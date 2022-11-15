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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты в Луганской области пытаются заселить военных в пустые дома украинцев, - Генштаб

рф

На захваченной территории Луганской области российские оккупанты ищут оставленные частные дома для заселения своих военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 15 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированной территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для пополнения потерь оккупационных подразделений. В населенном пункте Новоайдар российские захватчики, с целью уточнения информации о покинутом жилье, раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных", - говорится в сообщении.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 82 080 человек (+710 за сутки), 2 861 танк, 1 850 артсистем, 5 773 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) Луганская область (6508)


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Ось і дочекались лоханці рускага міра.
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15.11.2022 08:04 Ответить
Навіщо?! Ця територія підлягає деокупації.
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15.11.2022 08:04 Ответить
***** сказало що россосія там навсігда. Ось вони і вірять в це.
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15.11.2022 08:09 Ответить
Саранча кацапська.
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15.11.2022 08:05 Ответить
Надо прессекретаря дельного.
В тексте логические ошибки...
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15.11.2022 08:08 Ответить
Я вже замахаася вказувати на помилки. Результат нульовий.
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15.11.2022 08:12 Ответить
******* журналістика...)
лише швидкість подачі інфи...
газети - для дебілів...
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15.11.2022 08:17 Ответить
Козак Гладкий
@1q55HB4ziu6yHyB
·
7 год
А пам'ятаєте, скільки виття було, коли провели декомунізацію назв міст, що навіть Зе на Г+Г казав "атцепітєсь!". Але зараз вже і кцпня знає та тікає з Олешок та гине в Бахмуті, а не Цюрюпинська та Артемівську!
Дякуємо Пороху за реформу!
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15.11.2022 08:19 Ответить
Йой, та в тих будинках (якщо вони уціліють) після отих "поселенців" треба буде проводити дезінфекцію, та обряд екзорцизму!
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15.11.2022 08:39 Ответить
 
 