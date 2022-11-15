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Реорганизацию "Довженко-центра" остановили, - Ткаченко

довженко,центр

Министерство культуры и информационной политики после огласки приостановило реорганизацию "Довженко-центра".

Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такое решение было принято во время совещания с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса президента и депутатами.

Также на этом совещании решили:

  • фонд и музей оставить в том статусе, в котором они сейчас — как целостный имущественный комплекс;
  • назначить прозрачный конкурс на должность директора Довженко-Центра;
  • обратиться в Госаудит по поводу проведения полноценного аудита Довженко-Центра;
  • начать процесс предоставления Довженко-Центру статуса национального де-юре (не только в названии, но и фактически). Это должно обезопасить использование его имущества не по назначению;
  • решить вопрос реорганизации государственного предприятия  в государственную организацию, что позволит Довженко-Центру работать по профилю как музей и архив;
  • создать межведомственную рабочую группу для экспертной оценки музейных ценностей Довженко-Центра.

Ткаченко говорит, что детали по этим решениям в ближайшее время должно предоставить Госкино.

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Министерство культуры и информационной политики (778) реорганизация (51) Ткаченко Александр (429) Довженко Центр (19)


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Топ комментарии
+12
А хто буде відповідати за пограбовані рашистами музеї Херсонщини ?
Уряд знав про небезпеку і принципово нічого не робив.
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15.11.2022 13:21
+10
За словами самого (!!!) сонцелікого найвеличнішого воно знало про вторгнення з вересня минулого року.
Най юристи мені допоможуть, але те, що робилося зедєрьмаковою шоблою до 24 лютого, на мою думку, підпадає під злочинну бездіяльність, що призвело до людських жертв (чи якось так).
Ну це так, на додачу до перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, державна зрада, порушення Конституції та інших законів України....
Якщо дєрьмака (тимошонку, подляка) можна хоч зараз брати за це все силами Національної поліції (в нього немає недоторканності і він не є держслужбовцем), то найвеличніше лайно та усіляких верещучок з агрохіміями - тільки через ДБР, або після закінчення їх каденції... Якщо не втечуть.
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15.11.2022 13:30
+9
Не проканало....
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15.11.2022 13:21
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А що сталося?!
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15.11.2022 13:20 Ответить
Не проканало....
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15.11.2022 13:21 Ответить
Шмара ,которую хотели втулить директором плохо отсосала.
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15.11.2022 13:28 Ответить
Та не, тим мистецтвом вони володіють досконало))
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15.11.2022 13:36 Ответить
Усралися "сиротки ненасытные"только после звиздюлей Молодцы ,так держать ‼️Ткаченко мразь , как Баканов и все шавки каламойши
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15.11.2022 13:55 Ответить
А хто буде відповідати за пограбовані рашистами музеї Херсонщини ?
Уряд знав про небезпеку і принципово нічого не робив.
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15.11.2022 13:21 Ответить
За словами самого (!!!) сонцелікого найвеличнішого воно знало про вторгнення з вересня минулого року.
Най юристи мені допоможуть, але те, що робилося зедєрьмаковою шоблою до 24 лютого, на мою думку, підпадає під злочинну бездіяльність, що призвело до людських жертв (чи якось так).
Ну це так, на додачу до перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, державна зрада, порушення Конституції та інших законів України....
Якщо дєрьмака (тимошонку, подляка) можна хоч зараз брати за це все силами Національної поліції (в нього немає недоторканності і він не є держслужбовцем), то найвеличніше лайно та усіляких верещучок з агрохіміями - тільки через ДБР, або після закінчення їх каденції... Якщо не втечуть.
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15.11.2022 13:30 Ответить
Тим часом українці вишивають портрети зеленєйшого.
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15.11.2022 13:38 Ответить
Это был настоящий САБОТАЖ - подготовка полной капитуляции ! Все факты на лицо - Портнов и баканов готовили списки патриотов…… уничтожали производство вооружения , преследовали лучших генералов патриотов-Марченко, Сташевского, Василя Бурбу ,Кононенко …Разминировали Чонгар , приказали СБУ шникам не сопротивляться оккупации вХерсоне ………
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15.11.2022 14:03 Ответить
Ви не розумієте, якісь музеї..
От з СБУ, прокуратури справи (архів) переховали (вивезли в інше місце неділі за три.
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15.11.2022 13:39 Ответить
"Дєрібан в наглую" не пройшов.
Друга спроба - "дерібан по законам для своїх"...
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15.11.2022 13:21 Ответить
Залишилось втілити всі перелічені пункти у життя.
Ще треба протиснути питання щодо відновлення акредитації міжнародних журналістів, що висвітлювали звільнення Херсону.
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15.11.2022 13:21 Ответить
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15.11.2022 13:24 Ответить
Здається Зеля ще тоді насцяв на своїх виборців.
А вони і досі у захваті.
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15.11.2022 13:39 Ответить
Так то ж була ЗЕльоная божія роса. )))
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15.11.2022 13:42 Ответить
Афера не вдалась.
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15.11.2022 13:43 Ответить


Крім презирливого ігнорування суспільної думки і особистих якостей претендента призначення* Євгена Мецгера головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло", 100% належить державі, управляючий орган - міністерство економіки) має звичний для нинішньої влади корупційний аспект.

По-перше - не дивлячись на попередні обіцянки влада фактично відмовляється від реалізації прямої компенсації населенню збитків за пошкоджене і знищене житло (кошти в бюджеті не виділені).

По-друге - заміть цього, створюєтся система державного іпотечного кредитування із плаваючою ставкою для різних категорій користувачів, що відкриває величезні корупційні можливості використання державних і залучених коштів для фактично безконтрольного спрямування.

Як зрозуміло, на такій посаді особистий банковий управляючий Зеленського, Мецгер просто незамінний.

*https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/82424
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15.11.2022 13:47 Ответить
План "А" провалілся. Ну нічьо. Зайдьом с другой сторони!
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15.11.2022 13:47 Ответить
огидно це під час війни і ткаченко аферист а не міністр та і ми не росія
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15.11.2022 14:07 Ответить
РЯТІВНИК
Хто понесе відповідальність за пограбовані музеї півдня та спалені на півночі?
Рятувати картини, витвори мистецтва, скіфське золото, було неНаЧасі, для дерибану Довженко-центра, самий час.
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15.11.2022 14:40 Ответить
кина не будет, кинолог заболел...
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15.11.2022 20:35 Ответить
 
 