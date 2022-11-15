Необхідна конференція з повоєнної безпеки. Ми потребуємо дієвих гарантій, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав провести міжнародну конференцію щодо фіксації ключових елементів післявоєнної безпеки, включно з гарантіями безпеки для країни.
Про це він повідомив під час виступу на саміті G-20, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не є членом будь-якого з альянсів. І ця російська війна змогла розпочатись як раз тому, що Україна залишалась у сірій зоні - між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом", - сказав він.
"Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проєкт договору - Kyiv Security Compact, і вже його запропонували партнерам. Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі включно з гарантіями для України, щоб унеможливити повторення російської агресії", - сказав він.
За його словами, "головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact. Ми можемо зробити це у будь-який час - вже навіть цього року. І я вас запевняю - після цього ви вже ніколи і нічого не почуєте про війну у нашій частині Європи. Бо агресор не наважиться її повторити".
"Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватися, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни", - сказав він.
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вова, ти дебіл?
ніт. краще так: вова - ти дебіл!!!
Я вчора з одним із таких зебілів зрізався... Щоб він здох, отой аплогет заZе
Ти одягнула вишиванку і намисто
Відкрила пляшку недешевого вина
На площі знов лунає українська пісня!
А до Херсону повернулася весна!
І синьо жовтий прапор огортає місто
Маленькі вулиці знов сповнені життям
На площі знов лунає українська пісня
А до Херсону повернулася весна!
Хоч осінь за вікном давно ганяє листя
І змиє дощ все, що залишила війна
На площі знов лунає українська пісня!
А до Херсону повернулася весна!
Все що робили ми наповнюється змістом
Поклали воїни за це своє життя
На площі знов лунає українська пісня!
Art Марічка Рубан
Фраза о действенных гарантиях говорит о полном дилетантизме спикера и его команды . Они ж писатели сценариев, а не читатели истории...