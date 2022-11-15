Окупаційна "адміністрація" залишила Нову Каховку, - росЗМІ

Окупаційна "адміністрація" виїхала з Нової Каховки, яка розташована на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни зменшують кількість військ у населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка, - Генштаб