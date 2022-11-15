Реорганизацию "Довженко-центра" остановили, - Ткаченко
Министерство культуры и информационной политики после огласки приостановило реорганизацию "Довженко-центра".
Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, такое решение было принято во время совещания с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса президента и депутатами.
Также на этом совещании решили:
- фонд и музей оставить в том статусе, в котором они сейчас — как целостный имущественный комплекс;
- назначить прозрачный конкурс на должность директора Довженко-Центра;
- обратиться в Госаудит по поводу проведения полноценного аудита Довженко-Центра;
- начать процесс предоставления Довженко-Центру статуса национального де-юре (не только в названии, но и фактически). Это должно обезопасить использование его имущества не по назначению;
- решить вопрос реорганизации государственного предприятия в государственную организацию, что позволит Довженко-Центру работать по профилю как музей и архив;
- создать межведомственную рабочую группу для экспертной оценки музейных ценностей Довженко-Центра.
Ткаченко говорит, что детали по этим решениям в ближайшее время должно предоставить Госкино.
Топ комментарии
+12 Ksenia VB
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+10 Evgeny N
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+9 Прощай немытая раССея
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Уряд знав про небезпеку і принципово нічого не робив.
Най юристи мені допоможуть, але те, що робилося зедєрьмаковою шоблою до 24 лютого, на мою думку, підпадає під злочинну бездіяльність, що призвело до людських жертв (чи якось так).
Ну це так, на додачу до перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, державна зрада, порушення Конституції та інших законів України....
Якщо дєрьмака (тимошонку, подляка) можна хоч зараз брати за це все силами Національної поліції (в нього немає недоторканності і він не є держслужбовцем), то найвеличніше лайно та усіляких верещучок з агрохіміями - тільки через ДБР, або після закінчення їх каденції... Якщо не втечуть.
От з СБУ, прокуратури справи (архів) переховали (вивезли в інше місце неділі за три.
Друга спроба - "дерібан по законам для своїх"...
Ще треба протиснути питання щодо відновлення акредитації міжнародних журналістів, що висвітлювали звільнення Херсону.
А вони і досі у захваті.
Крім презирливого ігнорування суспільної думки і особистих якостей претендента призначення* Євгена Мецгера головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло", 100% належить державі, управляючий орган - міністерство економіки) має звичний для нинішньої влади корупційний аспект.
По-перше - не дивлячись на попередні обіцянки влада фактично відмовляється від реалізації прямої компенсації населенню збитків за пошкоджене і знищене житло (кошти в бюджеті не виділені).
По-друге - заміть цього, створюєтся система державного іпотечного кредитування із плаваючою ставкою для різних категорій користувачів, що відкриває величезні корупційні можливості використання державних і залучених коштів для фактично безконтрольного спрямування.
Як зрозуміло, на такій посаді особистий банковий управляючий Зеленського, Мецгер просто незамінний.
*https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/82424
РЯТІВНИКХто понесе відповідальність за пограбовані музеї півдня та спалені на півночі?
Рятувати картини, витвори мистецтва, скіфське золото, було неНаЧасі, для дерибану Довженко-центра, самий час.