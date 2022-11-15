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У Києві зафіксовано два вибухи, - ОВА (оновлено)

київ

Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму. Тим часом, повідомляється про вибухи у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Пізніше інформацію про вибухи підтвердили в КМВА.

"Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють", - йдеться у повідомленні.

Попередньо збито 4 ракети.

Також читайте: Є загроза ракетного обстрілу Київщини, - Кулеба

Автор: 

вибух (4507) Київ (19632) ракети (4051)


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Топ коментарі
+11
После каждого обстрела рашистам выставлять счет. Чтобы суки знали на сколько *нагуляли*
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15.11.2022 15:24
+8
И что это нам даст? Потратим драгоценные боеприпасы просто для того, чтобы рашисты показывали на весь мир пальцами и заявляли, что мол "смотрите - украинцы такие же террористы, как и мы, просто у них возможности меньше"? На гибель своих граждан кацапам всегда было насрать по сути.
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15.11.2022 15:33
+7
Кремля - да, но не жилых домов в Белгороде.
И дело не в том, что скажет *********, а в том, что скажут цивилизованные страны, которые нам помогают оружием. А сказать они могут: "АТАКМС Украине давать нельзя, тк Украина их применит по гражданскому населению." Рашисты нам за такую возможность нас обосрать еще и спасибо скажут...
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15.11.2022 15:40
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Дыма на горизонте нет.
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15.11.2022 15:18 Відповісти
Після вибуху потрібен деякий час, щоб дим піднявся. Хвилин через десять можна спостерігати.
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15.11.2022 15:26 Відповісти
Навіть після попадань у дорожне покриття на Володимирській
та у дитячий майданчик у парку чорний дим був відразу.
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15.11.2022 15:40 Відповісти
Справа у рельєфі і відстані.
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15.11.2022 15:42 Відповісти
Пряма видимість.
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15.11.2022 15:45 Відповісти
360 градусів?
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15.11.2022 15:50 Відповісти
180. Це ж балкон. Хоча можна відчинити вихід на дах.
З даху градусів 300.
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15.11.2022 16:03 Відповісти
Зі свого досвіду знаю, що після влучання слід почекати хвилин п`ять, тоді буде видно, де дим здіймається. Це через особливості забудови довкола.
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15.11.2022 16:12 Відповісти
Ми ж на пагорбах! Дивлячись де, та з якого поверху
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15.11.2022 15:27 Відповісти
У меня из-дома видно. И это я живу на первом этаже. Правда дом расположен на холме (и это не Печерск) и окно смотрит на Левый берег
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15.11.2022 15:38 Відповісти
А если из Мариинского парка смотреть, то вообще как на ладони; а если ещё на Лаврскую колокольню залезть ...
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15.11.2022 15:39 Відповісти
Горизонт только в море можно увидеть реальный

Потому он виден дугой
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15.11.2022 15:39 Відповісти
Вже є...
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15.11.2022 15:36 Відповісти
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15.11.2022 15:20 Відповісти
Тебе человек ссылку кинул, но ты похоже кацапский троль на заработках
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15.11.2022 15:33 Відповісти
Може то уламки. Шось ці пітари затрималися зі своїм терором.
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15.11.2022 15:23 Відповісти
После каждого обстрела рашистам выставлять счет. Чтобы суки знали на сколько *нагуляли*
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15.11.2022 15:24 Відповісти
Нам сначала это бабло получить нужно. Возможно, хорошим вариантом будет взять кредит под обеспечение конфискацией авуаров, то есть кредит кто-то даёт из своих денег под гарантии получить выплату уже после фактической конфискации со всеми обжалованиями. Да, будут потери может 2-3.5% от суммы, зато бабки будут здесь и сейчас на покупку вооружений и строительство военной промышленности (у нас или рядом). После решения ООН такой кредит стало получить в несколько раз проще. Кстати, эти ЗВР между прочим участвуют в экономике и на них капают проценты, там ряд юридических процедур вполне проводится несмотря на заморозку (именно вот по такой схеме с процентами), то есть резервы все равно дают доход, который мы тоже заберем себе.
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15.11.2022 15:28 Відповісти
Генеральна асамблея ООН як раз і схвалила відповідну резолюцію.

Щойно закінчиться війна, коzломорда орда підпише капітуляцію, де візьме на себе неуникненне зобов"язання виплатити усі завдані агресією збитки, починаючи з 2014 р.

У зарплатній відомості кожного без винятку мокшанина (включаючи тих, хто втекли за кордон) має буди графа податків:

"Стягнення репарацій на користь Держави Україна за злочинну війну -- 20 % від сукупного доходу"
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15.11.2022 15:29 Відповісти
Резолюції не обов'язкові до виконання.
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15.11.2022 15:52 Відповісти
Якби то орда виконувала хоч щось з того, що підписувала...
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15.11.2022 16:00 Відповісти
Це на знак подяки за запрoшення на саміт G 20.
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15.11.2022 15:27 Відповісти
Слышны запуски ракет ПВО и взрывы, скорее, как при сбивании...
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15.11.2022 15:28 Відповісти
А почему не ответить, например, по Белгороду?
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15.11.2022 15:30 Відповісти
И что это нам даст? Потратим драгоценные боеприпасы просто для того, чтобы рашисты показывали на весь мир пальцами и заявляли, что мол "смотрите - украинцы такие же террористы, как и мы, просто у них возможности меньше"? На гибель своих граждан кацапам всегда было насрать по сути.
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15.11.2022 15:33 Відповісти
Лично мне это даст многое... Мне плевать что будут скулить ********* и мудозвоны. Хочу чтобы как у классика
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15.11.2022 15:37 Відповісти
Кремля - да, но не жилых домов в Белгороде.
И дело не в том, что скажет *********, а в том, что скажут цивилизованные страны, которые нам помогают оружием. А сказать они могут: "АТАКМС Украине давать нельзя, тк Украина их применит по гражданскому населению." Рашисты нам за такую возможность нас обосрать еще и спасибо скажут...
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15.11.2022 15:40 Відповісти
Я тебе так, зеленомордый, отвечу. Если бы твоя клоунская шобла в 19 году ракетную программу не похерила, сейчас бы не пришлось по всему миру побираться. И еще не известно, вообще напало бы ***** на Украину ,если бы клоун вместо дорог армией занимался, да поменьше путлеру в рот заглядывал
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15.11.2022 15:46 Відповісти
азгодна..але ж, бліін..яка ж велечезна мрія, щоб і наші довбанули...але, нажаль..
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15.11.2022 15:39 Відповісти
Ну тогда просто зеков из всех тюрем выпусить в приграничные руские и беларуские деревни. конвоировать их к границе и под дулом автоматов выгнать за паребрик, тем более там кирила тимошонка уже стену построил. Ну и перед этим подарить мачете. И пусть идут добывают там еду и делают все что душе угодна. дать им индульгенцию и картбланш и пусть идут там и бесчинствуют. Если что скажем шо это не наши из плюсов разгрузим пенетенциарную систему и устроим террор в близь граничных деревнях
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15.11.2022 15:40 Відповісти
Стреляли по столице - ответка тоже по столице.
При чём тут Белгород ?
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15.11.2022 15:43 Відповісти
Только по столице? Ты карту "ВТ" видел? До Москвы еще достать надо, а по Белгороду хоть сейчас. И хватит мне чесать про гуманизм. Понятие гуманизм на рашистов-орков и зеко-прихоженцев распространяться не может
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15.11.2022 15:50 Відповісти
Где я говорил про гуманизм ?
По Москве больнее.
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15.11.2022 16:08 Відповісти
Дошкульніше.
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15.11.2022 17:01 Відповісти
Гуманизм тут ни при чем. Суть в том, что ты - дурачек, не понимающий, что тратить драгоценные боеприпасы на то, чтобы просто отомстить по жилым кварталам и потешить себя - это глупо и по-кацапски, а потому - еще более глупо, тк ставит нас в глазах мировой общественности на одну ступеньку с кацапами. В то время как в наших интересах всех убедить именно в том, что мы НЕ кацапы, а цивилизованные люди и нам нужно помогать защищать цивилизованный мир от кацапских дикарей и террористов.
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15.11.2022 20:55 Відповісти
Если мы сможем дотянуться до Москвы - то сможем и до Энгельса - и ударить по аэродромам в Энгельсе будет гораздо целесообразнее, чем по Москве.
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15.11.2022 20:52 Відповісти
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15.11.2022 15:30 Відповісти
От цією ракетою і по моцкві.
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15.11.2022 15:40 Відповісти
Чем? И зачем это что-то тратить на белгород?
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15.11.2022 15:32 Відповісти
Еще адын гуманист нарисовался. А тебя не учили давать сдачи? А ты считаешь что живущие в условном Белгороде орки чем-то отличаются от тех которые убивают украинцев на оккупированной территории?
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15.11.2022 15:40 Відповісти
Он просто терпила по жизни
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15.11.2022 15:41 Відповісти
Герой, все драгоценные боеприпасы надо использовать на фронте, где каждый день гибнут воины ВСУ, а не по всяким задрыпаным белгарадам и прочим .беням лапотным. Что не ясно, негуманист интернетный?
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15.11.2022 15:44 Відповісти
А при чем тут "герой" даун? А если ты умник , то расскажи что твои бараны их стада зеленых ха три года свой власти сделали. А потом, ответь, как так получилось, что все эти Зеленский, Даниловы, Стефанчуки, Безуглые, Верещуки за месяц до нападения Рашистов пожалели 50 млрд. гривен, не баксов или евро, на территориальную оборону?
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15.11.2022 16:02 Відповісти
Точно герой-даун, де ВИ, хлопче, бачили, щоб я виправдовував зелень? ВИ точно всі літери знаєте?
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15.11.2022 16:11 Відповісти
Всі хто з'явився на форумі після 24 лютого і заперечують наще право на помсту або вороги або зелені йолопи. Може свою шелепу з іншого боку підствиш щоб по неї москалі в=ли?
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15.11.2022 16:26 Відповісти
Вступати в спір з дурниками - себе не поважати.
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15.11.2022 16:28 Відповісти
Я с тобою дурником і не сперечаюсь . Просто намагався навчити тверезо дивитись на світ. Аое це марна справа, орки, блазні та зелені не вчаться. Лишайся таким як є переляканим та тупим
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15.11.2022 16:35 Відповісти
Эффект не стоит реакции на него

Запада например

Все строится именно на разнице с неадекватным агрессором
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15.11.2022 15:48 Відповісти
Не гуманіст, а людина, що думає на пару кроків наперед.
І ви про Врадіївку не відповіли. Які таємні бої точились за цей населений пункт, який на два десятки кілометрів західніший за Южноукраїнськ?
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15.11.2022 15:49 Відповісти
Гуманизм? Это ты, с... кацапская, родственникам замученных в Киевской или Харьковской областях расскажи. И ты реально..., про Врадиевку это прикол был, чтобы ты испарился со свои Вознесенском, где всего три предприятия работали Возко, рынок да ХПП. И то орки ХПП раз-ли
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15.11.2022 15:56 Відповісти
Ну да, давай врежем по Белгороду. Американским оружием. Чтобы русня эти кадры по всему миру таскала. Долго нам после этого помогать будут?
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15.11.2022 16:00 Відповісти
Так и так понятно, что ты казачок засланный, что тебе руцьких свиней жалко
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15.11.2022 16:03 Відповісти
У нас не первый в мире ядерный арсенал, не полные недра всех видов полезных ископаемых, не самое большое в Европе население и самая большая площадь страны в мире, и денег не триллионы по кубышкам закопаны. Не нам шашками махать. Живем на подачки. Без этих подачек замученных будет в сотни раз больше. И мирняк руснявый тоже уже отгребает от нашей арты. Теткино, Гайворон. Там сейчас весело бывает.
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15.11.2022 16:10 Відповісти
И что это меняет? Нас рашисты жалеют? Может мало наши города разрушают?
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15.11.2022 16:20 Відповісти
У нас моральный долг перед Западом. Люди там видят в нас то самое эпичное добро, которое противостоит тому самому эпичному злу. Именно потому сейчас отказ от помощи Украине рассматривается как переход на сторону Зла. И пока мы поддерживаем свой образ "воинов Света", среди западных избирателей будет запрос на помощь нам. Не ясно разве?
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15.11.2022 16:34 Відповісти
Кто видит? Венгры, греки? Немцы и французы давно "видеть" начали? И где написано, что атаки на города агрессора незаконны? Чем за Житомир сегодня ответишь. кацап?
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15.11.2022 16:39 Відповісти
Поляки, американцы, британцы, латыши, латвийцы, чехи, литовцы, болгары, молдаване, японцы.
Асфальтом отвечать будем. Больше нечем. Кому "спасибо" говорить, не подскажешь?
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15.11.2022 16:41 Відповісти
Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет. У какой страны хватит смелости возражать на право Украины на возмездие:. Про асфальт это к зеленым клоунам. А кто путин напишешь?
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15.11.2022 17:47 Відповісти
Посмотрим, какое будет возмездие НАТО за падение российской ракеты.
Вангую, переведут все стрелки на нас. Это была трофейная российская ЗУР, запущенная криворукими хохлами.
путин - *****.
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16.11.2022 08:52 Відповісти
Гуманізм - це побічний продукт грамотного використання наявних озброєнь.
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15.11.2022 16:07 Відповісти
 
 