В Запорожье сработала ПВО

Жители некоторых районов Запорожья слышали взрывы. Сработала ПВО.

Об этом в телеграм-канале сообщает и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Звуки взрывов, которые недавно могли слышать запорожцы, это работа нашей противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши – лучшие!" – написал он.

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