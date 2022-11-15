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РФ перекидає війська з херсонського на донецький напрямок, - ISW

рф

Російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонщини, для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах протягом наступних днів і тижнів, але ці успіхи навряд чи будуть значними з оперативної точки зору", - йдеться в повідомленні.

Аналітики ISW звертають увагу на те, що Міністерство оборони Росії збільшило кількість заяв про російські територіальні здобутки в Донецькій області 13 та 14 листопада.

Мета - підкреслити, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонської області.

Так, Міноборони РФ заявило, що російські війська завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після кількох тижнів, коли вони не заявляли про російські територіальні здобутки.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для висвітлення російських успіхів у Донецькій області та применшити невдоволення щодо втрат у Херсонській області", - вважають аналітики ISW.

Також дивіться: До визволеного Херсону прибув гуманітарний конвой ООН. ФОТО

Автор: 

армія рф (17729) Донецька область (8734) ISW (653) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+8
Щось мені підказує,що це саме ті війська які були "знищєні язиком арестовича" при переправі через р.Дніпро.
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15.11.2022 08:47
+4
Минобороны РФ утверждает, что российские военные якобы полностью взяли под контроль Павловку, однако полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале бьет тревогу и заявляет про ловушку от ВСУ.

По его словам, ВСУ уже применили по находящимся в населенном пункте российским военным штурмовую авиацию, в результате удара которой у российских военных есть погибшие.

Ходаковский заявляет, что заблокированные в Павловке подразделения ВС РФ фактически попали в ловушку украинской армии.https://charter97.org/ru/news/2022/11/15/524218/
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15.11.2022 07:48
+4
1. Це якось вибачає тритижневу роботу понтонів ?

2. Тобто - ви хочете сказати , Залужному не вистачило досвіду що зробити з залізничним містом та з під'їздними дорогами до дамби ? При тому, що він знав : це їдуть вбивати хлопців в Донбасі...
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15.11.2022 09:35
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Мда Павлівка розрушена, в садах втрати ,ЗСУ вийшли. Бої в районі Майорського ,Косу ********,Олешки ситуація не змінилася. Тримайтесь і бережіть людей.
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15.11.2022 07:08 Відповісти
ещё раз вопрос в пустоту, как так вышло, что антоновский мост разбомбили, а понтонные переправы три недели не могли разбомбить...

и теперь спокойненько так " эти войска с правого берега переправлены на Донбасс"

или вопрос неначасі !
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15.11.2022 09:07 Відповісти
є припущення, що коли кацапи розуміють, що ситуація, на тій чи інший ділянці фронту, погіршується для їх угрупування, вони роблять пропозицію що відійдуть в обмін на безпеку
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15.11.2022 09:14 Відповісти
Керенського пам'ятайте? Коли писали про евакуацію цивільних,ними просто була решта армії орків. А про бомбили,то вибачте, снаряди з асфальту не ростуть,навіть в Україні.
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15.11.2022 09:15 Відповісти
Ви що хочете сказати, що хтось може керувати Залужним
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15.11.2022 09:23 Відповісти
Крім Антонівського ще у кацапів був Антонівський залізничний міст і Каховська дамба яку обстрілювати не можна було. Про них ви не забули?
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15.11.2022 09:25 Відповісти
1. Це якось вибачає тритижневу роботу понтонів ?

2. Тобто - ви хочете сказати , Залужному не вистачило досвіду що зробити з залізничним містом та з під'їздними дорогами до дамби ? При тому, що він знав : це їдуть вбивати хлопців в Донбасі...
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15.11.2022 09:35 Відповісти
Минобороны РФ утверждает, что российские военные якобы полностью взяли под контроль Павловку, однако полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале бьет тревогу и заявляет про ловушку от ВСУ.

По его словам, ВСУ уже применили по находящимся в населенном пункте российским военным штурмовую авиацию, в результате удара которой у российских военных есть погибшие.

Ходаковский заявляет, что заблокированные в Павловке подразделения ВС РФ фактически попали в ловушку украинской армии.https://charter97.org/ru/news/2022/11/15/524218/
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15.11.2022 07:48 Відповісти
КАЗАН! чи що там свинорилі волали кілька років тому?
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15.11.2022 09:15 Відповісти
Павлівка в окупації, в садах були великі втрати, усе в руїнах і ЗСУ дійсно вийшли. Тому я і пишу,що уже досить крові на Донбасі, потрібно арту вернути, не дати зекам шансів та і кухаря давно пора до Кобзона відправити
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15.11.2022 09:19 Відповісти
Нищить хлопці нещадно нелюдів до останнього. Слава ЗСУ!
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15.11.2022 08:37 Відповісти
Щось мені підказує,що це саме ті війська які були "знищєні язиком арестовича" при переправі через р.Дніпро.
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15.11.2022 08:47 Відповісти
щось мне подсказывает, что ты не соображаешь ничего в военном деле, Арестович сказал, что в лучшем случае уничтожено несколько колонн отступающих. Там всего было 20-30 тысяч человек, до 40 БТРГ, одна батальонно-тактическая группа это здоровенная колонна техники. Даже если несколько удалось уничтожить, то остается еще 37 штук.
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15.11.2022 09:58 Відповісти
Неужели остались люди, кто самовлюблённого абдристовича слушает?
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15.11.2022 10:53 Відповісти
Висловлю свою власну думку.
Україна має більшу частину військ з правого берега Дніпра перекинути на напрямок Василівка-Оріхів-Гуляйполе для подальшого наступу на Токмак-Мелітополь та Пологи. Менша частина підкрипить частини на Донеччині. Стримувати наступ можна меншими силами ніж наступати. Навіть втрата Бахмута, або Соледара не матиме такої вирішальної ролі для ЗСУ, як захоплення Мелітополя.
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15.11.2022 09:48 Відповісти
Ну так и украинские войска, которые намного меньше понесли потерь и у которых намного выше моральный дух после победы и освобождения Херсона будут переброшены куда следует, хватит уже усераться зрадо...бы )
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15.11.2022 09:53 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.11.2022 10:53 Відповісти
Генералы ВСУ придерживаются правил,что надо наступать и бить врага там где сопутствует успех,в данном случае на южном направлении,на Востоке можно пока держать оборону и накапливать силы для контрудара.Грамотный отход подразделений еще не считается поражением и рассматривается в боевых уставах как один из видов боевых действий
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15.11.2022 15:05 Відповісти
 
 