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Новости Война
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G20 "большинством" осудила войну РФ против Украины

лавров,g20

"Группа двадцати" все же согласовала совместное заявление с пунктом, в котором выражается осуждение войны России против Украины и упоминается резолюция Генассамблеи ООН с призывом к РФ вывести войска с международно признанной территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Три дипломатических источника сообщили, что декларацию согласовали все страны-участницы группы. По словам участника немецкой делегации, текст проекта, который оказался в распоряжении СМИ еще 15 ноября, остался без изменений.

В тексте отмечают, что "большинство стран-членов решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она вызывает огромные страдания и ухудшает существующие проблемы в глобальной экономике", но есть и пассаж о "различии взглядов относительно ситуации и санкций". Также говорится о том, что следует придерживаться международного права, а угрозы применения ядерного оружия неприемлемы.

Кроме того, лидеры приветствуют продолжение работы "зернового коридора" через Черное море.

Принятие совместной декларации долгое время было под вопросом из-за значимых различий позиций относительно войны России против Украины, в том числе из-за того, что Россия сама является членом "двадцатки".

Смотрите: Украинские воины уничтожили две вражеские минометные системы 2С4 "Тюльпан". ВИДЕО

G20 (300)


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Топ комментарии
+17
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16.11.2022 10:33
+15
Тут не питання "хто б дав" Тут питання "Чим захищали б? Якщо не допомога заходу"

Тому поки дурні скиглять про занепокоєність , я - дякую за те , що ми від них отримали
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16.11.2022 10:46
+13
А як засудила, рішуче чи ні? Можна більш детальніше, будь ласка
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16.11.2022 10:30
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А як засудила, рішуче чи ні? Можна більш детальніше, будь ласка
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16.11.2022 10:30 Ответить
Хто б йому дав, здати Киів , достатньо здачі Херсона 😠
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16.11.2022 10:36 Ответить
Тут не питання "хто б дав" Тут питання "Чим захищали б? Якщо не допомога заходу"

Тому поки дурні скиглять про занепокоєність , я - дякую за те , що ми від них отримали
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16.11.2022 10:46 Ответить
Там написано,що рішуче.
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16.11.2022 10:33 Ответить
А треба було рішуче та ще й гнівно. Тоді росія б злякалася.
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16.11.2022 11:07 Ответить
Дуже сильно занепокоїлася.
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16.11.2022 11:39 Ответить
Браво!Я б сказав бравіссімо!!!Це сильно.
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16.11.2022 10:30 Ответить
якже озабоченость? без озабоченості нельзя
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16.11.2022 10:31 Ответить
Нагай чиї HIMARS наші військові використовують для знищення рашистів

А чиї гаубиці , та інше спорядження

Це і є політика , а не відосики-гундосики
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16.11.2022 10:33 Ответить
Дуже сильна озабочєность...
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16.11.2022 10:33 Ответить
Міл'ярдів на 30$+ , а хоча тобі не зрозуміти , тобі треба щось простіше , як то квартал 95
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16.11.2022 10:34 Ответить
Це вже більш рішучий її прояв, щось як при совку було "обществєнноє поріцаніє" попавшому у витверезник.
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16.11.2022 10:48 Ответить
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16.11.2022 10:33 Ответить
Я це бачу так: до головуючого підходить секретар і щось шепче на вухо. Головуючий піднімає руку, зупиняє того, хто зараз виступає і говорить:" Я вибачаюсь, що перебив, але там по Україні ракетами вдарили. Ми засуджуємо? Підніміть руку, хто засуджує? Більшість? Чудово. Продовжуємо далі, вибачте ще раз, що перебив."
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16.11.2022 10:33 Ответить
Не може бути! Він же казав…. …. …
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16.11.2022 10:37 Ответить
ужно шоб не байдужие громадяне взорвали тот трубопровод к херам собачим!!!
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16.11.2022 10:43 Ответить
Якщо вийде газ 1 млн людей потравиться.
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16.11.2022 11:14 Ответить
..хоч гундосе і реальний ворог України..але навіть воно цього не говорило і ніхто не погоджувався. А от ти.. піз@абол тут цю херню нащо ту вкидуєш? Щоб показати..що ти брехло та ідіот!
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16.11.2022 13:27 Ответить
заседание было завершено возгласом большинства "ууууууууууууууууууууууу суууууууууууууки!"
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16.11.2022 10:38 Ответить
Ми дужже раді.
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16.11.2022 10:39 Ответить
"більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні..." - війна в Україні, це тіпа громадянська?
Куйня, а не заява...
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16.11.2022 10:42 Ответить
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16.11.2022 10:46 Ответить
Комментарии как будто они не осудили рашу а похвалили

Могло и этого не быть

Там упирался Китай по полной
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16.11.2022 10:48 Ответить
"більшість країн-членів рішуче засуджують"

Який неймовірний "подвиг" G20. Це треба було заради цього пертись за три дев'ять земель?
Але якщо "декларацію погодили усі країни-учасниці групи", то чого G20 більшістю засудила?
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16.11.2022 10:49 Ответить
мы озабочены нашей озабоченостью по поводу озабочености в Украине ，на етот раз мы тверды в своей озабочености как никогда !
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16.11.2022 10:53 Ответить
А что могло бы быть ! Послу США а америке звонит украинский посол и говорит ，друзі якщо ви не дасте нам стільки зброї скільки в нас вистачить рук унести то ми починаємо бомбити всі приграничні території росії тупо бити зі всього що в нас є . Не можна з хаймарсів окей будуть ******* гради а міги будуть запускати ракети з повітря .
Через місяць в Україні 100 хаймарс 100 МІГ і 1000 танків
Але д навіщо турбувати американців ? в них вибори і паливо подорожчало на демять центів!
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16.11.2022 11:01 Ответить
Фффух, полегчало, выдыхаем.
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16.11.2022 11:24 Ответить
Но зато меньшинству это всё нравится и они любят мордор.
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16.11.2022 11:31 Ответить
Комменты уже начинают раздражать своим однообразием. Сегодня собиралась экстренно группа G 7. Основное ждите от них. И в настоящий момент совещается Рамштайн. На подлете послы НАТО - и все это СЕЙЧАС.
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16.11.2022 12:01 Ответить
Чому не вказали війну рфіі проти України,а не просто війну в Україні
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16.11.2022 13:25 Ответить
Потужно! І що далі?
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16.11.2022 13:45 Ответить
Велика робота, робиться поступово!! Було G-20!! Уже стало G 19!!
Тепер черга Гутієроша з ООН, привести у правове поле СКЛАД Радбезу ООН!!!
До складу входив СРСР, а чомусь з'явилося, якесь «срюузьке» у складі
РадБезу!!
Апарату ООН треба невідкладно виправляти і свої «ПОМИЛКИ»!!
Слава Захисникам України !!!
🇺🇦⚔️❤️‼️🇪🇺🇩🇪🇯🇵🇳🇴🇸🇪🇬🇧🇦🇿🇫🇮🇺🇸🇨🇦🇨🇿🇪🇪🇱🇹🇮🇩🇹🇷👏🥰👍✌️✊🇺🇦⚔️❤️‼️
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16.11.2022 13:48 Ответить
 
 