За добу українські морпіхи ліквідували 8 окупантів

12 листопада військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗС України.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 8 окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.