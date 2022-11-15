Массированная ракетная атака Украины на фоне саммита G20 является доказательством беспринципности России, - глава МИД Франции Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает сегодняшний ракетный обстрел Россией территории Украины доказательством беспринципности страны-агрессора.
Соответствующее сообщение она разместила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Во время встречи G20 Россия вновь доказывает свою беспринципность, начав серию ударов по гражданским объектам в Украине. Какой цинизм. Когда страны G20 собираются и пытаются найти общий язык, ответ России – это еще одна волна ракет", – написала Колонна.
Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет, прежде всего Х-101 и Х-555. Частично их сбила ПВО.
В результате обстрела повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. По оценкам Воздушных сил Украины, оккупанты превзошли 10 октября. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.
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Трохи складніше, так, Колонна?
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