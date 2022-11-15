У Києві зафіксовано два вибухи, - ОВА (оновлено)
Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму. Тим часом, повідомляється про вибухи у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.
Пізніше інформацію про вибухи підтвердили в КМВА.
"Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють", - йдеться у повідомленні.
Попередньо збито 4 ракети.
Топ коментарі
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та у дитячий майданчик у парку чорний дим був відразу.
З даху градусів 300.
Потому он виден дугой
Щойно закінчиться війна, коzломорда орда підпише капітуляцію, де візьме на себе неуникненне зобов"язання виплатити усі завдані агресією збитки, починаючи з 2014 р.
У зарплатній відомості кожного без винятку мокшанина (включаючи тих, хто втекли за кордон) має буди графа податків:
"Стягнення репарацій на користь Держави Україна за злочинну війну -- 20 % від сукупного доходу"
И дело не в том, что скажет *********, а в том, что скажут цивилизованные страны, которые нам помогают оружием. А сказать они могут: "АТАКМС Украине давать нельзя, тк Украина их применит по гражданскому населению." Рашисты нам за такую возможность нас обосрать еще и спасибо скажут...
При чём тут Белгород ?
По Москве больнее.
Запада например
Все строится именно на разнице с неадекватным агрессором
І ви про Врадіївку не відповіли. Які таємні бої точились за цей населений пункт, який на два десятки кілометрів західніший за Южноукраїнськ?
Асфальтом отвечать будем. Больше нечем. Кому "спасибо" говорить, не подскажешь?
Вангую, переведут все стрелки на нас. Это была трофейная российская ЗУР, запущенная криворукими хохлами.
путин - *****.