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Новини Війна
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Необхідна конференція з повоєнної безпеки. Ми потребуємо дієвих гарантій, - Зеленський

війна

Президент України Володимир Зеленський закликав провести міжнародну конференцію щодо фіксації ключових елементів післявоєнної безпеки, включно з гарантіями безпеки для країни.

Про це він повідомив під час виступу на саміті G-20, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не є членом будь-якого з альянсів. І ця російська війна змогла розпочатись як раз тому, що Україна залишалась у сірій зоні - між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом", - сказав він.

"Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проєкт договору - Kyiv Security Compact, і вже його запропонували партнерам. Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі включно з гарантіями для України, щоб унеможливити повторення російської агресії", - сказав він.

За його словами, "головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact. Ми можемо зробити це у будь-який час - вже навіть цього року. І я вас запевняю - після цього ви вже ніколи і нічого не почуєте про війну у нашій частині Європи. Бо агресор не наважиться її повторити".

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"Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватися, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни", - сказав він.

Автор: 

безпека (944) Зеленський Володимир (24222) гарантія (268)


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Топ коментарі
+15
Лучшая гарантия безопасности Украины это членство в НАТО и ЕС. И сильная собственная армия в первую очередь
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15.11.2022 09:12
+10
Це дебільне робить все лиш би не в НАТО.
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15.11.2022 09:16
+7
шо?! конференція???
вова, ти дебіл?
ніт. краще так: вова - ти дебіл!!!
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15.11.2022 09:12
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Лучшая гарантия безопасности Украины это членство в НАТО и ЕС. И сильная собственная армия в первую очередь
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15.11.2022 09:12 Відповісти
шо?! конференція???
вова, ти дебіл?
ніт. краще так: вова - ти дебіл!!!
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15.11.2022 09:12 Відповісти
ну як його не щеняти за отакі "потоки сознанія"? Як можна досі за нього галасувати?
Я вчора з одним із таких зебілів зрізався... Щоб він здох, отой аплогет заZе
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15.11.2022 09:51 Відповісти
В останні дні від нього іде такий поток сознанія, шо я вже тіряюсь в його думках
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15.11.2022 09:13 Відповісти
НАТО!
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15.11.2022 09:15 Відповісти
А до Херсону повернулася весна!
Ти одягнула вишиванку і намисто
Відкрила пляшку недешевого вина
На площі знов лунає українська пісня!

А до Херсону повернулася весна!
І синьо жовтий прапор огортає місто
Маленькі вулиці знов сповнені життям
На площі знов лунає українська пісня

А до Херсону повернулася весна!
Хоч осінь за вікном давно ганяє листя
І змиє дощ все, що залишила війна
На площі знов лунає українська пісня!

А до Херсону повернулася весна!
Все що робили ми наповнюється змістом
Поклали воїни за це своє життя
На площі знов лунає українська пісня!

Art Марічка Рубан
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15.11.2022 09:16 Відповісти
Це дебільне робить все лиш би не в НАТО.
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15.11.2022 09:16 Відповісти
Та просто треба домовитися про рощміщення у нас на території кількох військових баз: США, Великобританії
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15.11.2022 09:17 Відповісти
Цього неможливо зробити за КУ
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15.11.2022 09:38 Відповісти
Засунь собі в дупу свої потреби.
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15.11.2022 09:20 Відповісти
Эта "конференция " подозрительно напоминает "междупланетный шахматный турнир" О.Бендера.
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15.11.2022 09:20 Відповісти
а війна вже закінчилась???? 😧😧
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15.11.2022 09:29 Відповісти
Щоо, знову "винаходить колесо"-шукає гарантів безпеки! Ще мордор не забудь туди вписати! Д'єрмак вже таке пропонував.
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15.11.2022 09:29 Відповісти
так він і згадує дермаковський проєкт договору Kyiv Security Compact; але не каже, що це відмова від НАТО, навіть відмова від ПДЧ
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15.11.2022 09:47 Відповісти
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15.11.2022 09:37 Відповісти
Действенных гарантиях... Кто сказал, что квартал разучился шутить ?

Фраза о действенных гарантиях говорит о полном дилетантизме спикера и его команды . Они ж писатели сценариев, а не читатели истории...
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15.11.2022 09:39 Відповісти
дермаковський проєкт договору Kyiv Security Compact - це відмова від НАТО, навіть відмова від ПДЧ
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15.11.2022 09:45 Відповісти
Так за словами президента цієї війни теж не мало бути.Україна повинна доєднатись до НАТО.
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15.11.2022 10:10 Відповісти
 
 