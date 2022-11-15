Путін присвоїв звання "Місто військової слави" окупованим Маріуполю та Мелітополю

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння звання "Місто військової слави" тимчасово окупованим Маріуполю та Мелітополю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пропагандистський ТАСС.

"За мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність вітчизни присвоїти м. Мелітополю почесне звання Російської Федерації "Місто військової слави", - ідеться в одному з указів.

Документ про присвоєння звання Маріуполю також містить аналогічний текст.

Також російський диктатор підписав укази про присвоєння звання "Місто трудової доблесті" дев'яти містам, серед яких окуповані Горлівка та Луганськ.

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