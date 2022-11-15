Оккупационная "администрация" покинула Новую Каховку, - росСМИ
Оккупационная "администрация" выехала из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра.
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области", - говорится в сообщении.
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+17 Артем #512840
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Кім постійно знаходиться у Миколаєві, який щодня обстрілюють.
Відчуйте різницю.
назавждидо Грудня
А, вообще, до ноября.