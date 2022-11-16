G20 "большинством" осудила войну РФ против Украины
"Группа двадцати" все же согласовала совместное заявление с пунктом, в котором выражается осуждение войны России против Украины и упоминается резолюция Генассамблеи ООН с призывом к РФ вывести войска с международно признанной территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Три дипломатических источника сообщили, что декларацию согласовали все страны-участницы группы. По словам участника немецкой делегации, текст проекта, который оказался в распоряжении СМИ еще 15 ноября, остался без изменений.
В тексте отмечают, что "большинство стран-членов решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она вызывает огромные страдания и ухудшает существующие проблемы в глобальной экономике", но есть и пассаж о "различии взглядов относительно ситуации и санкций". Также говорится о том, что следует придерживаться международного права, а угрозы применения ядерного оружия неприемлемы.
Кроме того, лидеры приветствуют продолжение работы "зернового коридора" через Черное море.
Принятие совместной декларации долгое время было под вопросом из-за значимых различий позиций относительно войны России против Украины, в том числе из-за того, что Россия сама является членом "двадцатки".
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Тому поки дурні скиглять про занепокоєність , я - дякую за те , що ми від них отримали
А чиї гаубиці , та інше спорядження
Це і є політика , а не відосики-гундосики
Куйня, а не заява...
Могло и этого не быть
Там упирался Китай по полной
Який неймовірний "подвиг" G20. Це треба було заради цього пертись за три дев'ять земель?
Але якщо "декларацію погодили усі країни-учасниці групи", то чого G20 більшістю засудила?
Через місяць в Україні 100 хаймарс 100 МІГ і 1000 танків
Але д навіщо турбувати американців ? в них вибори і паливо подорожчало на демять центів!
Тепер черга Гутієроша з ООН, привести у правове поле СКЛАД Радбезу ООН!!!
До складу входив СРСР, а чомусь з'явилося, якесь «срюузьке» у складі
РадБезу!!
Апарату ООН треба невідкладно виправляти і свої «ПОМИЛКИ»!!
Слава Захисникам України !!!
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