Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"
Российский диктатор дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
"Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, ранее призванных на военную службу", - сообщил Песков.
