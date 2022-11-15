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Зеленский о системах NASAMS: Из 10 пусков - 10 попаданий. ВИДЕО

Системы противовоздушной обороны NASAMS во время массированной российской ракетной атаки по Украине во вторник сработали стопроцентно – из 10 пусков зафиксировано 10 попаданий.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить всех партнеров, которые помогают защищать небо. В частности, хорошо сработали сегодня у нас системы NASAMS: из десяти пусков - десять попаданий", - отметил глава государства.

Он напомнил, что в общей сложности сбито более 70 ракет и 10 ударных дронов, а запущено Россией было 90 ракет.

"Я благодарю всех наших американских и европейских друзей, кто помогает нам обеспечивать такой результат. Спасибо всем нашим воинам воздушных командований "Південь", "Центр", "Схід", "Захід", а также подразделениям противовоздушной обороны Сухопутных войск. Спасибо всем нашим спасателям, нашим энергетикам, которые будут работать круглосуточно, чтобы восстановить нормальную жизнь для украинцев", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский о ракетах в Польше: Это удар по коллективной безопасности и существенная эскалация. Надо действовать. ВИДЕО

Как сообщалось, Россия 15 ноября совершила масштабный ракетный обстрел Украины, зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) обстрел (27672) ПВО (2818) помощь (7861)


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Топ комментарии
+17
а одиннадцатую ракету, над банковой, сбил лично абдристович из спинженного им рпг который он ховав за фиранкою именно на сегодняшний случай.
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15.11.2022 23:10
+13
NASAMS херачит москальські ракети,
Як зелепошесть гроші з бюджету.
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15.11.2022 23:12
+10
Otlycno kak i Iris T.
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15.11.2022 23:17
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а одиннадцатую ракету, над банковой, сбил лично абдристович из спинженного им рпг который он ховав за фиранкою именно на сегодняшний случай.
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15.11.2022 23:10 Ответить
Нет, абдристович сбил ракету свои членом, так же, как сбивал самолеты Ил 76м над Банковой!
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15.11.2022 23:14 Ответить
NASAMS херачит москальські ракети,
Як зелепошесть гроші з бюджету.
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15.11.2022 23:12 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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16.11.2022 00:31 Ответить
Чомусь кожен другий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свино-собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість є ознакою розумової недостатності - і це чудово! ))
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16.11.2022 01:01 Ответить
пшла вон отсель, свинособака сраная. навоняла здеся прокисшими щами да лаптями.

згинь, гнидо рашистська !
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16.11.2022 06:32 Ответить
а нічого що Петріоти продають тільки ну дуже провіреним партнерам,га *********?
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16.11.2022 03:22 Ответить
не позорься гнида кацпаская пво порошенко спасало киевлян в начале войны и первые месяцы
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16.11.2022 05:26 Ответить
не знаю что лделал луценко - только вот твоя зеленая гнида посадила рыгов в парламент и на все важные должностя
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23.11.2022 17:11 Ответить
ты что совсем больной бот? вот вот это млять "коррупция"? не то что сейчас когда мародеры зеленского вагонами и миллиардами воруют гуманитарку на войне!
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07.12.2022 22:00 Ответить
ты гнида зеленая начал катить бочку на порошенко при этом умалчивешь о зеленском предателе и его кодле которые мародерят прямо сейчас миллиардами и дурят украинцев
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09.12.2022 02:04 Ответить
дурнувата візитівка ))
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16.11.2022 03:06 Ответить
Otlycno kak i Iris T.
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15.11.2022 23:17 Ответить

От, якби ті Nasams діставали аж до Каспію...
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15.11.2022 23:30 Ответить
А асфальтом скільки збили?
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15.11.2022 23:47 Ответить
Я щас пойду тихонько в лес, а потом я найдусь и отблагодарю тебя...
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15.11.2022 23:56 Ответить
Значит, Украина на Рамштайн может подавать абсолютно обоснованную просьбу увеличить поставки этой системы в 3 раза.
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16.11.2022 00:15 Ответить
30
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16.11.2022 00:31 Ответить
50!
я почитал в инете как управлять и смело 10 установок беру под комманование ********. Че там - тупо нажимаешь мышкой и оно все сбивает, а все западники такие тупые говорят что учиться надо, онивреврут!!11
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16.11.2022 08:36 Ответить
при чем тут мышь?, ты интегрируешь пусковые установки в свою систему ПРО, количество в данном случае, решает задачу перекрывания пусков большого количества ракет с разных направлений.... чего ерничаешь?, раз они уже у нас-значит уже людей обучили какое-то количество и не за 2 года а за пару месяцев, теперь вопрос в количестве....
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16.11.2022 09:19 Ответить
западные в совковую..... мдаааа, завтра сделаю, а то впадлу седня.
а персонал в пяницу обучу.
я же вроде понятно написал, тов. "интегратор"
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16.11.2022 09:32 Ответить
элементарно - Ватсон..учите матчасть...турки с400 покупали краина член НАТО..видать вас недочитали)))
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16.11.2022 10:45 Ответить
Холсмс, да за пару млн. евро и покупать не надо - кацапы и сами "секреты" этой системы продали давно. ну, если у тя "секрет" например лечить сердце не через ... эээээ,.., ну тогда да, "секреты" уже продали, правда это как продавать чертежи дубины арбалетчикам
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16.11.2022 11:04 Ответить
Зеленский языком все сбивает и сбивает. А наутро министр энергетики ноет что 40% энергетической инфраструктуры разрушено.
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16.11.2022 04:18 Ответить
даун а что твои кацапы выпустили только 10-ть ракет?
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16.11.2022 05:28 Ответить
***** орков конченных
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16.11.2022 05:20 Ответить
.
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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16.11.2022 06:48 Ответить
Знищення операторів путинських ракет унеможливлює їхні запуск и,а тому Смерть моzzkaлям!!!
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16.11.2022 09:32 Ответить
 
 