Зеленский о системах NASAMS: Из 10 пусков - 10 попаданий. ВИДЕО
Системы противовоздушной обороны NASAMS во время массированной российской ракетной атаки по Украине во вторник сработали стопроцентно – из 10 пусков зафиксировано 10 попаданий.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить всех партнеров, которые помогают защищать небо. В частности, хорошо сработали сегодня у нас системы NASAMS: из десяти пусков - десять попаданий", - отметил глава государства.
Он напомнил, что в общей сложности сбито более 70 ракет и 10 ударных дронов, а запущено Россией было 90 ракет.
"Я благодарю всех наших американских и европейских друзей, кто помогает нам обеспечивать такой результат. Спасибо всем нашим воинам воздушных командований "Південь", "Центр", "Схід", "Захід", а также подразделениям противовоздушной обороны Сухопутных войск. Спасибо всем нашим спасателям, нашим энергетикам, которые будут работать круглосуточно, чтобы восстановить нормальную жизнь для украинцев", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, Россия 15 ноября совершила масштабный ракетный обстрел Украины, зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома.
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Як зелепошесть гроші з бюджету.
згинь, гнидо рашистська !
От, якби ті Nasams діставали аж до Каспію...
я почитал в инете как управлять и смело 10 установок беру под комманование ********. Че там - тупо нажимаешь мышкой и оно все сбивает, а все западники такие тупые говорят что учиться надо, онивреврут!!11
а персонал в пяницу обучу.
я же вроде понятно написал, тов. "интегратор"
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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