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Новости Война
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Массированная ракетная атака Украины на фоне саммита G20 является доказательством беспринципности России, - глава МИД Франции Колонна

колонна,катрін

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает сегодняшний ракетный обстрел Россией территории Украины доказательством беспринципности страны-агрессора.

Соответствующее сообщение она разместила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи G20 Россия вновь доказывает свою беспринципность, начав серию ударов по гражданским объектам в Украине. Какой цинизм. Когда страны G20 собираются и пытаются найти общий язык, ответ России – это еще одна волна ракет", – написала Колонна.

Массированная ракетная атака Украины на фоне саммита G20 является доказательством беспринципности России, - глава МИД Франции Колонна 01

Читайте также: Вследствие ракетных ударов РФ по Украине предварительно 1 человек погиб, 6 ранены, повреждены около 30 объектов

Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет, прежде всего Х-101 и Х-555. Частично их сбила ПВО.

В результате обстрела повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. По оценкам Воздушных сил Украины, оккупанты превзошли 10 октября. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.

Автор: 

G20 (300) обстрел (27672) россия (96038) Колонна Катрин (37)


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Топ комментарии
+9
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15.11.2022 21:41
+4
Треба говорити що не лише хутін винний, а всі громадяни раіські
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15.11.2022 21:42
+4
Мрію, щоб у ті паскуди появілась власна домовина!
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15.11.2022 21:45
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15.11.2022 21:41 Ответить
Мрію, щоб у ті паскуди появілась власна домовина!
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15.11.2022 21:45 Ответить
Нехай суку кацапську свині здичавілі жеруть!
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15.11.2022 21:56 Ответить
Я думаю, що помститися їй повинні бобри! )
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15.11.2022 23:19 Ответить
Треба говорити що не лише хутін винний, а всі громадяни раіські
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15.11.2022 21:42 Ответить
Аяяй, как же то так! Всегда ж било наоборот...
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15.11.2022 21:44 Ответить
А по члену НАТИ - Польщі?
Трохи складніше, так, Колонна?
Стурбованість чи занепокоєння Хранції?
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15.11.2022 21:44 Ответить
Ипанутость так теперь называется???
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15.11.2022 21:44 Ответить
чому ж безпринципність? це якраз принциповий акт дефекації на будь-які світові домовленності...
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15.11.2022 21:46 Ответить
Розквіт безпринципності одних є наслідком імпотентності інших.
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15.11.2022 21:46 Ответить
дарма ти так. Французький іноземний легіон один з кращих
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15.11.2022 21:54 Ответить
Французький Іноземний Легіон призначений для захисту Франції і нікого крім Франції. А не "якоїсь там України" чи навіть (даруйте, пановє) Польщі.
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15.11.2022 22:01 Ответить
не тільки.
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15.11.2022 22:25 Ответить
пост в твиттер це ******* відповідь посадової особи країни НАТО....
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15.11.2022 21:49 Ответить
Это называется просто - ВЗБЕСИВШАЯСЯ БЕНЗОКОЛОНКА
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15.11.2022 21:52 Ответить
Ну от саме час показати принциповість NATO - на перший раз достатньо 3-х ракет. По бункеру "блєдной молі", по луб'янці та по кремлю. А потім, можна і "озабоченность" виразити...
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15.11.2022 21:53 Ответить
Не беспринципности - А БЕЗНАКАЗАННОСТИ ‼️‼️‼️

называйте вещи своими именами
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15.11.2022 21:56 Ответить
Сегодня глава МИД Нидерландов в Киеве просидел в бомбоубежище. Потрясающий спич от него с места событий уже по всем европейским каналам распространили.
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15.11.2022 22:24 Ответить
А меня не интересует что думает МИД Франции. Меня интересует, что думает министр обороны Франции, почему Франция за год выпускает столько снарядов, которых Украине хватает на один день боёв?
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15.11.2022 22:25 Ответить
вони перебувають у теплій ванні і вони з неї не вилізуть навіть якщо у париж прилетить,та що там франція,навіть у США як виявилось з арсеналами не все ок ,а це ж наддержава чи як?
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15.11.2022 22:39 Ответить
Це брехня. Все у них ок з арсеналами, а важка зброя тисячами стоїть гниє на консервації. адміністрація байдена-обами не зацікавлена в поразці рашки, зброї нам дають тільки так, щоб вистачало на кривавий спротив.
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16.11.2022 11:13 Ответить
Безпринципність...а по простому, ***** насрав вам всім на голову і чекає на реакцію!
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15.11.2022 22:36 Ответить
макарон вже звонив куйлу??
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16.11.2022 08:22 Ответить
 
 