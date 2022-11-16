Страны-подписанты Будапештского меморандума могли бы подписать новое соглашение, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны-подписанты Будапештского меморандума могли бы подписать новое соглашение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Давайте его (Меморандум – ред.) внедрим в жизнь, будем считать, что он жив, и будем понимать, что никакие ядерные угрозы России не будут применены", - сказал Зеленский журналистам.
"Давайте возьмем круг гарантов Будапештского меморандума, подпишем серьезное соглашение с последствиями. И потом сделаем зеркальный договор тех самых гарантеров и России. С последствиями. И так это сработает", - отметил президент.
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+39 Віталій Маркович
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+32 mrSmith
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+23 Mykola Trofimenko #544375
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Бредовые обвинения придумали и полезли
Иначе участь нового будет той же
А то той папірець, что підмахнули Кравчук та Кучма за віддачу нами ядерної зброї, з назвою "Меморандум" виявився просто папірцем, без усяких юридичних зобов'язань, бо не був належним чином оформлений.
Німців серед кріїн-підписантів Будапештського Меморандума не було. Там були США та Великобританія.
Це все одно, що продати авто, просрати гроші, а потім, запропонувати покупцеві, переукласти договір, бо тебе щось не влаштовує у попередньому!
Той "Меморандум" - був, як виявилося, просто папірцем.
Новий документ, ясно, що може бути без раші.
Нам сьогодні потрібні гарантії безпеки.
Проте готові чи ні США та Великобританія "вписатись за нас зараз" - питання відкрите.
Мова може ж йти про участь своїми військами. Воювати, або принаймні підписати готовність воювати за Україну. З ратифікацією парламентів своїх країн.
Мотивувати їх підписати новий договір може тільки їхнє бажання заставити рашу фактично виконати перший "Меморандум" - тобто віддати нам усі наші території (включно з Кримом). За віддану нами тоді ЯЗ!
Ну і наприклад, вказати, що після перемоги, нова угода буде діяти на проміжок часу - до нашого вступу до НАТО.
P.S. Проблема в тому, що раша є ядерна держава. І вже веде війну у нас.
Ніхто не буде давати жодних гарантій безпеки країні, яка веде війну.
І навіть після війни, мало хто погодиться.
Ніхто крім нашої армії не змусить рашистів повернути Крим та Донбас: «потужні заяви», на рашистів не діють.
Єдині країни, яки нас більш-менш розуміють, це Польща, Литва, Латвія, Естонія: з ними, теоретично можливий військовий альянс.
І звісно, це можливо лише після війни.
Нашій армії потрібна зброя. А в нас її своєї нема в достатній кількості. Нема.
Без зброї та *********** ми не змусимо рашистів нам нічого повернути.
Я лише міркую на рахунок того, що сказав Президент України.
Я не сприймаю зеленського, як особистість, як політика, як людину з високим рівнем інтелекту.
Жодної поваги до нього в мене нема.
Я оцінюю його заяви з позиції того, наскільки вонни небезпечні для України.
Повага до результатів демократичних (у відмінності від раші) реальних виборів, де більшість громадян на 5 років обрали цю особи. Крапка.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні ці людина виконує цію функцію у державі.
--
І чим конкретно небезпечна конкретно ця заява?
А щодо поваги до вибору більшості: я бачу результати цього вибору.
І я сказав з позиції небезпеки, а не назвав небезпечною цю заяву.
Вона не небезпечна, вона небезпечна і дурна.
Країни учасниці, включають рашку і зеленський, штучно намагається ввести рашку, в якийсь незрозумілий новий меморандум!
Для чого?
Не простіше було забити на цей меморандум і намагатися створити певний альянс з США, Великобританією, Польщею та країнами Балтії?
Але ні: подпишемо все по новому і знову з рашкою!
Зараз в нас ситуація не дуже певна. От республіканці-трампісти зупинять добровільну допомогу - і що нам робити? Допомога-то добровільна.
Я вважаю, що Президент нічого з рашею підписувати зараз не має намірів- мова може йти виключно про США та Великобританію (агрессору нічого не буде пропонуватися підписати -принаймні до нашої повної перемоги).
А Польща та країни Балтії (без головних - США та Великобританії) разом нам у військовому сенсі не додатуть в сенсі дієвості домоги.
Невже вам це не зрозуміло?
Навіть озброєння не всі дають: не дали авіацію, та ракетних комплексів (лише хаймарси), дуже мало САУ, ******** танків, всього декілька систем ППО.
Лише перемога, України відкриє можливості для вступу в НАТО, та інших альянсів.
Я не живу ілюзіями і розумію, що війну на території рашки, ЗСУ не будуть вести.
Перемогою буде звільнення Донбасу (я в це вірю), а звільнення Криму, це буде взагалі диво!
Ну ясно ж, що вам з дивану видніше, ніж Президенту з його купою професійних радників, який третій рік на цій посаді та країна якого вже дев'ятий місяць воює з рашею.
Не бачу сенсу продовжувати діалог.
А з якого дива Єрмак перебирає на себе повноваження міністра закордонних справ. Та ще при тому використовує президенський борт.
А з якого дива Кірілл Тімашєнка перебирає на себе повноваження Шмигаля. Їздить і роздає вказівки, які мости відновлювати,...
Вот щас реально страшно стало. Оно что, не помнит, что вчера говорило??? *
Так ***** пусть новости почитает, по ходу уже забыло, с кем 8 лет воюем???
невже не бачить, що рашистам ВСЕ і ВСІ пох! Які договори! Треба свою шоблу взять за кокі, перестать красти в три глотки під час війни, працювать нормально з союзниками, а не лазить по всяким гондурасам і підтримувать всіма силами Армію, яка дає по рилу фашистам. Тоді і зброї буде більше, коли буде довіра до влади. Берись за розум, падлюка!