У Запоріжжі спрацювала ППО

Мешканці деяких районів Запоріжжя чули вибухи. Спрацювало ППО.

Про це в телеграмі повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воінам за захист. Наші - найкращі!" - написав він.

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