Зеленський про системи NASAMS: Із 10 пусків - 10 влучань. ВIДЕО

Системи протиповітряної оборони NASAMS під час масованої російської ракетної атаки по Україні у вівторок спрацювали стовідсотково - із 10 пусків зафіксовано 10 влучань.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що загалом збито понад 70 ракет і 10 ударних дронів, а запущено Росією було 90 ракет.

"Я дякую всім нашим американським і європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" і "Захід", а також підрозділам протиповітряної оборони Сухопутних військ. Дякую всім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців", - сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки.