Путин присвоил звание "Город воинской славы" оккупированным Мариуполю и Мелитополю

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Город воинской славы" временно оккупированным Мариуполю и Мелитополю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистский ТАСС.

"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - говорится в одном из указов.

Документ о присвоении звания Мариуполю содержит также аналогичный текст.

Также российский диктатор подписал указы о присвоении звания "Город трудовой доблести" девяти городам, среди которых оккупированные Горловка и Луганск.

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