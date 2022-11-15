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Путін присвоїв звання "Місто військової слави" окупованим Маріуполю та Мелітополю

путін

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння звання "Місто військової слави" тимчасово окупованим Маріуполю та Мелітополю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пропагандистський ТАСС.

"За мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність вітчизни присвоїти м. Мелітополю почесне звання Російської Федерації "Місто військової слави", - ідеться в одному з указів.

Документ про присвоєння звання Маріуполю також містить аналогічний текст.

Також російський диктатор підписав укази про присвоєння звання "Місто трудової доблесті" дев'яти містам, серед яких окуповані Горлівка та Луганськ.

Читайте: На саміті G20 набирає силу консенсус щодо засудження російського вторгнення в Україну, - Шольц

Автор: 

Маріуполь (3243) Мелітополь (772) почесне звання (29) путін володимир (24068)


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Топ коментарі
+38
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15.11.2022 15:53
+17
А Херсон? Вже не "мєсто воінской славьі"?
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15.11.2022 15:53
+12
Ху@ло , яке ти маєш відношення до міст Украіни ??

Здохни , падлюко і не відсвічуй ,мерзотнику 😠‼️
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15.11.2022 15:55
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А Херсон? Вже не "мєсто воінской славьі"?
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15.11.2022 15:53 Відповісти
не встиг..
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15.11.2022 15:56 Відповісти
Ні , вони для кремлівського ублюдка , зрадники
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15.11.2022 15:57 Відповісти
там место воинской сосалы
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15.11.2022 16:00 Відповісти
✅ Путин своим указом утвердил новое написание Херсонской области Украины на русском языке.
Отныне она с 11 ноября 2022 года называется ХЕРСОСОНСКАЯ область.
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15.11.2022 16:09 Відповісти
Чмо плешивое сосем умом поехал - хочет видно сдохнуть ****** со вторс словом йбнутый
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15.11.2022 16:42 Відповісти
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15.11.2022 15:53 Відповісти
це його звання назавжди...
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15.11.2022 15:56 Відповісти
Так уже давно на запрос - "*****" в гугле, в первую очередь находит путина. Это войдёт в нецензурные словари, как определение слова указывание на путина. Он же хотел войти в историю.
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15.11.2022 16:05 Відповісти
На могилкі ***** поцеплять.
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15.11.2022 15:54 Відповісти
"Ах у мацкве живеть верблюд ,в двое он согнулси,ох совсем то не верблюд- путин ********"
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15.11.2022 15:54 Відповісти
"- шо ви можете розказать про верблюда?
- ну знаю, шо має два горба ..
- а з одним є?
- є, ну то вже інвалід."
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15.11.2022 15:57 Відповісти
Сотрудники оккупационной администрации Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город
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15.11.2022 15:54 Відповісти
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15.11.2022 15:56 Відповісти
Ху@ло , яке ти маєш відношення до міст Украіни ??

Здохни , падлюко і не відсвічуй ,мерзотнику 😠‼️
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15.11.2022 15:55 Відповісти
поважає падлюка українські міста-герої Марік та Мелітополь
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15.11.2022 17:56 Відповісти
Прямо як гілер, паулюсу
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15.11.2022 15:55 Відповісти
херсону не успел
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15.11.2022 15:56 Відповісти
Тобто цей фуйло, від росії присвоїв українцям звання міста героя, за те що ми від них боронили свої міста.
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15.11.2022 15:56 Відповісти
взагалі є.анувся дідок на старості літ. бували, звичайно, в історії приклади, коли переможці нагороджували гідних супротивників, але ж ти, ху.ло, не наполеон і навіть не переможець!
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15.11.2022 15:58 Відповісти
А Херсону не присвоил ? Кончились звания ?
Не по Хуану сомбреро.
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15.11.2022 15:58 Відповісти
Ели поменять "Місто військової слави" на "Місто військової слави ЗСУ", то получится волне разумно. Может старый пердун просто одно слово забыл дописать ? ))
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15.11.2022 15:59 Відповісти
медальки хоть выдал? а на медальках надо разбомбленный драмтеатр и больницу нарисовать.
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15.11.2022 16:01 Відповісти
Йо@нутий дід почав власне гівно їсти
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15.11.2022 16:02 Відповісти
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15.11.2022 16:02 Відповісти
блейфує кремлвський пацюк,намагається психологічно пресенгувати,бо знає в чому сила України,те що на роіі вбили в людях- воля.
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15.11.2022 16:02 Відповісти
Первоначально хотел дать это Херсону за героическую оборону, но желающих кацапов не нашлось посидеть в полном окружении. А за шо Мелитополю, его же пока особо не тормошили, ну убили там штук 50 оккупантов потихому, ну может 100 штук, пару мостов взорвали, обычное дело же на России? А Мариуполю, где аж 0.3% жилого фонда на свайном фундаменте построили абы как?

У него с головой шо-то не так. Жизнь нормальная из оккупации только в Бердянске, ну и Мелитополе тоже. Их можно использовать как выставочный город, пока еще можно. А в Мариуполь заехать достаточно и все будет видно своими глазами.

А как же Донецк? Снова кинули их? ***** шо-то сепаров очень не любит, мстит им всеми силами. Тот удар Трампа по дейр-эз-зор был явно согласован и по прямому приказу ***** выдан как поднятие рейтинга рыжему, Сулеймани (который руководил штурмами в Сирии, то есть многое знал про преступления вагнера) туда же, правда рыжий все равно всрал выборы, ну не фартануло пацану.
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15.11.2022 16:03 Відповісти
сепаратисти власними же ручками відібрали свому регіону де родилися і виросли, майбутнє, заради гарних обіцянок "свєтлого будущего", тобто довбні, до них і відносяться як до довбнів.
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15.11.2022 17:38 Відповісти
Это уже агония... СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.11.2022 16:03 Відповісти
Тут треба робити те, що називається "несиметрична відповідь".
Наприклад, офіційно вручити "Президенту Російської Федерації Путіну В.В" та "Міністру Оборони Російської Федерації Шойгу С.К" грамоти-відзнаки Українського Антикорупційного Комітету за видатний внесок у справу розкрадання коштів, відпущених на будівництво російської армії"
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15.11.2022 16:06 Відповісти
Карго культ. дедушка в своем развитии остановился на уровня папуасов Микронезии =) дурачок малахольный
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15.11.2022 16:06 Відповісти
Мелітополь росіяни захопили 25 лютого. Досить швидко, просто зайшли по трасі...Яка воїнська слава?
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15.11.2022 16:19 Відповісти
Мелітополь там для відводу очей, їм головний Маріуполь - скільки, потвори, людей мирних вбили.
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15.11.2022 16:27 Відповісти
***** воно і в Африці *****.
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15.11.2022 16:24 Відповісти
А почему не Херсону?
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15.11.2022 16:25 Відповісти
а ну помечтай кремлевский *************...........жертва аборта.............тьфу на тебя.......................
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15.11.2022 16:35 Відповісти
Українські захисники та мешканці Маріуполя в росії признанні героями.
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15.11.2022 16:47 Відповісти
ЗСУ пишуть свій варіант п'єси Карпенка-Карого https://www.facebook.com/ofispreza/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZX9AdSHZ6FWUkBxThK4iZzvBLvmzZ-764HPI9-pjoAfw6cILQ_o4388p5ESS0Ki6ZU-UT4o0y_ZzjuHIlAQ_bJZIouKYYM4a5vfOqBBB79p19_9TE6I73s4_NnKPTVPLxwRMQTyI-tdCs0H6VKjE47es_u_CUn9zTj0JH6VbJZWAwGfrYRu0KcHgc_5oPuGjFM&__tn__=%2CO%2CP-R "Сто тисяч".
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15.11.2022 16:51 Відповісти
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15.11.2022 16:52 Відповісти
Зеленскому нужно присвоить звание Город Герой Киевской Руси городу Грозный, Ичкерия и я думаю за былые подвиги в борьбе с рашкой дурашкой рассмотреть например кандидатуры других городов, например Твери которая в свое время неплохо била московских, Суздали там... Уфы ))... ряд сирийских городов тоже вполне заслуживает )))
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15.11.2022 17:05 Відповісти
Пскову теж, треба нагадати їм, що взагалі-то історично так склалося що вони всі були окремими князівствами і мали своїх князів. Але москалі обманом заманювали їх у пастку, вбивали, і наслідників, не гребували і малих вбивати, а потім приїздили вбивати і гвалтувати мешканців, що залишилися без князя. Їх злодєйскі позбавили їх ,Богом даної долі, а вони всіраються за тих злодіїв.
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15.11.2022 17:34 Відповісти
Ну а Москве отдельным указом - Город позора Российского ))
Ежели москали чужим городам какие то там звания лапотные раздают, отчего Украина не может ))
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15.11.2022 18:28 Відповісти
Крысеный ******
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15.11.2022 17:08 Відповісти
Соби присвой педоФилПутинХуйлоУбийца!
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15.11.2022 17:31 Відповісти
Ублюдок хворий, зробив з міста цвинтар, а тепер присвоює звання.
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15.11.2022 17:31 Відповісти
Відїбись від наших міст!!!!
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15.11.2022 18:03 Відповісти
З Маріуполем згоден,це Воно увіковічило подвиг бійців "Азову",що більше ста днів держали оборону міста
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15.11.2022 19:41 Відповісти
НУ ТАК ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ ПИТЕРУ И МОСКВЕ ПОСЛЕ ТАКИХ СОБЫТИЙ ЗВАНИЯ ПРИСВОИТЬ !!!
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19.03.2023 06:47 Відповісти
 
 