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Новини
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Масштабну повітряну тривогу оголошено в Україні

тривога

В Україні станом на 23.39 15 листопада вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім заходу України.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Моніторингові чати повідомляють про іранські "Шахеди" у напрямку Києва. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях!

Також дивіться: Зеленський про системи NASAMS: Із 10 пусків - 10 влучань. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1076) обстріл (28993)


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Топ коментарі
+11
Кацапи офуїли , мразі ви і кончені потвори 😡
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15.11.2022 23:52
+9
Рашка жде, пока по ній начнуть палить.. просто випрошує!
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16.11.2022 00:00
+9
Чи є щось огидніше нациської терористичної росії ,ні немає ,ця імперія зла не має права на існування в ********* світі.
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16.11.2022 00:00
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Кацапи офуїли , мразі ви і кончені потвори 😡
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15.11.2022 23:52 Відповісти
...з Польщі ППО може прикрити захід України як два байти переслати
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15.11.2022 23:54 Відповісти
І чому ППО Польщі не прикрило власний кордон?
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16.11.2022 00:00 Відповісти
Мабуть, тому ж, чому 24 лютого русня як на прогулянці опинилася у Гостомелі, Бучі, Ірпені, Бородянці...
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16.11.2022 00:04 Відповісти
что за бред..
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16.11.2022 00:13 Відповісти
можливо й було невдале перехоплення
- деталей ми не знаємо
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16.11.2022 10:54 Відповісти
ппо Польщі тільки розгортається,Петріоти їм ще не поставили,а от власні ВПС якось не дуже корон сторожили...
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16.11.2022 03:20 Відповісти
Скоти,***
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15.11.2022 23:54 Відповісти
Рашка жде, пока по ній начнуть палить.. просто випрошує!
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16.11.2022 00:00 Відповісти
Чи є щось огидніше нациської терористичної росії ,ні немає ,ця імперія зла не має права на існування в ********* світі.
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16.11.2022 00:00 Відповісти
нужно применять дальные ракеты которых у" нас типа нет" по аеродромам всей *********
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16.11.2022 00:14 Відповісти
Эту империю свинособак нужно немедленно уничтожать.
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16.11.2022 00:29 Відповісти
Параша «провоцирует» НАТО -

она готова проиграть НАТО , но не Украине.

Карфаген должен быть разрушен.
Смерть рашистским оккупантам.
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16.11.2022 00:34 Відповісти
 
 