Большинство членов G20 решительно осуждают войну в Украине, - Reuters
В проекте совместной декларации лидеров G20, которую могут принять вскоре, отмечено, что "большинство" членов решительно осуждают войну в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет имеющиеся проблемы в мировой экономике", - говорится в проекте документа.
Предполагается, что Россия выступила против этой формулировки. Европейский дипломат в комментарии Reuters заявил, что "были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".
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А тепер гайда на море ,гріти дупи
Вот инфографика по поставкам вооружений, динамика на снижение поставок.
Бо дуже смішно читати псевдо-достовірні сайти
Хоча розумію , вам після Херсону треба бодай у щось вірити