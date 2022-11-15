Масштабну повітряну тривогу оголошено в Україні

В Україні станом на 23.39 15 листопада вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім заходу України.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Моніторингові чати повідомляють про іранські "Шахеди" у напрямку Києва. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях!

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