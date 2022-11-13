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Новости Война
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В Запорожье сработала ПВО

ппо

Жители некоторых районов Запорожья слышали взрывы. Сработала ПВО.

Об этом в телеграм-канале сообщает  и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Звуки взрывов, которые недавно могли слышать запорожцы, это работа нашей противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши – лучшие!" – написал он.

Смотрите также: В Запорожье завершили операцию по сбору и вывозу остатков российской ракеты из жилого квартала. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2674) ПВО (2815)


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ППО України-черговий респектище...
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13.11.2022 21:27 Ответить
За якоюсь дивною логікою, бійці ППО не отримують статусу учасників бойових дій.
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13.11.2022 21:36 Ответить
А хто тобі таке говорив чи відки ти знаєш про про ?
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13.11.2022 21:39 Ответить
мабуть якась тєлєга пише
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13.11.2022 21:43 Ответить
Військовослужбовці протиповітряної оборони, які "закривають небо" над областями, у яких не ведуться активні бойові дії, але які зазнають ракетних обстрілів, не мають статусу учасників бойових дій.
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13.11.2022 22:02 Ответить
Не знаю как там в областях в которых не ведутся боевые действия, но в запорожской области они ведутся...
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13.11.2022 23:34 Ответить
Скоро так сподіваюсь буде по усій Україні - не "прилетіли ракети у Запоріжжя, Миколаїв тощо а СПРАЦЮВАЛО ППО, ПРО" ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ!
Слава Захисникам України- Героям Слава!
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13.11.2022 22:07 Ответить
В Харкові було три прильоту С 300 в промзону після 21 години. Спочатку іскри у всі сторони, через 3 секунди гучний вибух.
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14.11.2022 02:05 Ответить
 
 