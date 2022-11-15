Путин присвоил звание "Город воинской славы" оккупированным Мариуполю и Мелитополю
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Город воинской славы" временно оккупированным Мариуполю и Мелитополю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистский ТАСС.
"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - говорится в одном из указов.
Документ о присвоении звания Мариуполю содержит также аналогичный текст.
Также российский диктатор подписал указы о присвоении звания "Город трудовой доблести" девяти городам, среди которых оккупированные Горловка и Луганск.
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+38 Павло ШОвте
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+17 Деніс Войцеховський
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показать весь комментарий15.11.2022 15:55 Ссылка
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Отныне она с 11 ноября 2022 года называется ХЕРСОСОНСКАЯ область.
- ну знаю, шо має два горба ..
- а з одним є?
- є, ну то вже інвалід."
Здохни , падлюко і не відсвічуй ,мерзотнику 😠‼️
Не по Хуану сомбреро.
У него с головой шо-то не так. Жизнь нормальная из оккупации только в Бердянске, ну и Мелитополе тоже. Их можно использовать как выставочный город, пока еще можно. А в Мариуполь заехать достаточно и все будет видно своими глазами.
А как же Донецк? Снова кинули их? ***** шо-то сепаров очень не любит, мстит им всеми силами. Тот удар Трампа по дейр-эз-зор был явно согласован и по прямому приказу ***** выдан как поднятие рейтинга рыжему, Сулеймани (который руководил штурмами в Сирии, то есть многое знал про преступления вагнера) туда же, правда рыжий все равно всрал выборы, ну не фартануло пацану.
Наприклад, офіційно вручити "Президенту Російської Федерації Путіну В.В" та "Міністру Оборони Російської Федерації Шойгу С.К" грамоти-відзнаки Українського Антикорупційного Комітету за видатний внесок у справу розкрадання коштів, відпущених на будівництво російської армії"
Ежели москали чужим городам какие то там звания лапотные раздают, отчего Украина не может ))