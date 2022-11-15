Необходима конференция по послевоенной безопасности. Мы нуждаемся в действенных гарантиях, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести международную конференцию по фиксации ключевых элементов послевоенной безопасности, включая гарантии безопасности для страны.
Об этом он сообщил во время выступления на саммите G-20, передает Цензор.НЕТ.
"Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в серой зоне - между евроатлантическим миром и российским империализмом", - сказал он.
"Мы нуждаемся в действенных гарантиях безопасности. Поэтому подготовили проект договора - Kyiv Security Compact, и уже его предложили партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве включительно с гарантиями для Украины, чтобы сделать невозможным повторение российской агрессии", – сказал он.
По его словам, "главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact. Мы можем сделать это в любое время – уже даже в этом году. И я вас уверяю – после этого вы уже никогда и ничего не услышите о войне в нашей части Европы. Потому что агрессор не решится ее повторить".
"Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, подписан документ сторонами о фиксации окончания войны", - сказал он.
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вова, ти дебіл?
ніт. краще так: вова - ти дебіл!!!
Я вчора з одним із таких зебілів зрізався... Щоб він здох, отой аплогет заZе
Ти одягнула вишиванку і намисто
Відкрила пляшку недешевого вина
На площі знов лунає українська пісня!
А до Херсону повернулася весна!
І синьо жовтий прапор огортає місто
Маленькі вулиці знов сповнені життям
На площі знов лунає українська пісня
А до Херсону повернулася весна!
Хоч осінь за вікном давно ганяє листя
І змиє дощ все, що залишила війна
На площі знов лунає українська пісня!
А до Херсону повернулася весна!
Все що робили ми наповнюється змістом
Поклали воїни за це своє життя
На площі знов лунає українська пісня!
Art Марічка Рубан
Фраза о действенных гарантиях говорит о полном дилетантизме спикера и его команды . Они ж писатели сценариев, а не читатели истории...