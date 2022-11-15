Більшість членів G20 рішуче засуджують війну в Україні, - Reuters

У проєкті спільної декларації лідерів G20, яку можуть ухвалити незабаром, зазначено, що "більшість" членів рішуче засуджують війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Більшість членів різко засудили війну в Україні і наголосили, що вона заподіює величезні людські страждання і посилює наявні проблеми у світовій економіці", - йдеться в проєкті документа.

Припускається, що Росія виступила проти цього формулювання. Європейський дипломат в коментарі Reuters заявив, що "були інші погляди і різні оцінки ситуації і санкцій".

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