Необходима конференция по послевоенной безопасности. Мы нуждаемся в действенных гарантиях, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести международную конференцию по фиксации ключевых элементов послевоенной безопасности, включая гарантии безопасности для страны.

Об этом он сообщил во время выступления на саммите G-20, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в серой зоне - между евроатлантическим миром и российским империализмом", - сказал он.

"Мы нуждаемся в действенных гарантиях безопасности. Поэтому подготовили проект договора - Kyiv Security Compact, и уже его предложили партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве включительно с гарантиями для Украины, чтобы сделать невозможным повторение российской агрессии", – сказал он.

По его словам, "главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact. Мы можем сделать это в любое время – уже даже в этом году. И я вас уверяю – после этого вы уже никогда и ничего не услышите о войне в нашей части Европы. Потому что агрессор не решится ее повторить".

Смотрите: Выступление Зеленского на саммите G20. ВIДЕО

"Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, подписан документ сторонами о фиксации окончания войны", - сказал он.