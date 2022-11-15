Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине
В Украине по состоянию на 23:39 15 ноября второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме запада Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Мониторинговые чаты сообщают об иранских "Шахедах" в направлении Киева. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях!
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- деталей ми не знаємо
она готова проиграть НАТО , но не Украине.
Карфаген должен быть разрушен.
Смерть рашистским оккупантам.