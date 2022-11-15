РФ перебрасывает войска с херсонского на донецкое направление, - ISW
Российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после покинутого правобережья Херсонщины для активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
"Российские войска, вероятно, добьются успехов в этих районах в течение следующих дней и недель, но эти успехи вряд ли будут значительными с оперативной точки зрения", - говорится в сообщении.
Аналитики ISW обращают внимание на то, что Министерство обороны России увеличило количество заявлений о российских территориальных достижениях в Донецкой области 13 и 14 ноября.
Цель – подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после ухода с правого берега Херсонской области.
Так, Минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км юго-западнее Донецка) 14 ноября после нескольких недель, когда они не заявляли о российских территориальных достижениях.
"Министерство обороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для освещения российских успехов в Донецкой области и приуменьшить недовольство потерь в Херсонской области", - считают аналитики ISW.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и теперь спокойненько так " эти войска с правого берега переправлены на Донбасс"
или вопрос неначасі !
2. Тобто - ви хочете сказати , Залужному не вистачило досвіду що зробити з залізничним містом та з під'їздними дорогами до дамби ? При тому, що він знав : це їдуть вбивати хлопців в Донбасі...
По его словам, ВСУ уже применили по находящимся в населенном пункте российским военным штурмовую авиацию, в результате удара которой у российских военных есть погибшие.
Ходаковский заявляет, что заблокированные в Павловке подразделения ВС РФ фактически попали в ловушку украинской армии.https://charter97.org/ru/news/2022/11/15/524218/
Україна має більшу частину військ з правого берега Дніпра перекинути на напрямок Василівка-Оріхів-Гуляйполе для подальшого наступу на Токмак-Мелітополь та Пологи. Менша частина підкрипить частини на Донеччині. Стримувати наступ можна меншими силами ніж наступати. Навіть втрата Бахмута, або Соледара не матиме такої вирішальної ролі для ЗСУ, як захоплення Мелітополя.