Оккупационная "администрация" покинула Новую Каховку, - росСМИ

Оккупационная "администрация" выехала из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области", - говорится в сообщении.

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