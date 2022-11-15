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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российский шпион, разведывавший позиции ВСУ вблизи северной границы, задержан на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала российского шпиона, разведывавшего позиции Сил обороны вблизи северной границы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Служба безопасности разоблачила агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговщины.

Он тайно собирал информацию о местах дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.

Прежде всего его интересовали данные о количестве личного состава, военной техники и имеющегося вооружения Сил обороны вблизи государственной границы.

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Сотрудники СБУ сорвали планы рашистов и задержали их приспешника на попытке передачи закрытой информации в РФ. У злоумышленника обнаружен мобильный телефон с доказательствами "переписки" с представителем российской спецслужбы.

По данным следствия, задержанным оказался гражданин России, который уже несколько лет проживал в одном из приграничных поселков Черниговской области и занимался пассажирскими перевозками.

Кроме этого, он периодически ездил в Россию, где посещал своих родственников и решал личные вопросы. Таким образом, попал в поле зрения спецслужб страны-агрессора.

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Установлено, что во время одной из таких поездок он был завербован кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности на севере Украины.

Для этого вражеский агент получил оперативный псевдоним и подробные инструкции по сбору и способам передачи секретных сведений. Для коммуникации применяли анонимные мессенджеры.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении указанного преступления.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Операцию по разоблачению и нейтрализации российского агента проводили сотрудники СБУ Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры".

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Российский шпион, разведывавший позиции ВСУ вблизи северной границы, задержан на Черниговщине, - СБУ 01

Автор: 

СБУ (19985) шпионаж (1406)


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Топ комментарии
+13
Чергова мерзенна ублюдіна...
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15.11.2022 18:23
+7
Чому воно й досі з ногами?
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15.11.2022 18:37
+6
Нажаль,багата та земля й на підерасів таких.
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15.11.2022 18:23
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Нажаль,багата та земля й на підерасів таких.
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15.11.2022 18:23 Ответить
Яка це "та земля"? Уточни, будь ласка, "локацію" А то мені чомусь здається, що ти натякаєш на те, що це "швейцарська гвардія" тримала удари кацапні у блокаді більше місяця під Черніговом і "сиділа шилом в задниці" у росіян, не даючи наступать на Київ зі сходу та північного сходу
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15.11.2022 18:58 Ответить
Я ж не сказав,що всі.Але знаю і тут в Швейцарії ватанів з Чернігівщини,й в Португалії ще більше звідти ватанів знав.І ось знову одного злапали.Спокійно.
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15.11.2022 19:18 Ответить
Ти "обережніше" з своїм "аналізом" Бо можеш "нарваться" ! "Ватних" на Чернігівщині не більше і не менше ніж в інших областях України Тому нічого робить висновки по окремих "гнидах" Моя дочка з своїм сином (до речі) теж у Португалії два місяці провели І про "ватяників" мені нічого не казали!
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15.11.2022 19:29 Ответить
Тому що 2 місяці провели,а я 20 років.А щодо аналізу ,то це правда,де регіони окуповані чи перебувають під частковою окупацією,то відсоток вати такий,що тримати оборону результативно просто неможливо.
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15.11.2022 19:32 Ответить
Не мели дурниць! А щодо "20 років" - то це ти "заслугою" вважаєш? А чим же ти в Швейцарії 20 років займався, що не "перевиховав" тамтешню "вату"? Мій внук, не зважаючи на свої 13 років, активно місцеву дітвору (через дочку подруги у якої вони жили) посвячував у те ЩО собою росіяни представляють!
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15.11.2022 19:42 Ответить
Чому не перевиховува?))Якраз були всі патріотами до 2014 року)А потім "понялі".Хто сказав,що я собі якісь заслуги приписую?))
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15.11.2022 19:46 Ответить
Чергова мерзенна ублюдіна...
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15.11.2022 18:23 Ответить
от курва! і не закінчується це гівно!
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15.11.2022 18:28 Ответить
по стенке размазать выродка, сколько можно терпеть таких садистов
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15.11.2022 18:47 Ответить
угу..затримано..ой розтріляно..з пару-вісім десятків під стінку - почали б думати
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15.11.2022 18:49 Ответить
За яйкі його десь на майдані підвісити-іншим в науку буде. Досить з ними церемонитися!!!
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15.11.2022 18:30 Ответить
У дворі є гарна деревина з гілляками.
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15.11.2022 18:34 Ответить
фонарі..дерева пожалійте
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15.11.2022 18:50 Ответить
Болота ще не замерзли!
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15.11.2022 18:59 Ответить
бліна..то Ви топити їх хотіли..а я мордяками о кригу..
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15.11.2022 19:01 Ответить
Знаєте скільки їх у нас по болотянках у березні-квітні залягло? Пішов п"яний кацап увечері по селу - самогонку шукать ("шоб догнаться") і пропав Ні автомата, ні кацапа Автомати-то є - "пад застрєхаю" А кацап підвищив родючість на болоті
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15.11.2022 19:13 Ответить
та й файні бабулі пиріжками з отрутою допомогали..
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15.11.2022 19:15 Ответить
Тож не забувайте поливати мастилом кущ агруса, щоб кулемет не заіржавів.
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15.11.2022 20:23 Ответить
- Діду, а що то правда, що у вас у хліву кулемети заховані?

- Та ти що, то ворог наговорює.

- А правда, що у вас танк у сіні стоїть?

- Та ні, то все кляті вороги.

- Дідусю, а то правда, що в криниці у вас підводний човен?

- Ну, чого нема, того нема...
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15.11.2022 20:25 Ответить
У нас поліцаї тепер бояться у темну пору доби в села їздить (щоб не спіймать автоматну чергу з кущів) Але й крадіжок стало менше Бо злодії теж бояться лазить по чужому!
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15.11.2022 20:42 Ответить
Не фонарі-ліхтарі.Напевне не всі бачили як повели себе кацапи з полоненим "вагнерівцем".Більшість на форумі, в коментарях, хоче уподобитися кацапам- бити кувалдою по голові?Не впевнений,що це додасть нам слави чи задоволення...
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15.11.2022 20:42 Ответить
Ви теж вчитель українької? Й без Вас знаю, можете не виправляйте -он російські тексти у коментах виправляйте, якщо до вподоби х-нею страждати. Можете ще й червоним, рольових ігор не вистачає у Франції?? Для початку почніть зі свого кацапського ніку.
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16.11.2022 14:28 Ответить
лучше прям на границе
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15.11.2022 21:53 Ответить
Чому воно й досі з ногами?
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15.11.2022 18:37 Ответить
А чего у питара рука в кармане, а не переломана?
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15.11.2022 18:53 Ответить
вздернуть *********** вверх ногами на пограничном столбе.....................................вот же ******..............................................
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15.11.2022 19:28 Ответить
Всего-то зачем?ДНК хватило бы...
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15.11.2022 19:52 Ответить
Не перешкоджати рашистові здійснення прикрого самогубства, просто непрешкоджати і все!!
Скотиняку на гілляку !!,
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15.11.2022 19:53 Ответить
Щоб не розмивати на світлині мармизу, може ліпше зразу мішок на голову?
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15.11.2022 20:13 Ответить
здається допоки за умов воєнного стану не почнуть розстрілювати зрадників, колаборатнів і шпигунів, то вони будуть множитися.....
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15.11.2022 20:19 Ответить
Чому він досі живий?
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15.11.2022 20:21 Ответить
Чому таке гуманне відношення до виродків- не розумію. Він навіть під час затримання стоїть з цигаркою в руці, а не відбитими печінками.
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16.11.2022 05:02 Ответить
 
 