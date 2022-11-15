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Новини Війна
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Більшість членів G20 рішуче засуджують війну в Україні, - Reuters

g20,велика,двадцятка

У проєкті спільної декларації лідерів G20, яку можуть ухвалити незабаром, зазначено, що "більшість" членів рішуче засуджують війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Більшість членів різко засудили війну в Україні і наголосили, що вона заподіює величезні людські страждання і посилює наявні проблеми у світовій економіці", - йдеться в проєкті документа.

Припускається, що Росія виступила проти цього формулювання. Європейський дипломат в коментарі Reuters заявив, що "були інші погляди і різні оцінки ситуації і санкцій".

Читайте: Зеленський закликав країни G20 долучатися до подолання викликів, створених війною РФ в Україні

Автор: 

G20 (323)


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Топ коментарі
+3
....ооооо...то шо я і казав---озабоченності пішли..підписали бумажку ,
А тепер гайда на море ,гріти дупи
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15.11.2022 11:07
+3
більшість, це 11 з 20?
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15.11.2022 11:07
+3
U.S. President Joe Biden, French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz greet each other during the first working session of the G20 leaders' summit in Nusa Dua, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022.
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15.11.2022 11:10
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десь читав що готується альтернативна заява з більш різкими висловами, отам і побачимо хто чорне від білого не відрізняє...
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15.11.2022 11:07 Відповісти
....ооооо...то шо я і казав---озабоченності пішли..підписали бумажку ,
А тепер гайда на море ,гріти дупи
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15.11.2022 11:07 Відповісти
більшість, це 11 з 20?
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15.11.2022 11:07 Відповісти
U.S. President Joe Biden, French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz greet each other during the first working session of the G20 leaders' summit in Nusa Dua, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022.
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15.11.2022 11:10 Відповісти
Индия, Китай - скорее вьілетай
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15.11.2022 11:13 Відповісти
Китай. Уже сообщалось.
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15.11.2022 13:18 Відповісти
Спасибо всем большое, но США снижает поставки вооружения в Украину. Начала активную кампанию по принуждению Украины к переговорам.
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15.11.2022 11:14 Відповісти
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15.11.2022 11:18 Відповісти
Там написано что ракеты идут именно нам?
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15.11.2022 11:20 Відповісти
https://protectukrainenow.org/ua/report

Вот инфографика по поставкам вооружений, динамика на снижение поставок.
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15.11.2022 11:21 Відповісти
Препрошую але можно посилання на першоджерело

Бо дуже смішно читати псевдо-достовірні сайти

Хоча розумію , вам після Херсону треба бодай у щось вірити
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15.11.2022 11:43 Відповісти
Добре шо помагають --- ну і озабочуюця по самоє нємагу .
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15.11.2022 11:15 Відповісти
А Китай и индусы за мир но не против войны?
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15.11.2022 11:45 Відповісти
Ето типо как насильник с педофилом проголосовали за любовь во всем мире?
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15.11.2022 12:01 Відповісти
По Оруелу: "Війна - це мир".
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15.11.2022 12:37 Відповісти
 
 