РФ перекидає війська з херсонського на донецький напрямок, - ISW
Російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонщини, для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські війська, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах протягом наступних днів і тижнів, але ці успіхи навряд чи будуть значними з оперативної точки зору", - йдеться в повідомленні.
Аналітики ISW звертають увагу на те, що Міністерство оборони Росії збільшило кількість заяв про російські територіальні здобутки в Донецькій області 13 та 14 листопада.
Мета - підкреслити, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонської області.
Так, Міноборони РФ заявило, що російські війська завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після кількох тижнів, коли вони не заявляли про російські територіальні здобутки.
"Міністерство оборони Росії, ймовірно, висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для висвітлення російських успіхів у Донецькій області та применшити невдоволення щодо втрат у Херсонській області", - вважають аналітики ISW.
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и теперь спокойненько так " эти войска с правого берега переправлены на Донбасс"
или вопрос неначасі !
2. Тобто - ви хочете сказати , Залужному не вистачило досвіду що зробити з залізничним містом та з під'їздними дорогами до дамби ? При тому, що він знав : це їдуть вбивати хлопців в Донбасі...
По его словам, ВСУ уже применили по находящимся в населенном пункте российским военным штурмовую авиацию, в результате удара которой у российских военных есть погибшие.
Ходаковский заявляет, что заблокированные в Павловке подразделения ВС РФ фактически попали в ловушку украинской армии.https://charter97.org/ru/news/2022/11/15/524218/
Україна має більшу частину військ з правого берега Дніпра перекинути на напрямок Василівка-Оріхів-Гуляйполе для подальшого наступу на Токмак-Мелітополь та Пологи. Менша частина підкрипить частини на Донеччині. Стримувати наступ можна меншими силами ніж наступати. Навіть втрата Бахмута, або Соледара не матиме такої вирішальної ролі для ЗСУ, як захоплення Мелітополя.