У Києві зафіксовано два вибухи, - ОВА (оновлено)

Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму. Тим часом, повідомляється про вибухи у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Пізніше інформацію про вибухи підтвердили в КМВА.

"Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють", - йдеться у повідомленні.

Попередньо збито 4 ракети.

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