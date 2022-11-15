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НАБУ разыскивает экс-нардепа Грановского: Его подозревают в организации коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе"

Экс-нардепа Александра Грановского считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одеський припортовий завод" (99,57% принадлежат государству).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одеський припортовий завод" (99,57% принадлежат государству)

21 октября 2022 НАБУ и САП сообщили ему о подозрении", - говорится в сообщении.

НАБУ разыскивает экс-нардепа Грановского: Его подозревают в организации коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе 01

В марте 2020 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении Ольге Ткаченко – доверенному лицу бывшего народного депутата Александра Грановского в нанесении ущерба в 93,3 млн грн Одесскому припортовому заводу.

В августе 2019 года сообщалось, что Александр Грановский также проходит по делу о незаконном уголовном преследовании лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и по делу о бегстве судьи Николая Чауса. ЕСПЧ признал незаконными задержание и арест Корбана в 2015 году, его содержание в клетке во время судебных заседаний.

Тогда же незадолго до потери депутатской неприкосновенности Грановский покинул территорию Украины. СМИ сообщали о том, что политик мог получить иммиграционную визу в Израиль.

Уже в декабре 2019 года ГБР провело обыски дома у Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук в связи с расследованием неправомерных действий со стороны ЦИК и экс-депутата, направленных на снятие кандидатуры Александра Куницкого с парламентских выборов 2019 года.

Также читайте: Бывшим и действующим должностным лицам НКРЭКУ сообщено о подозрении по делу "Роттердам+", - САП

НАБУ (4230) розыск (843) Грановский Александр (92)


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Топ комментарии
+5
ось така гниль в лавах БПП один з факторів що зараз "зелена" влада а клоун президент
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15.11.2022 12:09
+5
Він дрібний капосник у порівняні навіть з Верщучкою чи БезВуглою,не говорячи про більш одіозні фігури слуг урода!
Це лише те,що ми знаємо за зе та слуг зараз,а що виявиться після?!!
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15.11.2022 12:31
+4
Кажись Ізраіль не видає .
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15.11.2022 11:40
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Кажись Ізраіль не видає .
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15.11.2022 11:40 Ответить
він також фігурував у справі, де він сотоваріщі віджав в естонського бізнесмена SkyMall. Hе те, щоб естонський бізнесмен Тедер був білим та пухнастим - з ним самим зараз йде корупційний процес в Естонії
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15.11.2022 11:47 Ответить
Що діється людоньки, украв якигось 3 млн. доларів і розслідування тягнеться 3 роки. Аж тепер оголосили у розшук. По-перше: а як же портново-татаровський КПК і строки розслідування? А де ж ви хлопці були усі ці 3 роки. А по -друге і це доволі не смішко: коломойський зі своєю мафіозною структурою вивів лише з одного Приват 5,5 млрд. доларів, за які скупив нерухомість, в т.ч. заводи в США , але його ніхто не затримує, не обирає запобіжного заходу, мільярдної застави ( згідно КПК можна і 5,5 млрд. дол. на суму заподіяної шкоди). А він далі щось відсуджує, йому держава надалі щось компенсує у мільярдах. Далі ще більш не смішно: людина, яка вкрала біля 200 млн. була призначена головою національного банку країни, а тепер у розшуку. Отак порозслідують кілька років, буде бабло- застосують КПК щодо строків, не буде бабла, будуть подібні статті. Так уже і за леру Г. забули, і рожкова при посаді. Щось давно про мартиненка не було чутно, та й майна у медведчуків поназалишалось не вилученими. Хто ж цим усім управляє? -АРМА, СБУ чи приватні фірми при них? Уже ті фігуранти з тими недолугими структурами....
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15.11.2022 12:45 Ответить
Ви краще скажіть,а як Коломойський міг вивести з України 5,5 млрд. доларів?Без допомоги попередньої верхівки влади,це зробити неможливо.
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15.11.2022 15:13 Ответить
І знову фігурант - #ид. Це от від великого розуму чи від національності
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15.11.2022 11:51 Ответить
ксенофобія це не добре, але гірше що забули вказати з якої партії цей "білий-пухнастий"
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15.11.2022 12:07 Ответить
А кто Грановский по национальности? Бурят или чечен?
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15.11.2022 12:01 Ответить
Лєзгін -- може станцювати 7-40 .
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15.11.2022 12:12 Ответить
Тсссс. Нізяяяя. Це недоречно. І ваащє це Зеленський його "призначив". Чому?
А тому що вони одної нації.
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15.11.2022 12:49 Ответить
ось така гниль в лавах БПП один з факторів що зараз "зелена" влада а клоун президент
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15.11.2022 12:09 Ответить
Він дрібний капосник у порівняні навіть з Верщучкою чи БезВуглою,не говорячи про більш одіозні фігури слуг урода!
Це лише те,що ми знаємо за зе та слуг зараз,а що виявиться після?!!
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15.11.2022 12:31 Ответить
звісно, дурні трубадури велика біда, для нашої країни, але корупція це саме те що руйнує Державність. Грановський розумний корупціонер, тому якщо його і порівнювати з кимось з "зеленими", то не с цією шушерою, а з Арахамією, наприклад
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15.11.2022 17:19 Ответить
Якщо якийсь алкоголік вкрав півлітра горілки в магазині,два роки забезпечено,чиновники і всякі прихвосні крадуть мільйони,мільярди і нічого.Як з цим боротися і що робити?
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15.11.2022 12:51 Ответить
Дивіться фільм "Ворошилівський стрілець".
На правосуддя сподіватись, на жаль, марно.
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15.11.2022 13:43 Ответить
Беню Каламойшу чомусь не розшукують і навіть немає жодних підозр
в розкраданні державного майна , правда цікаво 🤔
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15.11.2022 14:08 Ответить
На выборах мэра в Харькове ещё при гепуциане, эта будка не вмещалась в билборды, ржал народ глядя! Давно смотался в Израиль, вся эта комель разбираться, оперетка очередная для лошков--- речь о нас. В догон. Прохиндей космического уровня, вадик- гадик не попадает!
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15.11.2022 14:11 Ответить
Комедь, читать во 2 предложении комента.
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15.11.2022 14:14 Ответить
 
 