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Путин присвоил звание "Город воинской славы" оккупированным Мариуполю и Мелитополю

путін

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Город воинской славы" временно оккупированным Мариуполю и Мелитополю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистский ТАСС.

"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - говорится в одном из указов.

Документ о присвоении звания Мариуполю содержит также аналогичный текст.

Также российский диктатор подписал указы о присвоении звания "Город трудовой доблести" девяти городам, среди которых оккупированные Горловка и Луганск.

Смотрите: Громкий взрыв в Мелитополе: предатель Трухин доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. ФОТО

Мариуполь (5724) Мелитополь (615) почетное звание (39) путин владимир (31510)


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Топ комментарии
+38
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15.11.2022 15:53
+17
А Херсон? Вже не "мєсто воінской славьі"?
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15.11.2022 15:53
+12
Ху@ло , яке ти маєш відношення до міст Украіни ??

Здохни , падлюко і не відсвічуй ,мерзотнику 😠‼️
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15.11.2022 15:55
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А Херсон? Вже не "мєсто воінской славьі"?
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15.11.2022 15:53 Ответить
не встиг..
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15.11.2022 15:56 Ответить
Ні , вони для кремлівського ублюдка , зрадники
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15.11.2022 15:57 Ответить
там место воинской сосалы
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15.11.2022 16:00 Ответить
✅ Путин своим указом утвердил новое написание Херсонской области Украины на русском языке.
Отныне она с 11 ноября 2022 года называется ХЕРСОСОНСКАЯ область.
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15.11.2022 16:09 Ответить
Чмо плешивое сосем умом поехал - хочет видно сдохнуть ****** со вторс словом йбнутый
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15.11.2022 16:42 Ответить
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15.11.2022 15:53 Ответить
це його звання назавжди...
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15.11.2022 15:56 Ответить
Так уже давно на запрос - "*****" в гугле, в первую очередь находит путина. Это войдёт в нецензурные словари, как определение слова указывание на путина. Он же хотел войти в историю.
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15.11.2022 16:05 Ответить
На могилкі ***** поцеплять.
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15.11.2022 15:54 Ответить
"Ах у мацкве живеть верблюд ,в двое он согнулси,ох совсем то не верблюд- путин ********"
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15.11.2022 15:54 Ответить
"- шо ви можете розказать про верблюда?
- ну знаю, шо має два горба ..
- а з одним є?
- є, ну то вже інвалід."
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15.11.2022 15:57 Ответить
Сотрудники оккупационной администрации Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город
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15.11.2022 15:54 Ответить
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15.11.2022 15:56 Ответить
Ху@ло , яке ти маєш відношення до міст Украіни ??

Здохни , падлюко і не відсвічуй ,мерзотнику 😠‼️
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15.11.2022 15:55 Ответить
поважає падлюка українські міста-герої Марік та Мелітополь
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15.11.2022 17:56 Ответить
Прямо як гілер, паулюсу
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15.11.2022 15:55 Ответить
херсону не успел
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15.11.2022 15:56 Ответить
Тобто цей фуйло, від росії присвоїв українцям звання міста героя, за те що ми від них боронили свої міста.
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15.11.2022 15:56 Ответить
взагалі є.анувся дідок на старості літ. бували, звичайно, в історії приклади, коли переможці нагороджували гідних супротивників, але ж ти, ху.ло, не наполеон і навіть не переможець!
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15.11.2022 15:58 Ответить
А Херсону не присвоил ? Кончились звания ?
Не по Хуану сомбреро.
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15.11.2022 15:58 Ответить
Ели поменять "Місто військової слави" на "Місто військової слави ЗСУ", то получится волне разумно. Может старый пердун просто одно слово забыл дописать ? ))
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15.11.2022 15:59 Ответить
медальки хоть выдал? а на медальках надо разбомбленный драмтеатр и больницу нарисовать.
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15.11.2022 16:01 Ответить
Йо@нутий дід почав власне гівно їсти
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15.11.2022 16:02 Ответить
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15.11.2022 16:02 Ответить
блейфує кремлвський пацюк,намагається психологічно пресенгувати,бо знає в чому сила України,те що на роіі вбили в людях- воля.
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15.11.2022 16:02 Ответить
Первоначально хотел дать это Херсону за героическую оборону, но желающих кацапов не нашлось посидеть в полном окружении. А за шо Мелитополю, его же пока особо не тормошили, ну убили там штук 50 оккупантов потихому, ну может 100 штук, пару мостов взорвали, обычное дело же на России? А Мариуполю, где аж 0.3% жилого фонда на свайном фундаменте построили абы как?

У него с головой шо-то не так. Жизнь нормальная из оккупации только в Бердянске, ну и Мелитополе тоже. Их можно использовать как выставочный город, пока еще можно. А в Мариуполь заехать достаточно и все будет видно своими глазами.

А как же Донецк? Снова кинули их? ***** шо-то сепаров очень не любит, мстит им всеми силами. Тот удар Трампа по дейр-эз-зор был явно согласован и по прямому приказу ***** выдан как поднятие рейтинга рыжему, Сулеймани (который руководил штурмами в Сирии, то есть многое знал про преступления вагнера) туда же, правда рыжий все равно всрал выборы, ну не фартануло пацану.
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15.11.2022 16:03 Ответить
сепаратисти власними же ручками відібрали свому регіону де родилися і виросли, майбутнє, заради гарних обіцянок "свєтлого будущего", тобто довбні, до них і відносяться як до довбнів.
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15.11.2022 17:38 Ответить
Это уже агония... СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.11.2022 16:03 Ответить
Тут треба робити те, що називається "несиметрична відповідь".
Наприклад, офіційно вручити "Президенту Російської Федерації Путіну В.В" та "Міністру Оборони Російської Федерації Шойгу С.К" грамоти-відзнаки Українського Антикорупційного Комітету за видатний внесок у справу розкрадання коштів, відпущених на будівництво російської армії"
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15.11.2022 16:06 Ответить
Карго культ. дедушка в своем развитии остановился на уровня папуасов Микронезии =) дурачок малахольный
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15.11.2022 16:06 Ответить
Мелітополь росіяни захопили 25 лютого. Досить швидко, просто зайшли по трасі...Яка воїнська слава?
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15.11.2022 16:19 Ответить
Мелітополь там для відводу очей, їм головний Маріуполь - скільки, потвори, людей мирних вбили.
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15.11.2022 16:27 Ответить
***** воно і в Африці *****.
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15.11.2022 16:24 Ответить
А почему не Херсону?
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15.11.2022 16:25 Ответить
а ну помечтай кремлевский *************...........жертва аборта.............тьфу на тебя.......................
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15.11.2022 16:35 Ответить
Українські захисники та мешканці Маріуполя в росії признанні героями.
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15.11.2022 16:47 Ответить
ЗСУ пишуть свій варіант п'єси Карпенка-Карого https://www.facebook.com/ofispreza/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZX9AdSHZ6FWUkBxThK4iZzvBLvmzZ-764HPI9-pjoAfw6cILQ_o4388p5ESS0Ki6ZU-UT4o0y_ZzjuHIlAQ_bJZIouKYYM4a5vfOqBBB79p19_9TE6I73s4_NnKPTVPLxwRMQTyI-tdCs0H6VKjE47es_u_CUn9zTj0JH6VbJZWAwGfrYRu0KcHgc_5oPuGjFM&__tn__=%2CO%2CP-R "Сто тисяч".
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15.11.2022 16:51 Ответить
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15.11.2022 16:52 Ответить
Зеленскому нужно присвоить звание Город Герой Киевской Руси городу Грозный, Ичкерия и я думаю за былые подвиги в борьбе с рашкой дурашкой рассмотреть например кандидатуры других городов, например Твери которая в свое время неплохо била московских, Суздали там... Уфы ))... ряд сирийских городов тоже вполне заслуживает )))
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15.11.2022 17:05 Ответить
Пскову теж, треба нагадати їм, що взагалі-то історично так склалося що вони всі були окремими князівствами і мали своїх князів. Але москалі обманом заманювали їх у пастку, вбивали, і наслідників, не гребували і малих вбивати, а потім приїздили вбивати і гвалтувати мешканців, що залишилися без князя. Їх злодєйскі позбавили їх ,Богом даної долі, а вони всіраються за тих злодіїв.
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15.11.2022 17:34 Ответить
Ну а Москве отдельным указом - Город позора Российского ))
Ежели москали чужим городам какие то там звания лапотные раздают, отчего Украина не может ))
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15.11.2022 18:28 Ответить
Крысеный ******
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15.11.2022 17:08 Ответить
Соби присвой педоФилПутинХуйлоУбийца!
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15.11.2022 17:31 Ответить
Ублюдок хворий, зробив з міста цвинтар, а тепер присвоює звання.
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15.11.2022 17:31 Ответить
Відїбись від наших міст!!!!
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15.11.2022 18:03 Ответить
З Маріуполем згоден,це Воно увіковічило подвиг бійців "Азову",що більше ста днів держали оборону міста
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15.11.2022 19:41 Ответить
НУ ТАК ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ ПИТЕРУ И МОСКВЕ ПОСЛЕ ТАКИХ СОБЫТИЙ ЗВАНИЯ ПРИСВОИТЬ !!!
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19.03.2023 06:47 Ответить
 
 