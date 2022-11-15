Российские оккупанты в Луганской области пытаются заселить военных в пустые дома украинцев, - Генштаб

На захваченной территории Луганской области российские оккупанты ищут оставленные частные дома для заселения своих военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 15 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированной территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для пополнения потерь оккупационных подразделений. В населенном пункте Новоайдар российские захватчики, с целью уточнения информации о покинутом жилье, раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных", - говорится в сообщении.

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