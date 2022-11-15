Путін присвоїв звання "Місто військової слави" окупованим Маріуполю та Мелітополю
Президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння звання "Місто військової слави" тимчасово окупованим Маріуполю та Мелітополю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пропагандистський ТАСС.
"За мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність вітчизни присвоїти м. Мелітополю почесне звання Російської Федерації "Місто військової слави", - ідеться в одному з указів.
Документ про присвоєння звання Маріуполю також містить аналогічний текст.
Також російський диктатор підписав укази про присвоєння звання "Місто трудової доблесті" дев'яти містам, серед яких окуповані Горлівка та Луганськ.
Топ коментарі
+38 Павло ШОвте
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+17 Деніс Войцеховський
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+12 Amber
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Отныне она с 11 ноября 2022 года называется ХЕРСОСОНСКАЯ область.
- ну знаю, шо має два горба ..
- а з одним є?
- є, ну то вже інвалід."
Здохни , падлюко і не відсвічуй ,мерзотнику 😠‼️
Не по Хуану сомбреро.
У него с головой шо-то не так. Жизнь нормальная из оккупации только в Бердянске, ну и Мелитополе тоже. Их можно использовать как выставочный город, пока еще можно. А в Мариуполь заехать достаточно и все будет видно своими глазами.
А как же Донецк? Снова кинули их? ***** шо-то сепаров очень не любит, мстит им всеми силами. Тот удар Трампа по дейр-эз-зор был явно согласован и по прямому приказу ***** выдан как поднятие рейтинга рыжему, Сулеймани (который руководил штурмами в Сирии, то есть многое знал про преступления вагнера) туда же, правда рыжий все равно всрал выборы, ну не фартануло пацану.
Наприклад, офіційно вручити "Президенту Російської Федерації Путіну В.В" та "Міністру Оборони Російської Федерації Шойгу С.К" грамоти-відзнаки Українського Антикорупційного Комітету за видатний внесок у справу розкрадання коштів, відпущених на будівництво російської армії"
Ежели москали чужим городам какие то там звания лапотные раздают, отчего Украина не может ))