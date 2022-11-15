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Завтра Совбез ООН обсудит ракетный обстрел Украины Россией

оон,радбез

В среду Совет Безопасности ООН обсудит обстрел объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине Российской Федерацией.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.

Заседание инициировали Соединенные Штаты и Албания, консультировавшиеся с Украиной.

"В среду Совет Безопасности проведет заседание по вопросу обеспечения безопасности Украины в связи с тем, что во вторник Россия осуществила ракетный обстрел объектов в Украине, в результате которого были поражены по меньшей мере два жилых дома в центре Киева, - написал в твиттере  постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. – Россия плюнула в лицо участникам саммита G19. Сюрприз?"

Заседание начнется в 15:00 (в 22:00 по Киеву).

Читайте также: Массированная ракетная атака Украины на фоне саммита G20 является доказательством беспринципности России, - глава МИД Франции Колонна

Как сообщал Цензор.НЕТ, войска РФ 15 ноября выпустили по Украине около 100 ракет, попав в объекты инфраструктуры и жилые дома.

Автор: 

крылатые ракеты (886) обстрел (27672) Совбез ООН (1115)


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Топ комментарии
+13
не вигадуйте велосипед - поки всю русню не виріжуть і не спалять (і не посцять на їхню могилу), рашка займатиметься терором.
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15.11.2022 22:58
+9
обговорять і рашкінське лайно накладе вето на всі рішення)
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15.11.2022 22:56
+8
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15.11.2022 23:03
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обговорять і рашкінське лайно накладе вето на всі рішення)
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15.11.2022 22:56 Ответить
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15.11.2022 23:02 Ответить
Засідання ООН? Ну-ну.
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15.11.2022 22:56 Ответить
не вигадуйте велосипед - поки всю русню не виріжуть і не спалять (і не посцять на їхню могилу), рашка займатиметься терором.
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15.11.2022 22:58 Ответить
оон должна быть переформатирована, так же как была переформатирована по такой же фактической своей смерти и лига наций. и форматирование должно быть запущено уже сейчас. её сборища в данном статусе уже давно ниачом.
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15.11.2022 22:59 Ответить
А чого завтра? Давайте вже після вихідних. Ну або в грудні. Ну, а краще в січні, знового року, так би мовити, щ новими силами. Не поспішайте!
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15.11.2022 22:59 Ответить
Бо існує така річ як часові пояси.
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15.11.2022 23:10 Ответить
Польща не має відношення до сьогодення? Як потерпіла від обстрілу росією
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15.11.2022 23:00 Ответить
Прийміть хочаб резолюцію про визнання представника срані небензі психічно хворим і наполягати на заміні!
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15.11.2022 23:01 Ответить
Пока раша там никаких нормальных резолюций принять невозможно (вето)
Выгнать тоже
Только реформировать все это нужно
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15.11.2022 23:09 Ответить
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15.11.2022 23:03 Ответить
Болтологія
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15.11.2022 23:05 Ответить
Коли видадуть повне зібрання обговорень обстрілів України росією? І скількі там буде томів? А! І ще: окремо треба видадити тлумачний словник, для роз'яснення різниці між "обеспокоенностью" і "крайней озабоченностью", "решительно озадачены" і "жестко предупреждаем" і т.д.
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15.11.2022 23:06 Ответить
Ножками патопайте!!!! Викладіть колективне занепокоєння!!!!
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15.11.2022 23:06 Ответить
Пуста балачня. Раша ветує будь які пуки цього радбезу. Небізьяна навіть може встати на стіл та насрати під час обговорення і нічого не зміниться.
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15.11.2022 23:09 Ответить
Росія знову весело порже з цієї х#йні і розкаже наступний прикол про "бойових комарів", щоб і решта поржали...
А нас як п#здувала безкарно РФ ракетами так і далі продовжить п#здувати
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15.11.2022 23:09 Ответить
Кислиця добре сформулював
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15.11.2022 23:17 Ответить
Набейте уже привселюдно рыло этой членоголовой небензе, толку будет больше, чем от всех ваших резолюций.
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15.11.2022 23:30 Ответить
Мевлюта Алтынташа на него нет.
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15.11.2022 23:41 Ответить
чорна дира глубокого занепокоення 9000 уровня
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15.11.2022 23:35 Ответить
Чергова вербальна маструбація імпотента від народження.
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15.11.2022 23:53 Ответить
Хай рішення роблять на м'якому папері, більше користі буде.
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16.11.2022 04:59 Ответить
Санкции против террористов - это капитуляция. Вас ночью бандит ударит ножом и отберет кошелек - вы ему скажете, что решительно осуждаете его и не будете с ним торговать? Для чего тогда нужно НАТО и вооружения вообще? Может правильнее вместо солдат, самолетов и танков - посадить чиновников, которые будут хором осуждать и выражать озабоченности?
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16.11.2022 05:31 Ответить
Смішно
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16.11.2022 07:09 Ответить
 
 