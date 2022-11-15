Реорганізацію "Довженко-центру" зупинили, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики після розголосу зупинило реорганізацію "Довженко-центру".

Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення ухвалили під час наради з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.

Також на цій нараді вирішили:

фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз — як цілісний майновий комплекс;

призначити прозорий конкурс на посаду директора Довженко-Центру;

звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;

розпочати процес надання Довженко-Центру статусу національного де-юре (не лише в назві, але й фактично). Це має убезпечити використання його майна не за призначенням;

вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;

створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.

Ткаченко каже, що деталі щодо цих рішень найближчим часом має надати Держкіно.

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