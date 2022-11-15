УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 268 15

Окупаційна "адміністрація" залишила Нову Каховку, - росЗМІ

каховка,нова

Окупаційна "адміністрація" виїхала з Нової Каховки, яка розташована на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни зменшують кількість військ у населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка, - Генштаб

Автор: 

Нова Каховка (181) окупація (6739) Херсонська область (5847)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Росія тут назавжди до Грудня
показати весь коментар
15.11.2022 14:39
+12
прочитав ".. до Прутня"... хоча..
показати весь коментар
15.11.2022 14:44
+8
Окупаційна адміністрація злякалась і втекла.
Кім постійно знаходиться у Миколаєві, який щодня обстрілюють.
Відчуйте різницю.
показати весь коментар
15.11.2022 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стільки їх наперлось в суходоли Таврії, жах просто.
показати весь коментар
15.11.2022 14:38 Відповісти
Окупаційна адміністрація злякалась і втекла.
Кім постійно знаходиться у Миколаєві, який щодня обстрілюють.
Відчуйте різницю.
показати весь коментар
15.11.2022 14:38 Відповісти
Росія тут назавжди до Грудня
показати весь коментар
15.11.2022 14:39 Відповісти
прочитав ".. до Прутня"... хоча..
показати весь коментар
15.11.2022 14:44 Відповісти
Здається, що Ви таки маєте рацію
показати весь коментар
15.11.2022 14:48 Відповісти
Все нормально, це їх напрямок руху
показати весь коментар
15.11.2022 14:48 Відповісти
Головне щоб війська пішли.
показати весь коментар
15.11.2022 14:41 Відповісти
Россия здесь навсегда!
А, вообще, до ноября.
показати весь коментар
15.11.2022 14:42 Відповісти
ху.сские бросают ху.сских
показати весь коментар
15.11.2022 14:53 Відповісти
ВСУ давят кацапов и на левом берегу.
показати весь коментар
15.11.2022 14:56 Відповісти
Вот что хаймарс животворящій дєлаєт! 😆
показати весь коментар
15.11.2022 15:07 Відповісти
Разбегается продажное шакалье, как тараканы. Знают, твари, что Украина каждого наградит. Сроком до 15 лет.
показати весь коментар
15.11.2022 15:07 Відповісти
А как же исконно российские земли или это не исконно российские земли. Вы там сообщите *****, что это уже не исконно российские земли, а то опять пришлет кацапских учителей и вообще пусть никого не присылает. Сообщите, что теперь России необходимо экономить, собирать деньги, чтобы выплатить Украине материальные убытки.
показати весь коментар
15.11.2022 15:14 Відповісти
Разве в Украине уже кончились помещения для заключения парторгской швали? Пусть присылает
показати весь коментар
15.11.2022 16:41 Відповісти
а шо такое ***********?а как же что "недопаршка" на всегда?.................................свинособаки,рабы и крепостные вечные.......................................................................................
показати весь коментар
15.11.2022 15:26 Відповісти
 
 