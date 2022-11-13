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У Запоріжжі спрацювала ППО

ппо

Мешканці деяких районів Запоріжжя чули вибухи. Спрацювало ППО.

Про це в телеграмі повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воінам за захист. Наші - найкращі!" - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі завершили операцію зі збору та вивезення решток російської ракети з житлового кварталу. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2289) ППО (3255)


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ППО України-черговий респектище...
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13.11.2022 21:27 Відповісти
За якоюсь дивною логікою, бійці ППО не отримують статусу учасників бойових дій.
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13.11.2022 21:36 Відповісти
А хто тобі таке говорив чи відки ти знаєш про про ?
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13.11.2022 21:39 Відповісти
мабуть якась тєлєга пише
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13.11.2022 21:43 Відповісти
Військовослужбовці протиповітряної оборони, які "закривають небо" над областями, у яких не ведуться активні бойові дії, але які зазнають ракетних обстрілів, не мають статусу учасників бойових дій.
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13.11.2022 22:02 Відповісти
Не знаю как там в областях в которых не ведутся боевые действия, но в запорожской области они ведутся...
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13.11.2022 23:34 Відповісти
Скоро так сподіваюсь буде по усій Україні - не "прилетіли ракети у Запоріжжя, Миколаїв тощо а СПРАЦЮВАЛО ППО, ПРО" ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ!
Слава Захисникам України- Героям Слава!
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13.11.2022 22:07 Відповісти
В Харкові було три прильоту С 300 в промзону після 21 години. Спочатку іскри у всі сторони, через 3 секунди гучний вибух.
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14.11.2022 02:05 Відповісти
 
 