Країни-підписанти Будапештського меморандуму могли б укласти нову угоду, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни-підписанти Будапештського меморандуму могли б укласти нову угоду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Давайте його (меморандум - ред.) впровадимо в життя, вважатимемо, що він живий і розумітимемо, що жодні ядерні погрози Росії не будуть застосовані", - сказав Зелнський журналістам.

"Давайте візьмемо коло гарантів Будапештського меморандуму, укладемо серйозну угоду з наслідками. І потім зробимо дзеркальний договір тих самих гарантерів та Росії. З наслідками. І так це спрацює", - зазначив президент.

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