Реорганізацію "Довженко-центру" зупинили, - Ткаченко
Міністерство культури та інформаційної політики після розголосу зупинило реорганізацію "Довженко-центру".
Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, таке рішення ухвалили під час наради з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.
Також на цій нараді вирішили:
- фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз — як цілісний майновий комплекс;
- призначити прозорий конкурс на посаду директора Довженко-Центру;
- звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;
- розпочати процес надання Довженко-Центру статусу національного де-юре (не лише в назві, але й фактично). Це має убезпечити використання його майна не за призначенням;
- вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;
- створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.
Ткаченко каже, що деталі щодо цих рішень найближчим часом має надати Держкіно.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
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+10 Evgeny N
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+9 Прощай немытая раССея
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Уряд знав про небезпеку і принципово нічого не робив.
Най юристи мені допоможуть, але те, що робилося зедєрьмаковою шоблою до 24 лютого, на мою думку, підпадає під злочинну бездіяльність, що призвело до людських жертв (чи якось так).
Ну це так, на додачу до перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, державна зрада, порушення Конституції та інших законів України....
Якщо дєрьмака (тимошонку, подляка) можна хоч зараз брати за це все силами Національної поліції (в нього немає недоторканності і він не є держслужбовцем), то найвеличніше лайно та усіляких верещучок з агрохіміями - тільки через ДБР, або після закінчення їх каденції... Якщо не втечуть.
От з СБУ, прокуратури справи (архів) переховали (вивезли в інше місце неділі за три.
Друга спроба - "дерібан по законам для своїх"...
Ще треба протиснути питання щодо відновлення акредитації міжнародних журналістів, що висвітлювали звільнення Херсону.
А вони і досі у захваті.
Крім презирливого ігнорування суспільної думки і особистих якостей претендента призначення* Євгена Мецгера головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло", 100% належить державі, управляючий орган - міністерство економіки) має звичний для нинішньої влади корупційний аспект.
По-перше - не дивлячись на попередні обіцянки влада фактично відмовляється від реалізації прямої компенсації населенню збитків за пошкоджене і знищене житло (кошти в бюджеті не виділені).
По-друге - заміть цього, створюєтся система державного іпотечного кредитування із плаваючою ставкою для різних категорій користувачів, що відкриває величезні корупційні можливості використання державних і залучених коштів для фактично безконтрольного спрямування.
Як зрозуміло, на такій посаді особистий банковий управляючий Зеленського, Мецгер просто незамінний.
*https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/82424
РЯТІВНИКХто понесе відповідальність за пограбовані музеї півдня та спалені на півночі?
Рятувати картини, витвори мистецтва, скіфське золото, було неНаЧасі, для дерибану Довженко-центра, самий час.