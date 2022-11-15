В Киеве зафиксировано два взрыва, - ОВА (обновлено)
В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма. Сообщается о взрывах в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.
Позже информацию о взрывах подтвердили в КГВА.
"Киевляне, находитесь в укрытиях, сейчас в столице зафиксировано два взрыва! Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают", - говорится в сообщении.
⚡️Предварительно сбиты 4 ракеты.
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та у дитячий майданчик у парку чорний дим був відразу.
З даху градусів 300.
Потому он виден дугой
Щойно закінчиться війна, коzломорда орда підпише капітуляцію, де візьме на себе неуникненне зобов"язання виплатити усі завдані агресією збитки, починаючи з 2014 р.
У зарплатній відомості кожного без винятку мокшанина (включаючи тих, хто втекли за кордон) має буди графа податків:
"Стягнення репарацій на користь Держави Україна за злочинну війну -- 20 % від сукупного доходу"
И дело не в том, что скажет *********, а в том, что скажут цивилизованные страны, которые нам помогают оружием. А сказать они могут: "АТАКМС Украине давать нельзя, тк Украина их применит по гражданскому населению." Рашисты нам за такую возможность нас обосрать еще и спасибо скажут...
При чём тут Белгород ?
По Москве больнее.
Запада например
Все строится именно на разнице с неадекватным агрессором
І ви про Врадіївку не відповіли. Які таємні бої точились за цей населений пункт, який на два десятки кілометрів західніший за Южноукраїнськ?
Асфальтом отвечать будем. Больше нечем. Кому "спасибо" говорить, не подскажешь?
Вангую, переведут все стрелки на нас. Это была трофейная российская ЗУР, запущенная криворукими хохлами.
путин - *****.