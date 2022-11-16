РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5828 посетителей онлайн
Новости Война
9 196 159

Страны-подписанты Будапештского меморандума могли бы подписать новое соглашение, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны-подписанты Будапештского меморандума могли бы подписать новое соглашение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давайте его (Меморандум – ред.) внедрим в жизнь, будем считать, что он жив, и будем понимать, что никакие ядерные угрозы России не будут применены", - сказал Зеленский журналистам.

"Давайте возьмем круг гарантов Будапештского меморандума, подпишем серьезное соглашение с последствиями. И потом сделаем зеркальный договор тех самых гарантеров и России. С последствиями. И так это сработает", - отметил президент.

Читайте также: Это не Украина отдала ядерное оружие, а тандем США и России его забрал, - Кулеба

Автор: 

Будапештское соглашение (170) Зеленский Владимир (20769)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
ти здурів голобородько? тебе той меморандум нічому не навчив?
показать весь комментарий
16.11.2022 19:40
+32
Дебіла не можна навчити.
показать весь комментарий
16.11.2022 19:42
+23
Та ти, сі курва, вспокоїш чи нє?!
показать весь комментарий
16.11.2022 19:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Гнуснавий,ти там голівонькою в Херсоні ні в що не вдарився часом?
показать весь комментарий
16.11.2022 19:51 Ответить
новий меморандум? особливо расія? всі вже побачили шо всі договора то ***** якшо не можеш їбанути у відповідть. Асфальт то конєшно добре, правда у відповідь його далеко не кинеш
показать весь комментарий
16.11.2022 19:51 Ответить
Ці країни повинні зараз стати фізично на захист нашої держави...
показать весь комментарий
16.11.2022 19:51 Ответить
Країни-підписанти Будапештського меморандуму могли б укласти нову угоду, - будапештський меморандум#2?!!
показать весь комментарий
16.11.2022 19:51 Ответить
Шо Апять Курнул Прострочені
показать весь комментарий
16.11.2022 19:53 Ответить
То мабуть в ставці ВЕРХОВНОКОМАНДУЮЧОГО була пянка і бутерброди
показать весь комментарий
16.11.2022 19:56 Ответить
И еще, напоминаю, шо ***** сказал в 2014-ом году: "В Украине сменилась власть нелегитимным путем, мы не считаем Украину Украиной и поэтому Будапештский меморандум соблюдать не будем". Он вот прямо так и сказал в феврале 2014-ом года. Аналогично любой, абсолютно любой политический деятель скажет, что мы не признали ваши выборы и поэтому ничего делать не будем. Я уже молчу о том, что после перемирия у кацапов в любой день и час есть возможность взорвать сахаром 3-4 жилых дома на границе, убить 1000 гражданских (ваще плевать им на это) и обвинить нас. И в это время все гаранты до одного будут вонять, шо не все так однозначно, давайте разберемся, давайте соберем конференцию через полгода и все порешаем, пока будет идти война. Все, это абсолютный инструмент кацапов. Взрывы жилых домов, тысячи трупов, включая сотни разорванных детей под завалами, которых будут снимать, наивная жалость от европейских и американских политиков, которые настолько наивны и тупы и не понимают, как легко и просто это подстроить самим кацапам и они с радостью это готовы проделывать десятки раз, ну и далее не все так однозначно и т.д. Вот что будет.
показать весь комментарий
16.11.2022 19:56 Ответить
Как выяснилось даже взрывать не нужно

Бредовые обвинения придумали и полезли
показать весь комментарий
16.11.2022 20:00 Ответить
Подписанты должны просто ратифицировать существующий меморандум.
Иначе участь нового будет той же
показать весь комментарий
16.11.2022 19:57 Ответить
а-ха-хаа, йому першого меморандума мало )))
показать весь комментарий
16.11.2022 19:57 Ответить
Зе має рацію, якщо крайни-гаранти (крім раші) - юридично повністю оформлять цей договір згідно с міжнародною практикою. З ратифікацією парламентами всіх країн-гарантів. Щоб документ вийшов юридично досконалий з механізмами реальних дій-гарантій у такому випадку, як ця війна.

А то той папірець, что підмахнули Кравчук та Кучма за віддачу нами ядерної зброї, з назвою "Меморандум" виявився просто папірцем, без усяких юридичних зобов'язань, бо не був належним чином оформлений.
показать весь комментарий
16.11.2022 19:57 Ответить
Альоу. Тупий чи що?
Німців серед кріїн-підписантів Будапештського Меморандума не було. Там були США та Великобританія.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:04 Ответить
Просте питання: як ти мотивуєш країни-учасниці, підписати нову угоду?
Це все одно, що продати авто, просрати гроші, а потім, запропонувати покупцеві, переукласти договір, бо тебе щось не влаштовує у попередньому!
показать весь комментарий
16.11.2022 20:14 Ответить
Серед країн-підписантів Будапештського Меморандума були США, Великобританія та раша.
Той "Меморандум" - був, як виявилося, просто папірцем.
Новий документ, ясно, що може бути без раші.
Нам сьогодні потрібні гарантії безпеки.
Проте готові чи ні США та Великобританія "вписатись за нас зараз" - питання відкрите.
Мова може ж йти про участь своїми військами. Воювати, або принаймні підписати готовність воювати за Україну. З ратифікацією парламентів своїх країн.
Мотивувати їх підписати новий договір може тільки їхнє бажання заставити рашу фактично виконати перший "Меморандум" - тобто віддати нам усі наші території (включно з Кримом). За віддану нами тоді ЯЗ!
Ну і наприклад, вказати, що після перемоги, нова угода буде діяти на проміжок часу - до нашого вступу до НАТО.
P.S. Проблема в тому, що раша є ядерна держава. І вже веде війну у нас.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:27 Ответить
Ви живете поза реальністю.
Ніхто не буде давати жодних гарантій безпеки країні, яка веде війну.
І навіть після війни, мало хто погодиться.
Ніхто крім нашої армії не змусить рашистів повернути Крим та Донбас: «потужні заяви», на рашистів не діють.
Єдині країни, яки нас більш-менш розуміють, це Польща, Литва, Латвія, Естонія: з ними, теоретично можливий військовий альянс.
І звісно, це можливо лише після війни.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:42 Ответить
Будемо реалістами.
Нашій армії потрібна зброя. А в нас її своєї нема в достатній кількості. Нема.
Без зброї та *********** ми не змусимо рашистів нам нічого повернути.
Я лише міркую на рахунок того, що сказав Президент України.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:52 Ответить
Зброю нам дають.

Я не сприймаю зеленського, як особистість, як політика, як людину з високим рівнем інтелекту.
Жодної поваги до нього в мене нема.
Я оцінюю його заяви з позиції того, наскільки вонни небезпечні для України.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:00 Ответить
Менше пафосу. Повага у громадян країни повинна бути не до фамілій, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних (у відмінності від раші) реальних виборів, де більшість громадян на 5 років обрали цю особи. Крапка.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні ці людина виконує цію функцію у державі.
--
І чим конкретно небезпечна конкретно ця заява?
показать весь комментарий
16.11.2022 21:13 Ответить
Пафос, це як раз ваша позиція: не повинен я поважати когось за те, що він займає певний пост.
А щодо поваги до вибору більшості: я бачу результати цього вибору.
І я сказав з позиції небезпеки, а не назвав небезпечною цю заяву.
Вона не небезпечна, вона небезпечна і дурна.
Країни учасниці, включають рашку і зеленський, штучно намагається ввести рашку, в якийсь незрозумілий новий меморандум!
Для чого?
Не простіше було забити на цей меморандум і намагатися створити певний альянс з США, Великобританією, Польщею та країнами Балтії?
Але ні: подпишемо все по новому і знову з рашкою!
показать весь комментарий
16.11.2022 21:27 Ответить
Країні потрібні юридично-закріплені міждержавні гарантії безпеки. Це просто привід означити коло бажаних країн (тих, що підписали той Будапештський Меморандум, і який не виконується).
Зараз в нас ситуація не дуже певна. От республіканці-трампісти зупинять добровільну допомогу - і що нам робити? Допомога-то добровільна.
Я вважаю, що Президент нічого з рашею підписувати зараз не має намірів- мова може йти виключно про США та Великобританію (агрессору нічого не буде пропонуватися підписати -принаймні до нашої повної перемоги).
А Польща та країни Балтії (без головних - США та Великобританії) разом нам у військовому сенсі не додатуть в сенсі дієвості домоги.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:42 Ответить
Ніхто і ніяких гарантій не дасть доки йде війна.
Невже вам це не зрозуміло?
Навіть озброєння не всі дають: не дали авіацію, та ракетних комплексів (лише хаймарси), дуже мало САУ, ******** танків, всього декілька систем ППО.
Лише перемога, України відкриє можливості для вступу в НАТО, та інших альянсів.
Я не живу ілюзіями і розумію, що війну на території рашки, ЗСУ не будуть вести.
Перемогою буде звільнення Донбасу (я в це вірю), а звільнення Криму, це буде взагалі диво!
показать весь комментарий
16.11.2022 22:00 Ответить
Хто і які гарантії нам може дати зараз, доки йде війна?

Ну ясно ж, що вам з дивану видніше, ніж Президенту з його купою професійних радників, який третій рік на цій посаді та країна якого вже дев'ятий місяць воює з рашею.
показать весь комментарий
16.11.2022 22:08 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Не бачу сенсу продовжувати діалог.
показать весь комментарий
16.11.2022 22:20 Ответить
Навзаєм.
показать весь комментарий
16.11.2022 22:20 Ответить
Зелений президент с купою радників проїбали реальну загрозу вторгнення, в той час коли весь світ волав про наміри русні. Ламаного гроша за ту купу радників ніхто не дасть в базарний день. А ще погано, що у Вас, особисто, немає радників, які б підказали Вам, що якраз напередодні вторгнення, у Мюнхені на безпековій конференції, зелений припіздєнт вже наголошував на необхідності, типу, надати Україні гарантії по Будапешту і вже під час вторгнення всілякі зелені арєстовічі з єрмаками неодноразово щось на цю тему скиглили і це нічого не змінило, бо Захід неодноразово наголошував, що не має наміру напряму втручатися в конфлікт.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:32 Ответить
Правильно. Повага повинна бути по інституції. Але якраз найвеличніший і зневажив інституції своїми відосіками про стадіон, "збагаченням у 82 рази", зневажливим ставленням до усіх попередників під час інавгурації, словами, кинутими проукраїнській опозиції "можете не ходити на засідання ВР",.... Отому "прастому парню" з 95 Кварталу і улюбленцю рогулів і люмпенів можна було зневажати Порошенка, обзивати Ющенка "містером Голодомором", а нам, виявляється, не поважати "найвеличнішого" - не можна
показать весь комментарий
17.11.2022 01:19 Ответить
Навздогін. Повага повинна бути не лише до інститутів влади, а й до законів і Конституції. З якого дива Єрмак є "другою особою", як сказав Зеленський. В Україні парламентсько- президенська форма. У нас немає віцепрезидента.

А з якого дива Єрмак перебирає на себе повноваження міністра закордонних справ. Та ще при тому використовує президенський борт.

А з якого дива Кірілл Тімашєнка перебирає на себе повноваження Шмигаля. Їздить і роздає вказівки, які мости відновлювати,...
показать весь комментарий
17.11.2022 01:50 Ответить
Він бажае залучити від Путлера ярлик на кязювання на кштальт Лукашенко, років на 25.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:30 Ответить
Встреча в Анкаре прошла не зря...
показать весь комментарий
16.11.2022 19:58 Ответить
йому не ту бумажку підсунули, то секретарка винна, фсьо нармальна
показать весь комментарий
16.11.2022 19:59 Ответить
Якби не Зеля Путлер вже повернув своїх військових. А так у нього є надія !
показать весь комментарий
16.11.2022 20:25 Ответить
Перед новым нужно выполнить существующий
показать весь комментарий
16.11.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2022 20:04 Ответить
Ему ссы в глаза, а он - божья роса !!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 20:08 Ответить
и шо оно несет????????.................................................
показать весь комментарий
16.11.2022 20:09 Ответить
Такий бородатий,а в казки віриш. Чи може помінялась концепція оборони країни і вирішено заглянуть Путлєру в тухєс???
показать весь комментарий
16.11.2022 20:10 Ответить
Їб@нько, прости господи....
показать весь комментарий
16.11.2022 20:11 Ответить
Ахаа. Зебилье, как вам эта история? Он в глаза Х...лу не досмотрел и хочет еще подписать новый туалетный договор, а передать наверное оружие НАТО в знак доброй воли Раиссе, как гаранту
показать весь комментарий
16.11.2022 20:12 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2022 20:13 Ответить
Що воно городить , ****** м**ло!
показать весь комментарий
16.11.2022 20:13 Ответить
А давай ты, шашлычница, пойдешь *****?

Вот щас реально страшно стало. Оно что, не помнит, что вчера говорило??? *
Так ***** пусть новости почитает, по ходу уже забыло, с кем 8 лет воюем???
показать весь комментарий
16.11.2022 20:17 Ответить
мальчик вышел просто по.......ть. Дерьмак просто заполняет паузу всякой ахинеей, что бы показать свою нужность и востребованность. Салонный треп, чтобы обратили внимание.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:31 Ответить
Зачем бумагу марать. Сомневаюсь что второй будет лучше первого. НАТО нам не свети, это понятно.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:36 Ответить
Конечно меморандум можем переоформить---в обратную сторону. Списать меморандум. Баллистическое не надо возвращать, а тактическое 50 установок по линии границ страны через каждые равные части по длине, периметру,---и всё. А в НАТО через 5 лет и тоже под роспись это. А тогда 50 установок как бы сдаём обратно. В ЕС сразу в тот же день автоматом. Если смешно такое---посмейтесь. Но пока ведь плачем всей страной---и слёзы кровавые!
показать весь комментарий
16.11.2022 20:43 Ответить
Можно. але ж де ти візьмеш третій у світі ядерний арсенал. Ну, якшо Пророх не купе. Ти спочатку розберись з своїми друзями-однопариійцями-депутатами -- скіки людей, за їх допомогою були вбиті та закатовані рашистами.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:46 Ответить
Хочет еще будапешского меморандума?

показать весь комментарий
16.11.2022 20:52 Ответить
Шо воно меле? Це якийсь сюр - день бабака, бл#ть
показать весь комментарий
16.11.2022 21:00 Ответить
Я вже неодноразово казав, що як тільки ця буба перестає читати з папірця, він несе всяку херню ) для нього треба завжди писати сценарій і не випускати на імпровізацію
показать весь комментарий
16.11.2022 21:02 Ответить
Подписывать предлагаю на граблях . зеленский
показать весь комментарий
16.11.2022 21:12 Ответить
Так ось воно як треба діяти! Він хоч розуміє, що таке меморандум?
показать весь комментарий
16.11.2022 21:14 Ответить
Який же він дятел!!!
невже не бачить, що рашистам ВСЕ і ВСІ пох! Які договори! Треба свою шоблу взять за кокі, перестать красти в три глотки під час війни, працювать нормально з союзниками, а не лазить по всяким гондурасам і підтримувать всіма силами Армію, яка дає по рилу фашистам. Тоді і зброї буде більше, коли буде довіра до влади. Берись за розум, падлюка!
показать весь комментарий
16.11.2022 21:45 Ответить
Шо меле цій Віслюк?
показать весь комментарий
16.11.2022 22:31 Ответить
Они трясутся от мысли о третьей мировой войне и вряд-ли что то подпишут.
показать весь комментарий
16.11.2022 22:42 Ответить
Они были заинтересованы для того, чтобы забрать ядерку у Украины. Сейчас ядерки у Украины уже нет. Поэтому никто ничего переподписывать не будет.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:12 Ответить
Кучма віддав росії ядерну зброю. Клован віддасть ті землі які русня захопила?
показать весь комментарий
16.11.2022 23:42 Ответить
Ни один ******* из коментов не понял о чем им говорит Зеленский. Ни один из них так и не понял разницу между меморандумом и договором. Нет ребята вы недалеко ушли от лаптеногих. Вас тупорылых можно как хочешь на *** вертеть, что Ермак и делает.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 