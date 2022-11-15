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Новости Война
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Оккупационная "администрация" покинула Новую Каховку, - росСМИ

каховка,нова

Оккупационная "администрация" выехала из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите G20 вступает в силу консенсус по осуждению российского вторжения в Украину, - Шольц

Новая Каховка (155) оккупация (10187) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+17
Росія тут назавжди до Грудня
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15.11.2022 14:39
+12
прочитав ".. до Прутня"... хоча..
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15.11.2022 14:44
+8
Окупаційна адміністрація злякалась і втекла.
Кім постійно знаходиться у Миколаєві, який щодня обстрілюють.
Відчуйте різницю.
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15.11.2022 14:38
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Стільки їх наперлось в суходоли Таврії, жах просто.
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15.11.2022 14:38 Ответить
Окупаційна адміністрація злякалась і втекла.
Кім постійно знаходиться у Миколаєві, який щодня обстрілюють.
Відчуйте різницю.
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15.11.2022 14:38 Ответить
Росія тут назавжди до Грудня
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15.11.2022 14:39 Ответить
прочитав ".. до Прутня"... хоча..
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15.11.2022 14:44 Ответить
Здається, що Ви таки маєте рацію
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15.11.2022 14:48 Ответить
Все нормально, це їх напрямок руху
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15.11.2022 14:48 Ответить
Головне щоб війська пішли.
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15.11.2022 14:41 Ответить
Россия здесь навсегда!
А, вообще, до ноября.
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15.11.2022 14:42 Ответить
ху.сские бросают ху.сских
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15.11.2022 14:53 Ответить
ВСУ давят кацапов и на левом берегу.
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15.11.2022 14:56 Ответить
Вот что хаймарс животворящій дєлаєт! 😆
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15.11.2022 15:07 Ответить
Разбегается продажное шакалье, как тараканы. Знают, твари, что Украина каждого наградит. Сроком до 15 лет.
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15.11.2022 15:07 Ответить
А как же исконно российские земли или это не исконно российские земли. Вы там сообщите *****, что это уже не исконно российские земли, а то опять пришлет кацапских учителей и вообще пусть никого не присылает. Сообщите, что теперь России необходимо экономить, собирать деньги, чтобы выплатить Украине материальные убытки.
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15.11.2022 15:14 Ответить
Разве в Украине уже кончились помещения для заключения парторгской швали? Пусть присылает
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15.11.2022 16:41 Ответить
а шо такое ***********?а как же что "недопаршка" на всегда?.................................свинособаки,рабы и крепостные вечные.......................................................................................
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15.11.2022 15:26 Ответить
 
 