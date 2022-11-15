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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ перебрасывает войска с херсонского на донецкое направление, - ISW

рф

Российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после покинутого правобережья Херсонщины для активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Российские войска, вероятно, добьются успехов в этих районах в течение следующих дней и недель, но эти успехи вряд ли будут значительными с оперативной точки зрения", - говорится в сообщении.

Аналитики ISW обращают внимание на то, что Министерство обороны России увеличило количество заявлений о российских территориальных достижениях в Донецкой области 13 и 14 ноября.

Цель – подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после ухода с правого берега Херсонской области.

Так, Минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км юго-западнее Донецка) 14 ноября после нескольких недель, когда они не заявляли о российских территориальных достижениях.

"Министерство обороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для освещения российских успехов в Донецкой области и приуменьшить недовольство потерь в Херсонской области", - считают аналитики ISW.

Смотрите: Оккупанты передислоцировали вертолеты с аэродрома в Чаплинке на Херсонщине, - СМИ. ФОТО

армия РФ (19592) Донецкая область (9929) ISW (493) Херсонская область (4862)


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Топ комментарии
+8
Щось мені підказує,що це саме ті війська які були "знищєні язиком арестовича" при переправі через р.Дніпро.
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15.11.2022 08:47
+4
Минобороны РФ утверждает, что российские военные якобы полностью взяли под контроль Павловку, однако полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале бьет тревогу и заявляет про ловушку от ВСУ.

По его словам, ВСУ уже применили по находящимся в населенном пункте российским военным штурмовую авиацию, в результате удара которой у российских военных есть погибшие.

Ходаковский заявляет, что заблокированные в Павловке подразделения ВС РФ фактически попали в ловушку украинской армии.https://charter97.org/ru/news/2022/11/15/524218/
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15.11.2022 07:48
+4
1. Це якось вибачає тритижневу роботу понтонів ?

2. Тобто - ви хочете сказати , Залужному не вистачило досвіду що зробити з залізничним містом та з під'їздними дорогами до дамби ? При тому, що він знав : це їдуть вбивати хлопців в Донбасі...
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15.11.2022 09:35
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Мда Павлівка розрушена, в садах втрати ,ЗСУ вийшли. Бої в районі Майорського ,Косу ********,Олешки ситуація не змінилася. Тримайтесь і бережіть людей.
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15.11.2022 07:08 Ответить
ещё раз вопрос в пустоту, как так вышло, что антоновский мост разбомбили, а понтонные переправы три недели не могли разбомбить...

и теперь спокойненько так " эти войска с правого берега переправлены на Донбасс"

или вопрос неначасі !
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15.11.2022 09:07 Ответить
є припущення, що коли кацапи розуміють, що ситуація, на тій чи інший ділянці фронту, погіршується для їх угрупування, вони роблять пропозицію що відійдуть в обмін на безпеку
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15.11.2022 09:14 Ответить
Керенського пам'ятайте? Коли писали про евакуацію цивільних,ними просто була решта армії орків. А про бомбили,то вибачте, снаряди з асфальту не ростуть,навіть в Україні.
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15.11.2022 09:15 Ответить
Ви що хочете сказати, що хтось може керувати Залужним
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15.11.2022 09:23 Ответить
Крім Антонівського ще у кацапів був Антонівський залізничний міст і Каховська дамба яку обстрілювати не можна було. Про них ви не забули?
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15.11.2022 09:25 Ответить
1. Це якось вибачає тритижневу роботу понтонів ?

2. Тобто - ви хочете сказати , Залужному не вистачило досвіду що зробити з залізничним містом та з під'їздними дорогами до дамби ? При тому, що він знав : це їдуть вбивати хлопців в Донбасі...
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15.11.2022 09:35 Ответить
Минобороны РФ утверждает, что российские военные якобы полностью взяли под контроль Павловку, однако полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале бьет тревогу и заявляет про ловушку от ВСУ.

По его словам, ВСУ уже применили по находящимся в населенном пункте российским военным штурмовую авиацию, в результате удара которой у российских военных есть погибшие.

Ходаковский заявляет, что заблокированные в Павловке подразделения ВС РФ фактически попали в ловушку украинской армии.https://charter97.org/ru/news/2022/11/15/524218/
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15.11.2022 07:48 Ответить
КАЗАН! чи що там свинорилі волали кілька років тому?
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15.11.2022 09:15 Ответить
Павлівка в окупації, в садах були великі втрати, усе в руїнах і ЗСУ дійсно вийшли. Тому я і пишу,що уже досить крові на Донбасі, потрібно арту вернути, не дати зекам шансів та і кухаря давно пора до Кобзона відправити
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15.11.2022 09:19 Ответить
Нищить хлопці нещадно нелюдів до останнього. Слава ЗСУ!
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15.11.2022 08:37 Ответить
Щось мені підказує,що це саме ті війська які були "знищєні язиком арестовича" при переправі через р.Дніпро.
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15.11.2022 08:47 Ответить
щось мне подсказывает, что ты не соображаешь ничего в военном деле, Арестович сказал, что в лучшем случае уничтожено несколько колонн отступающих. Там всего было 20-30 тысяч человек, до 40 БТРГ, одна батальонно-тактическая группа это здоровенная колонна техники. Даже если несколько удалось уничтожить, то остается еще 37 штук.
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15.11.2022 09:58 Ответить
Неужели остались люди, кто самовлюблённого абдристовича слушает?
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15.11.2022 10:53 Ответить
Висловлю свою власну думку.
Україна має більшу частину військ з правого берега Дніпра перекинути на напрямок Василівка-Оріхів-Гуляйполе для подальшого наступу на Токмак-Мелітополь та Пологи. Менша частина підкрипить частини на Донеччині. Стримувати наступ можна меншими силами ніж наступати. Навіть втрата Бахмута, або Соледара не матиме такої вирішальної ролі для ЗСУ, як захоплення Мелітополя.
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15.11.2022 09:48 Ответить
Ну так и украинские войска, которые намного меньше понесли потерь и у которых намного выше моральный дух после победы и освобождения Херсона будут переброшены куда следует, хватит уже усераться зрадо...бы )
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15.11.2022 09:53 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.11.2022 10:53 Ответить
Генералы ВСУ придерживаются правил,что надо наступать и бить врага там где сопутствует успех,в данном случае на южном направлении,на Востоке можно пока держать оборону и накапливать силы для контрудара.Грамотный отход подразделений еще не считается поражением и рассматривается в боевых уставах как один из видов боевых действий
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15.11.2022 15:05 Ответить
 
 