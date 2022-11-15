Российский шпион, разведывавший позиции ВСУ вблизи северной границы, задержан на Черниговщине, - СБУ. ФОТО
СБУ задержала российского шпиона, разведывавшего позиции Сил обороны вблизи северной границы Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается: "Служба безопасности разоблачила агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговщины.
Он тайно собирал информацию о местах дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.
Прежде всего его интересовали данные о количестве личного состава, военной техники и имеющегося вооружения Сил обороны вблизи государственной границы.
Сотрудники СБУ сорвали планы рашистов и задержали их приспешника на попытке передачи закрытой информации в РФ. У злоумышленника обнаружен мобильный телефон с доказательствами "переписки" с представителем российской спецслужбы.
По данным следствия, задержанным оказался гражданин России, который уже несколько лет проживал в одном из приграничных поселков Черниговской области и занимался пассажирскими перевозками.
Кроме этого, он периодически ездил в Россию, где посещал своих родственников и решал личные вопросы. Таким образом, попал в поле зрения спецслужб страны-агрессора.
Установлено, что во время одной из таких поездок он был завербован кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности на севере Украины.
Для этого вражеский агент получил оперативный псевдоним и подробные инструкции по сбору и способам передачи секретных сведений. Для коммуникации применяли анонимные мессенджеры.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении указанного преступления.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Операцию по разоблачению и нейтрализации российского агента проводили сотрудники СБУ Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры".
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