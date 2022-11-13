РУС
Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"

Российский диктатор дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, ранее призванных на военную службу", - сообщил Песков.

путин владимир (32078) студенты (683) мобилизация (2893) ОРДЛО (246)
Топ комментарии
+40
тобто відкопати і трупи завезти в аудіторіі?
13.11.2022 15:46 Ответить
+31
Живих чи мертвих?
13.11.2022 15:44 Ответить
+14
посмертно
13.11.2022 15:46 Ответить
Живих чи мертвих?
13.11.2022 15:44 Ответить
Ну декого посмертно.... Скільки в історії кацапів таких "посмєртно рєабілітірованних" вже було...
13.11.2022 15:46 Ответить
"ВОСКРЕСШИХ" ДЬЯВОЛОМ...
13.11.2022 16:22 Ответить
не принципово!
13.11.2022 16:39 Ответить
навіщо?
13.11.2022 15:45 Ответить
тобто відкопати і трупи завезти в аудіторіі?
13.11.2022 15:46 Ответить
вспокойтесь, чуть не обісцявся від сміху.))
13.11.2022 15:47 Ответить
посмертно
13.11.2022 15:46 Ответить
)))
13.11.2022 15:46 Ответить
А "доручив" - це як? Навіть не наказав, а так... тіпа попросив, ви там, етава, студєнтов що напрізивалі, може би отпустілі по домам?
13.11.2022 15:46 Ответить
їх вже демобілізували ЗСУ-дохлими у сміттєвих пакетах
13.11.2022 15:46 Ответить
а что там есть еще студенты?
13.11.2022 15:47 Ответить
а що, щось змінилось при поступанні сепаратистів без конкурсу по усіх вузах України?
13.11.2022 16:35 Ответить
Действительно. Я и забыл что есть такая льгота для Данбаса. Был как-то репортах о трех выпускниках ДСНС . Отучились на шару в Украине и поехали служить сепарам в Дырляндию
13.11.2022 16:43 Ответить
теперь студентам окончательный ппц придет. когда ***** говорит домой, он подразумевает не дом, а домовину.
13.11.2022 15:51 Ответить
Кацапи розуміють слово "домовина" як дуже великий, масивний будинок. Багатьом обіцянка їм домовини подобається.
13.11.2022 16:27 Ответить
А що ж донбасовське зомбоване бидло буде мовчати як женуть їхніх дітей на убой і за що ?Всі побачили звільнений Херсон патріотизм людей, віру і незламність ,чого не скажеш за Донбас.
13.11.2022 15:53 Ответить
Ну а як же! Треба ж отомстіть за 8 лет дамбілі бамбас!
13.11.2022 16:44 Ответить
якже бісять кацапи коли обзивають жителів луганскої і донецької областя ДНР и ЛНР і яким боком тут ***** до українських жителів областів?
13.11.2022 15:56 Ответить
Предлагаю путену призывать в армию не с 18 а с 14 лет. А так же женщин которые не бреют ноги и подмышки прировнять у мужчинам и тоже мобилизовать
13.11.2022 15:56 Ответить
А хто ж їх мобілізував?

І хто поверне загиблих?

Окурок нових нарожає?
13.11.2022 15:57 Ответить
все вірно...потрібно знищити потомків тих хто прикликав війну в Україну!!!
13.11.2022 16:00 Ответить
Та і слава Богу. Недавно познайомився з хлопцем з Луганщини, патріот до нігтів на ногах. З Старобільська. Він у нас живе і працює, в Сумах. Його батьки до бабусі відправили ще у 2014-му. До нас в Суми. Поки я його довозив ( з рибалки їхав, місце було в авто) він розповів як його друга шкільного наші вбили ВСУ десь під Северодонецьком. Пацан не те що воювати не хотів - він сліпий і музикант в оркестрі. Загребли орки під страхом знищення рідних, перед загибелю вони розмовляли, той хлопець казав, що ні в кого стріляти не буде але діватися йому нікуди. Полон- батьків можуть закатувати, відмовиться - самого закатують. Така історія. З студентами. Не судіть, да не судимі будете. Слава Україні!
13.11.2022 16:05 Ответить
Рафік нівіават. То сам путін кричав: "путін пріді, путін ввіді!"
13.11.2022 16:21 Ответить
Хто кричав? Пацан, якому в 2014 - му було 10-11 років? Серьезно?
13.11.2022 18:25 Ответить
Що ти хочеш нам впарити, валянку? Що ЗСУ 8 років розпинає бідного сліпого хлопчика?
13.11.2022 18:40 Ответить
Щось на луб'янці рівень пейсателів різко впав. Могілізація косить ряди літераторів.
13.11.2022 20:09 Ответить
Донбас з рашкою пішов проти Украіни -- то хто вони -- вороги .
13.11.2022 16:11 Ответить
с 2014 года как минимум
13.11.2022 17:48 Ответить
Чічіков нервово палить. ))
13.11.2022 16:17 Ответить
Бункерный людоед хочет ещё больше жареного мяса.
13.11.2022 16:23 Ответить
мобілізувати ≠ демобілізувати
13.11.2022 21:11 Ответить
все вірно, унтерменшів українців на утилізацію, молодець путін - гітлер тобою б пишався
13.11.2022 16:27 Ответить
ЗСУ їм випишуть пі*дюлей дипломи )
13.11.2022 16:47 Ответить
Вже з понеділка,по всіх федеральних агітшоу "путін міласєрдний")))
13.11.2022 16:51 Ответить
под корень -значит решил уничтожить народ бамбасса и никак иначе А то как понять что сначала в печку ушло все взрослое население а теперь вырезают молодняк -так что останутся только старики и женщины и когда Украина вернет Донбасс то пропарашинский элемент к тому времени исчезнет в топке войны
13.11.2022 17:34 Ответить
8 лет Украина их бесплатно учила в вузах, выплачивала пособия, лечила, и результат, они воюют против Украины. Еще и паспорта получили загран.
13.11.2022 17:47 Ответить
Некромант он однако.
13.11.2022 18:13 Ответить
 
 