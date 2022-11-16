Россияне вчера атаковали Украину 96 ракетами, 75 из них - сбила ПВО. ИНФОГРАФИКА

По уточненной информации РФ массированно атаковала Украину 96 ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96-ю крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион" "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что силами ПВО было сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Орион" и один "Орлан- 10".