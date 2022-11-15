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Новости Война
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Необходима конференция по послевоенной безопасности. Мы нуждаемся в действенных гарантиях, - Зеленский

війна

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести международную конференцию по фиксации ключевых элементов послевоенной безопасности, включая гарантии безопасности для страны.

Об этом он сообщил во время выступления на саммите G-20, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в серой зоне - между евроатлантическим миром и российским империализмом", - сказал он.

"Мы нуждаемся в действенных гарантиях безопасности. Поэтому подготовили проект договора - Kyiv Security Compact, и уже его предложили партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве включительно с гарантиями для Украины, чтобы сделать невозможным повторение российской агрессии", – сказал он.

По его словам, "главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact. Мы можем сделать это в любое время – уже даже в этом году. И я вас уверяю – после этого вы уже никогда и ничего не услышите о войне в нашей части Европы. Потому что агрессор не решится ее повторить".

Смотрите: Выступление Зеленского на саммите G20. ВIДЕО

"Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, подписан документ сторонами о фиксации окончания войны", - сказал он.

безопасность (1115) Зеленский Владимир (20769) гарантия (154)


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Топ комментарии
+15
Лучшая гарантия безопасности Украины это членство в НАТО и ЕС. И сильная собственная армия в первую очередь
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15.11.2022 09:12
+10
Це дебільне робить все лиш би не в НАТО.
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15.11.2022 09:16
+7
шо?! конференція???
вова, ти дебіл?
ніт. краще так: вова - ти дебіл!!!
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15.11.2022 09:12
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Лучшая гарантия безопасности Украины это членство в НАТО и ЕС. И сильная собственная армия в первую очередь
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15.11.2022 09:12 Ответить
шо?! конференція???
вова, ти дебіл?
ніт. краще так: вова - ти дебіл!!!
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15.11.2022 09:12 Ответить
ну як його не щеняти за отакі "потоки сознанія"? Як можна досі за нього галасувати?
Я вчора з одним із таких зебілів зрізався... Щоб він здох, отой аплогет заZе
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15.11.2022 09:51 Ответить
В останні дні від нього іде такий поток сознанія, шо я вже тіряюсь в його думках
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15.11.2022 09:13 Ответить
НАТО!
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15.11.2022 09:15 Ответить
А до Херсону повернулася весна!
Ти одягнула вишиванку і намисто
Відкрила пляшку недешевого вина
На площі знов лунає українська пісня!

А до Херсону повернулася весна!
І синьо жовтий прапор огортає місто
Маленькі вулиці знов сповнені життям
На площі знов лунає українська пісня

А до Херсону повернулася весна!
Хоч осінь за вікном давно ганяє листя
І змиє дощ все, що залишила війна
На площі знов лунає українська пісня!

А до Херсону повернулася весна!
Все що робили ми наповнюється змістом
Поклали воїни за це своє життя
На площі знов лунає українська пісня!

Art Марічка Рубан
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15.11.2022 09:16 Ответить
Це дебільне робить все лиш би не в НАТО.
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15.11.2022 09:16 Ответить
Та просто треба домовитися про рощміщення у нас на території кількох військових баз: США, Великобританії
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15.11.2022 09:17 Ответить
Цього неможливо зробити за КУ
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15.11.2022 09:38 Ответить
Засунь собі в дупу свої потреби.
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15.11.2022 09:20 Ответить
Эта "конференция " подозрительно напоминает "междупланетный шахматный турнир" О.Бендера.
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15.11.2022 09:20 Ответить
а війна вже закінчилась???? 😧😧
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15.11.2022 09:29 Ответить
Щоо, знову "винаходить колесо"-шукає гарантів безпеки! Ще мордор не забудь туди вписати! Д'єрмак вже таке пропонував.
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15.11.2022 09:29 Ответить
так він і згадує дермаковський проєкт договору Kyiv Security Compact; але не каже, що це відмова від НАТО, навіть відмова від ПДЧ
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15.11.2022 09:47 Ответить
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15.11.2022 09:37 Ответить
Действенных гарантиях... Кто сказал, что квартал разучился шутить ?

Фраза о действенных гарантиях говорит о полном дилетантизме спикера и его команды . Они ж писатели сценариев, а не читатели истории...
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15.11.2022 09:39 Ответить
дермаковський проєкт договору Kyiv Security Compact - це відмова від НАТО, навіть відмова від ПДЧ
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15.11.2022 09:45 Ответить
Так за словами президента цієї війни теж не мало бути.Україна повинна доєднатись до НАТО.
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15.11.2022 10:10 Ответить
 
 