути голову в зашморг. Почекаю офіційного підтвердження, бо фейков зараз надто багато.
13.11.2022 21:58 Ответить
13.11.2022 21:58 Ответить
Дороги для "зелених" це ще той "пунктик"!
Ну а стосовно відновлення то справа складна -кацапи можуть зруйнувати все, тож робити якісь інвестиції ризиковано. Хіба що гроші "відмивати"
13.11.2022 12:26 Ответить
13.11.2022 12:26 Ответить
Одні дегенерати при владі,воду дай людям "**************
13.11.2022 13:09 Ответить
13.11.2022 13:09 Ответить
ти довбень, радій з цього факту)))
13.11.2022 14:32 Ответить
13.11.2022 14:32 Ответить
А ти чорт,сумуй з цього хфакту(
13.11.2022 14:42 Ответить
13.11.2022 14:42 Ответить
твой зелёножопый дружок шмыгалёныш в конце апреля звал бизнес в Киев, а топливом и безопасностью обеспечивать не хотел. Разные формы уродства предполагал, но вы отьявленные скоты
13.11.2022 13:23 Ответить
13.11.2022 13:23 Ответить
Дивує тотальна тупість дописучвачів, які далі назви статті не читають, дають тупі безглузді поради, суті справ не розуміють, живуть за сотні км від Миколаєва, не бачили стан Інгульского мосту, не второпають що відновлення водопостачання це справа коммунального підприємства "Миколаївміськводоканал" та саперів ЗСУ. І сидять такі баклани у неділю клавіши труть, а звичайні робітники та військові працюють цілодобово.
13.11.2022 14:40 Ответить
13.11.2022 14:40 Ответить
А ви, гі@но зелене, здатні щось відновити?! Щось створити?!
Та ви вмієте лише дерибанити і тікточити
13.11.2022 19:27 Ответить
13.11.2022 19:27 Ответить
 
 