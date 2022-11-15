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Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине

тривога

В Украине по состоянию на 23:39 15 ноября второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме запада Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Мониторинговые чаты сообщают об иранских "Шахедах" в направлении Киева. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

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Автор: 

крылатые ракеты (886) обстрел (27672)


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Топ комментарии
+11
Кацапи офуїли , мразі ви і кончені потвори 😡
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15.11.2022 23:52
+9
Рашка жде, пока по ній начнуть палить.. просто випрошує!
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16.11.2022 00:00
+9
Чи є щось огидніше нациської терористичної росії ,ні немає ,ця імперія зла не має права на існування в ********* світі.
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16.11.2022 00:00
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Кацапи офуїли , мразі ви і кончені потвори 😡
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15.11.2022 23:52 Ответить
...з Польщі ППО може прикрити захід України як два байти переслати
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15.11.2022 23:54 Ответить
І чому ППО Польщі не прикрило власний кордон?
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16.11.2022 00:00 Ответить
Мабуть, тому ж, чому 24 лютого русня як на прогулянці опинилася у Гостомелі, Бучі, Ірпені, Бородянці...
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16.11.2022 00:04 Ответить
что за бред..
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16.11.2022 00:13 Ответить
можливо й було невдале перехоплення
- деталей ми не знаємо
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16.11.2022 10:54 Ответить
ппо Польщі тільки розгортається,Петріоти їм ще не поставили,а от власні ВПС якось не дуже корон сторожили...
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16.11.2022 03:20 Ответить
Скоти,***
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15.11.2022 23:54 Ответить
Рашка жде, пока по ній начнуть палить.. просто випрошує!
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16.11.2022 00:00 Ответить
Чи є щось огидніше нациської терористичної росії ,ні немає ,ця імперія зла не має права на існування в ********* світі.
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16.11.2022 00:00 Ответить
нужно применять дальные ракеты которых у" нас типа нет" по аеродромам всей *********
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16.11.2022 00:14 Ответить
Эту империю свинособак нужно немедленно уничтожать.
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16.11.2022 00:29 Ответить
Параша «провоцирует» НАТО -

она готова проиграть НАТО , но не Украине.

Карфаген должен быть разрушен.
Смерть рашистским оккупантам.
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16.11.2022 00:34 Ответить
 
 