Завтра Радбез ООН обговорить ракетний обстріл України Росією

У середу Рада Безпеки ООН обговорить вівторковий ракетний обстріл об’єктів інфраструктури та житлових будинків в Україні Російською Федерацією.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання ініціювали Сполучені Штати й Албанія, які консультувалися з Україною.

"У середу Рада Безпеки проведе засідання щодо забезпечення безпеки України у зв'язку з тим, що у вівторок Росія здійснила ракетний обстріл об'єктів в Україні, у результаті якого було уражено щонайменше два житлові будинки в центрі Києва, - написав у твітері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. - Росія плюнула в обличчя учасникам саміту G19. Сюрприз?"

Засідання розпочнеться о 15:00 (о 22:00 за київським часом).

Також читайте: Рашисти завдали спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична, - ОП

Як повідомляв Цензор.НЕТ, війська РФ 15 листопада випустили по Україні близько 100 ракет, влучивши в об'єкти інфраструктури та житлові будинки.