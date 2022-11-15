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Новости Война
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Большинство членов G20 решительно осуждают войну в Украине, - Reuters

g20,велика,двадцятка

В проекте совместной декларации лидеров G20, которую могут принять вскоре, отмечено, что "большинство" членов решительно осуждают войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет имеющиеся проблемы в мировой экономике", - говорится в проекте документа.

Предполагается, что Россия выступила против этой формулировки. Европейский дипломат в комментарии Reuters заявил, что "были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

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G20 (300)


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Топ комментарии
+3
....ооооо...то шо я і казав---озабоченності пішли..підписали бумажку ,
А тепер гайда на море ,гріти дупи
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15.11.2022 11:07
+3
більшість, це 11 з 20?
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15.11.2022 11:07
+3
U.S. President Joe Biden, French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz greet each other during the first working session of the G20 leaders' summit in Nusa Dua, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022.
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15.11.2022 11:10
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десь читав що готується альтернативна заява з більш різкими висловами, отам і побачимо хто чорне від білого не відрізняє...
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15.11.2022 11:07 Ответить
....ооооо...то шо я і казав---озабоченності пішли..підписали бумажку ,
А тепер гайда на море ,гріти дупи
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15.11.2022 11:07 Ответить
більшість, це 11 з 20?
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15.11.2022 11:07 Ответить
U.S. President Joe Biden, French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz greet each other during the first working session of the G20 leaders' summit in Nusa Dua, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022.
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15.11.2022 11:10 Ответить
Индия, Китай - скорее вьілетай
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15.11.2022 11:13 Ответить
Китай. Уже сообщалось.
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15.11.2022 13:18 Ответить
Спасибо всем большое, но США снижает поставки вооружения в Украину. Начала активную кампанию по принуждению Украины к переговорам.
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15.11.2022 11:14 Ответить
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15.11.2022 11:18 Ответить
Там написано что ракеты идут именно нам?
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15.11.2022 11:20 Ответить
https://protectukrainenow.org/ua/report

Вот инфографика по поставкам вооружений, динамика на снижение поставок.
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15.11.2022 11:21 Ответить
Препрошую але можно посилання на першоджерело

Бо дуже смішно читати псевдо-достовірні сайти

Хоча розумію , вам після Херсону треба бодай у щось вірити
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15.11.2022 11:43 Ответить
Добре шо помагають --- ну і озабочуюця по самоє нємагу .
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15.11.2022 11:15 Ответить
А Китай и индусы за мир но не против войны?
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15.11.2022 11:45 Ответить
Ето типо как насильник с педофилом проголосовали за любовь во всем мире?
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15.11.2022 12:01 Ответить
По Оруелу: "Війна - це мир".
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15.11.2022 12:37 Ответить
 
 