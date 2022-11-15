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Реорганізацію "Довженко-центру" зупинили, - Ткаченко

довженко,центр

Міністерство культури та інформаційної політики після розголосу зупинило реорганізацію "Довженко-центру".

Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення ухвалили під час наради з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.

Також на цій нараді вирішили:

  • фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз — як цілісний майновий комплекс;
  • призначити прозорий конкурс на посаду директора Довженко-Центру;
  • звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;
  • розпочати процес надання Довженко-Центру статусу національного де-юре (не лише в назві, але й фактично). Це має убезпечити використання його майна не за призначенням;
  • вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;
  • створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.

Ткаченко каже, що деталі щодо цих рішень найближчим часом має надати Держкіно.

Також читайте: Колектив Довженко-Центру не допустив до виконання обов’язків нову очільницю, - Держкіно

Автор: 

Міністерство культури (761) реорганізація (49) Ткаченко Олександр (509) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+12
А хто буде відповідати за пограбовані рашистами музеї Херсонщини ?
Уряд знав про небезпеку і принципово нічого не робив.
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15.11.2022 13:21
+10
За словами самого (!!!) сонцелікого найвеличнішого воно знало про вторгнення з вересня минулого року.
Най юристи мені допоможуть, але те, що робилося зедєрьмаковою шоблою до 24 лютого, на мою думку, підпадає під злочинну бездіяльність, що призвело до людських жертв (чи якось так).
Ну це так, на додачу до перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, державна зрада, порушення Конституції та інших законів України....
Якщо дєрьмака (тимошонку, подляка) можна хоч зараз брати за це все силами Національної поліції (в нього немає недоторканності і він не є держслужбовцем), то найвеличніше лайно та усіляких верещучок з агрохіміями - тільки через ДБР, або після закінчення їх каденції... Якщо не втечуть.
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15.11.2022 13:30
+9
Не проканало....
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15.11.2022 13:21
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А що сталося?!
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15.11.2022 13:20 Відповісти
Не проканало....
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15.11.2022 13:21 Відповісти
Шмара ,которую хотели втулить директором плохо отсосала.
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15.11.2022 13:28 Відповісти
Та не, тим мистецтвом вони володіють досконало))
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15.11.2022 13:36 Відповісти
Усралися "сиротки ненасытные"только после звиздюлей Молодцы ,так держать ‼️Ткаченко мразь , как Баканов и все шавки каламойши
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15.11.2022 13:55 Відповісти
А хто буде відповідати за пограбовані рашистами музеї Херсонщини ?
Уряд знав про небезпеку і принципово нічого не робив.
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15.11.2022 13:21 Відповісти
За словами самого (!!!) сонцелікого найвеличнішого воно знало про вторгнення з вересня минулого року.
Най юристи мені допоможуть, але те, що робилося зедєрьмаковою шоблою до 24 лютого, на мою думку, підпадає під злочинну бездіяльність, що призвело до людських жертв (чи якось так).
Ну це так, на додачу до перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, державна зрада, порушення Конституції та інших законів України....
Якщо дєрьмака (тимошонку, подляка) можна хоч зараз брати за це все силами Національної поліції (в нього немає недоторканності і він не є держслужбовцем), то найвеличніше лайно та усіляких верещучок з агрохіміями - тільки через ДБР, або після закінчення їх каденції... Якщо не втечуть.
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15.11.2022 13:30 Відповісти
Тим часом українці вишивають портрети зеленєйшого.
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15.11.2022 13:38 Відповісти
Это был настоящий САБОТАЖ - подготовка полной капитуляции ! Все факты на лицо - Портнов и баканов готовили списки патриотов…… уничтожали производство вооружения , преследовали лучших генералов патриотов-Марченко, Сташевского, Василя Бурбу ,Кононенко …Разминировали Чонгар , приказали СБУ шникам не сопротивляться оккупации вХерсоне ………
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15.11.2022 14:03 Відповісти
Ви не розумієте, якісь музеї..
От з СБУ, прокуратури справи (архів) переховали (вивезли в інше місце неділі за три.
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15.11.2022 13:39 Відповісти
"Дєрібан в наглую" не пройшов.
Друга спроба - "дерібан по законам для своїх"...
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15.11.2022 13:21 Відповісти
Залишилось втілити всі перелічені пункти у життя.
Ще треба протиснути питання щодо відновлення акредитації міжнародних журналістів, що висвітлювали звільнення Херсону.
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15.11.2022 13:21 Відповісти
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15.11.2022 13:24 Відповісти
Здається Зеля ще тоді насцяв на своїх виборців.
А вони і досі у захваті.
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15.11.2022 13:39 Відповісти
Так то ж була ЗЕльоная божія роса. )))
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15.11.2022 13:42 Відповісти
Афера не вдалась.
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15.11.2022 13:43 Відповісти


Крім презирливого ігнорування суспільної думки і особистих якостей претендента призначення* Євгена Мецгера головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло", 100% належить державі, управляючий орган - міністерство економіки) має звичний для нинішньої влади корупційний аспект.

По-перше - не дивлячись на попередні обіцянки влада фактично відмовляється від реалізації прямої компенсації населенню збитків за пошкоджене і знищене житло (кошти в бюджеті не виділені).

По-друге - заміть цього, створюєтся система державного іпотечного кредитування із плаваючою ставкою для різних категорій користувачів, що відкриває величезні корупційні можливості використання державних і залучених коштів для фактично безконтрольного спрямування.

Як зрозуміло, на такій посаді особистий банковий управляючий Зеленського, Мецгер просто незамінний.

*https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/82424
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15.11.2022 13:47 Відповісти
План "А" провалілся. Ну нічьо. Зайдьом с другой сторони!
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15.11.2022 13:47 Відповісти
огидно це під час війни і ткаченко аферист а не міністр та і ми не росія
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15.11.2022 14:07 Відповісти
РЯТІВНИК
Хто понесе відповідальність за пограбовані музеї півдня та спалені на півночі?
Рятувати картини, витвори мистецтва, скіфське золото, було неНаЧасі, для дерибану Довженко-центра, самий час.
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15.11.2022 14:40 Відповісти
кина не будет, кинолог заболел...
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15.11.2022 20:35 Відповісти
 
 