В Киеве зафиксировано два взрыва, - ОВА (обновлено)

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма. Сообщается о взрывах в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

Позже информацию о взрывах подтвердили в КГВА.

"Киевляне, находитесь в укрытиях, сейчас в столице зафиксировано два взрыва! Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают", - говорится в сообщении.

⚡️Предварительно сбиты 4 ракеты.

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