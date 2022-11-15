Необхідна конференція з повоєнної безпеки. Ми потребуємо дієвих гарантій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав провести міжнародну конференцію щодо фіксації ключових елементів післявоєнної безпеки, включно з гарантіями безпеки для країни.

Про це він повідомив під час виступу на саміті G-20, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не є членом будь-якого з альянсів. І ця російська війна змогла розпочатись як раз тому, що Україна залишалась у сірій зоні - між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом", - сказав він.

"Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проєкт договору - Kyiv Security Compact, і вже його запропонували партнерам. Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі включно з гарантіями для України, щоб унеможливити повторення російської агресії", - сказав він.

За його словами, "головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact. Ми можемо зробити це у будь-який час - вже навіть цього року. І я вас запевняю - після цього ви вже ніколи і нічого не почуєте про війну у нашій частині Європи. Бо агресор не наважиться її повторити".

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"Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватися, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни", - сказав він.