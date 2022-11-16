Россияне вчера атаковали Украину 96 ракетами, 75 из них - сбила ПВО. ИНФОГРАФИКА
По уточненной информации РФ массированно атаковала Украину 96 ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96-ю крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион" "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами ПВО было сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Орион" и один "Орлан- 10".
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https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, необходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
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--- про "мирну пропозицію": історія питання така
11.11.2022 8:00 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/225
Вчера впервые с начала военных действий в Украине президент России Владимир Путин получил «предложения мира». Мы уже рассказывали о том, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, с попыткой выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения, конечно с учётом интересов российского руководства. Поступившее вчера «предложение мира» исходит от страны-посредника, но канал который использовали для передачи и лица, участвующие в процессе, не вызывают сомнений в серьёзных намерениях стороны. Более того, Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а «зацепиться» за шанс, который ему может быть представлен и обдумать свои пожелания «в деталях» не меняя концепцию основных пунктов предложения.
Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.
Приднестровье переходит под контроль Молдовы.
Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
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15.11.2022 8:02 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/229
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Основными темами переговоров действительно были снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными. Уильям Бернс от имени руководства США очередной раз предостерег руководство России от реализации высказанных, безответственными лицами в российском руководстве, угроз повысить уровень эскалации путем применения ядерного оружия на территории Украины. Также директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины. Отдельно было отмечено, что решение о применении ядерного оружия против любой страны входящей в блок НАТО, будет последним решением Владимира Путина. Довольно много времени стороны переговоров уделили вопросу обмена заключенных и здесь, судя по всему, стоит ожидать в ближайшее время серьёзных результатов. События в Украине и вопросы возможных переговоров по восстановлению мира, главы разведок обсудили поверхностно и никаких конкретных решений не было принято.
Нарышкин в докладе президенту России Владимиру Путину указал, что американская сторона передала Путину личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение.
Результаты переговоров Нарышкина с Бернсом станут темой обсуждения совещания Совета Безопасности РФ на этой неделе. Путин также планирует пообщаться с Сергеем Нарышкиным в режиме видеоконференции.
У Путина чешутся руки сделать, что-то экстраординарное и преломить ситуацию в свою пользу, но руки связаны и чем дальше тем этот узел на руках президента всё туже.
А стандартна ракета С-300 "земля-повітря" призначена для вибуху в повітрі на багато маленьких частин для ураження повітряних цілей.
Ракетами С-300 "земля-земля" рашисти обстрілюють і наземні цілі, зокрема Харків.
Ukraine 'blows up Russian oil depot 190 miles from Moscow in drone strike' hours after Putin's forces launched barrage of 90 missiles...
Тут такое пишут... Мол, нечестен, до денег охоч...
🤭Мы не поверили в эту информацию сразу, и решили проверить по другим источникам. Проверили. Подтвердилось. Одним словом.
💥Источники сообщают, что ни Генеральный штаб Украины, ни ставка Главнокомандующего генерала Залужного не получают вообще никаких данных с так называемого "спутника Притулы". И никогда не получали.
🙅🏻♂️Да, спутниковые данные в распоряжении генштаба есть, но это данные, переданные разведками стран НАТО, либо заказанные у американских компаний. По спутнику же, якобы купленному Фондом Сергея Притулы - полный ноль. Ничего.
💰Признаться, мы шокированы.
Еще не утихла история с БТРами "Спартан", цену на которые Фонд Притулы увеличил в три раза, явно с целью круглую сумму положить в карман. И вот...
👀Мы напомним, что спутник купили на деньги, собранные в рамках проекта "Народный Байрактар", после того как турецкий производитель передал Украине три БПЛА "Байрактар" бесплатно. И если данные со спутника не попадают в генштаб и в ставку главкома, резонный вопрос. А этот якобы купленный спутник вообще существует?
🤦🏼Характерно, мы не нашли ни одного коментария по поводу спутника Притулы от представителей генштаба и ставки главкома.
Единственный комментатор - это министр обороны Резников, который как раз данными спутника НЕ пользуется.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3956510.html «Печерский холм»
Супутник: Резніков ще з самого початку інформував про використання супутника. Генштаб не мусить доповідати вам по кожній позиції, яле якщо би супутника не було - ми би почули заяву від Генштабу.
А допоки, ваш комент - спам і ворожа пропаганда.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3956510.html «Печерский холм» -- ворожа пропаганда?
missiles + rockets + drones.
96 - 10 x Shaikh-136 = 86
86 - 1 x Orion = 85
85 - 2 x X-59 = 83
83 - 75 = 8 hit some kind of targets.
Apparently enough to switch off some lights in Live and elsewhere.