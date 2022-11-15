Масштабну повітряну тривогу оголошено в Україні
В Україні станом на 23.39 15 листопада вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім заходу України.
Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.
Моніторингові чати повідомляють про іранські "Шахеди" у напрямку Києва. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях!
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар15.11.2022 23:52 Посилання
+9 Lada2014
показати весь коментар16.11.2022 00:00 Посилання
+9 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар16.11.2022 00:00 Посилання
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- деталей ми не знаємо
она готова проиграть НАТО , но не Украине.
Карфаген должен быть разрушен.
Смерть рашистским оккупантам.