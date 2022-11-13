УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9428 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 265 1

За добу українські морпіхи ліквідували 8 окупантів

вмс

12 листопада військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗС України.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 8 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень морські піхотинці знищили близько 200 окупантів, 16 танків та 4 БПЛА - ВМС ЗСУ

Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.

ВМС (1394) знищення (7460)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Макіївка на Луганщині переходить в синю зону.

🔥 З'явилось відео-підтвердження успішного штурму наших військових. ЗСУ зафіксовано на східній околиці села. Українські військові зуміли відновити контроль над селом, ворог поніс важкі втрати вбитими.
показати весь коментар
13.11.2022 15:54 Відповісти
 
 