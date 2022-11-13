В Запорожье сработала ПВО
Жители некоторых районов Запорожья слышали взрывы. Сработала ПВО.
Об этом в телеграм-канале сообщает и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
"Звуки взрывов, которые недавно могли слышать запорожцы, это работа нашей противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши – лучшие!" – написал он.
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