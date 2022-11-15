НАБУ разыскивает экс-нардепа Грановского: Его подозревают в организации коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе"

Экс-нардепа Александра Грановского считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одеський припортовий завод" (99,57% принадлежат государству).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одеський припортовий завод" (99,57% принадлежат государству)

21 октября 2022 НАБУ и САП сообщили ему о подозрении", - говорится в сообщении.

В марте 2020 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении Ольге Ткаченко – доверенному лицу бывшего народного депутата Александра Грановского в нанесении ущерба в 93,3 млн грн Одесскому припортовому заводу.

В августе 2019 года сообщалось, что Александр Грановский также проходит по делу о незаконном уголовном преследовании лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и по делу о бегстве судьи Николая Чауса. ЕСПЧ признал незаконными задержание и арест Корбана в 2015 году, его содержание в клетке во время судебных заседаний.

Тогда же незадолго до потери депутатской неприкосновенности Грановский покинул территорию Украины. СМИ сообщали о том, что политик мог получить иммиграционную визу в Израиль.

Уже в декабре 2019 года ГБР провело обыски дома у Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук в связи с расследованием неправомерных действий со стороны ЦИК и экс-депутата, направленных на снятие кандидатуры Александра Куницкого с парламентских выборов 2019 года.

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