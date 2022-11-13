За сутки украинские морпехи ликвидировали 8 оккупантов
12 ноября входящие в состав группировок военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ВМС ВС Украины.
"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 8 оккупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что окончательные потери врага уточняются.
🔥 З'явилось відео-підтвердження успішного штурму наших військових. ЗСУ зафіксовано на східній околиці села. Українські військові зуміли відновити контроль над селом, ворог поніс важкі втрати вбитими.