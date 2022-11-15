Окупаційна "адміністрація" залишила Нову Каховку, - росЗМІ
Окупаційна "адміністрація" виїхала з Нової Каховки, яка розташована на лівому березі Дніпра.
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Артем #512840
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+12 Andrey Levenov
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+8 Деніс Войцеховський
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Кім постійно знаходиться у Миколаєві, який щодня обстрілюють.
Відчуйте різницю.
назавждидо Грудня
А, вообще, до ноября.