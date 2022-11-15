Зеленський про системи NASAMS: Із 10 пусків - 10 влучань. ВIДЕО
Системи протиповітряної оборони NASAMS під час масованої російської ракетної атаки по Україні у вівторок спрацювали стовідсотково - із 10 пусків зафіксовано 10 влучань.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань", - зазначив глава держави.
Він нагадав, що загалом збито понад 70 ракет і 10 ударних дронів, а запущено Росією було 90 ракет.
"Я дякую всім нашим американським і європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" і "Захід", а також підрозділам протиповітряної оборони Сухопутних військ. Дякую всім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки.
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Як зелепошесть гроші з бюджету.
згинь, гнидо рашистська !
От, якби ті Nasams діставали аж до Каспію...
я почитал в инете как управлять и смело 10 установок беру под комманование ********. Че там - тупо нажимаешь мышкой и оно все сбивает, а все западники такие тупые говорят что учиться надо, онивреврут!!11
а персонал в пяницу обучу.
я же вроде понятно написал, тов. "интегратор"
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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