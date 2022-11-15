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Новини
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Завтра Радбез ООН обговорить ракетний обстріл України Росією

оон,радбез

У середу Рада Безпеки ООН обговорить вівторковий ракетний обстріл об’єктів інфраструктури та житлових будинків в Україні Російською Федерацією.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання ініціювали Сполучені Штати й Албанія, які консультувалися з Україною.

"У середу Рада Безпеки проведе засідання щодо забезпечення безпеки України у зв'язку з тим, що у вівторок Росія здійснила ракетний обстріл об'єктів в Україні, у результаті якого було уражено щонайменше два житлові будинки в центрі Києва, - написав у твітері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. - Росія плюнула в обличчя учасникам саміту G19. Сюрприз?"

Засідання розпочнеться о 15:00 (о 22:00 за київським часом).

Також читайте: Рашисти завдали спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична, - ОП

Як повідомляв Цензор.НЕТ, війська РФ 15 листопада випустили по Україні близько 100 ракет, влучивши в об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Автор: 

крилаті ракети (1076) обстріл (28993) Радбез ООН (861)


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Топ коментарі
+13
не вигадуйте велосипед - поки всю русню не виріжуть і не спалять (і не посцять на їхню могилу), рашка займатиметься терором.
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15.11.2022 22:58
+9
обговорять і рашкінське лайно накладе вето на всі рішення)
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15.11.2022 22:56
+8
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15.11.2022 23:03
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обговорять і рашкінське лайно накладе вето на всі рішення)
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15.11.2022 22:56 Відповісти
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15.11.2022 23:02 Відповісти
Засідання ООН? Ну-ну.
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15.11.2022 22:56 Відповісти
не вигадуйте велосипед - поки всю русню не виріжуть і не спалять (і не посцять на їхню могилу), рашка займатиметься терором.
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15.11.2022 22:58 Відповісти
оон должна быть переформатирована, так же как была переформатирована по такой же фактической своей смерти и лига наций. и форматирование должно быть запущено уже сейчас. её сборища в данном статусе уже давно ниачом.
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15.11.2022 22:59 Відповісти
А чого завтра? Давайте вже після вихідних. Ну або в грудні. Ну, а краще в січні, знового року, так би мовити, щ новими силами. Не поспішайте!
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15.11.2022 22:59 Відповісти
Бо існує така річ як часові пояси.
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15.11.2022 23:10 Відповісти
Польща не має відношення до сьогодення? Як потерпіла від обстрілу росією
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15.11.2022 23:00 Відповісти
Прийміть хочаб резолюцію про визнання представника срані небензі психічно хворим і наполягати на заміні!
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15.11.2022 23:01 Відповісти
Пока раша там никаких нормальных резолюций принять невозможно (вето)
Выгнать тоже
Только реформировать все это нужно
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15.11.2022 23:09 Відповісти
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15.11.2022 23:03 Відповісти
Болтологія
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15.11.2022 23:05 Відповісти
Коли видадуть повне зібрання обговорень обстрілів України росією? І скількі там буде томів? А! І ще: окремо треба видадити тлумачний словник, для роз'яснення різниці між "обеспокоенностью" і "крайней озабоченностью", "решительно озадачены" і "жестко предупреждаем" і т.д.
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15.11.2022 23:06 Відповісти
Ножками патопайте!!!! Викладіть колективне занепокоєння!!!!
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15.11.2022 23:06 Відповісти
Пуста балачня. Раша ветує будь які пуки цього радбезу. Небізьяна навіть може встати на стіл та насрати під час обговорення і нічого не зміниться.
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15.11.2022 23:09 Відповісти
Росія знову весело порже з цієї х#йні і розкаже наступний прикол про "бойових комарів", щоб і решта поржали...
А нас як п#здувала безкарно РФ ракетами так і далі продовжить п#здувати
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15.11.2022 23:09 Відповісти
Кислиця добре сформулював
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15.11.2022 23:17 Відповісти
Набейте уже привселюдно рыло этой членоголовой небензе, толку будет больше, чем от всех ваших резолюций.
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15.11.2022 23:30 Відповісти
Мевлюта Алтынташа на него нет.
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15.11.2022 23:41 Відповісти
чорна дира глубокого занепокоення 9000 уровня
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15.11.2022 23:35 Відповісти
Чергова вербальна маструбація імпотента від народження.
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15.11.2022 23:53 Відповісти
Хай рішення роблять на м'якому папері, більше користі буде.
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16.11.2022 04:59 Відповісти
Санкции против террористов - это капитуляция. Вас ночью бандит ударит ножом и отберет кошелек - вы ему скажете, что решительно осуждаете его и не будете с ним торговать? Для чего тогда нужно НАТО и вооружения вообще? Может правильнее вместо солдат, самолетов и танков - посадить чиновников, которые будут хором осуждать и выражать озабоченности?
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16.11.2022 05:31 Відповісти
Смішно
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16.11.2022 07:09 Відповісти
 
 