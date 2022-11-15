Завтра Совбез ООН обсудит ракетный обстрел Украины Россией

В среду Совет Безопасности ООН обсудит обстрел объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине Российской Федерацией.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.

Заседание инициировали Соединенные Штаты и Албания, консультировавшиеся с Украиной.

"В среду Совет Безопасности проведет заседание по вопросу обеспечения безопасности Украины в связи с тем, что во вторник Россия осуществила ракетный обстрел объектов в Украине, в результате которого были поражены по меньшей мере два жилых дома в центре Киева, - написал в твиттере постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. – Россия плюнула в лицо участникам саммита G19. Сюрприз?"

Заседание начнется в 15:00 (в 22:00 по Киеву).

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Как сообщал Цензор.НЕТ, войска РФ 15 ноября выпустили по Украине около 100 ракет, попав в объекты инфраструктуры и жилые дома.