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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зимняя война выгодна украинцам, - Остин

остін,ллойд

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что зимой значительное преимущество на фронте будут иметь украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны США Ллойда Остина на встрече "Рамштайн-7".

"Мы предоставили Украине огромное количество зимнего снаряжения. России будет сложно завезти то снаряжение, которое им нужно для активной войны зимой", – сказал Остин.

Читайте также: Украинцы умеют бороться зимой, паузы на фронте может и не быть, - посол Великобритании Симмонс

Автор: 

зима (174) ВСУ (6673)


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Топ комментарии
+27
Он як. Війна нам вигідна. Ми просто вигоди своєї не розуміємо....
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16.11.2022 22:03
+25
Краще б ракет дальнобійних дали
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16.11.2022 22:00
+22
Приїзжайте до мене з Польші,Оксана.Посидите без світла цілодобово,скажете,як воно. Молю бога,щоб у кацапів не вистачило ракет на руйнацію теплопостачань.Або щоб зима була тепла.З енергетикою,потвори вже впорались.
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16.11.2022 22:11
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Краще б ракет дальнобійних дали
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16.11.2022 22:00 Ответить
Нашёл выгоду!?
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16.11.2022 22:34 Ответить
ну врядли страна, которая может позволить себе во время войны выделить 2 млрд грн на телемарафон медиашлюх - нуждается в каких то там ракетах. Видать всего в избытке
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16.11.2022 22:53 Ответить
В смысле - ватный мальчик? Ага?
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16.11.2022 23:14 Ответить
Коротко,позитивно,по суті. Мені подобається така новина))
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16.11.2022 22:00 Ответить
Приїзжайте до мене з Польші,Оксана.Посидите без світла цілодобово,скажете,як воно. Молю бога,щоб у кацапів не вистачило ракет на руйнацію теплопостачань.Або щоб зима була тепла.З енергетикою,потвори вже впорались.
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16.11.2022 22:11 Ответить
кравчуки, кучми, фокіни і навіть Баба юля передавали українські балістичні ракети на раZZію ....
за "знижку" на газ для пінчуків та фірташів...
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16.11.2022 22:32 Ответить
От про "бабу юлю" брехня! Ніколи вона не мала ніякого відношення до торгівлі, чи ще якихось гешефтів, зі зброєю. Просто не мала для цього повноважень. Якби вона щось таке насправді щось вчинила, то такі придурочні юлєфоби, як ти і ваші хазяї, її вже давно вашими "судами" посадили б довічно.
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17.11.2022 07:20 Ответить
про "бабу юлю" брехня!про кучму з кравчуками брехня! про фокіна з медведчуками та шуфриичами брехня! про каралєвську з льовочкіними брехня!.... .... все брехня...

АЛЕ ж ракети Українського виробництва летять в Україну.... ... ...думай-ТЕ...
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18.11.2022 10:32 Ответить
Шановний,у мене всі родичі сидять так само як ви. Не заздріть,а радійте,що жінки з дітьми в безпеці. А я обов'язково повернусь,як тільки життя з малими в Україні стане можливим.
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16.11.2022 23:12 Ответить
Сидіть вже там, не рипайтесь
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17.11.2022 05:58 Ответить
У мене в квартирі останні дні температура падає до 15 град., але моя сім*я не ниє, як от ці ваші всраті опоненти.
До цих шлімазлів так і не дійшло, що на нас напав агресор, який десятиліттями готувався, щоб завоювати Україну.
Самі раз за разом обирають антиукраїнських блазнів та злодюг в верховні головнокомандуючі та парламент, а потім ще чогось вимагають. Я свідомий українець і у мене свідома сім*я, тому ми тут, в тилу, зціпимо зуби і будемо терпіти, поки наше військо звільняє Україну від дикої кацапні, а хахляри з українськими паспортами хай виють на ниють.
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17.11.2022 07:29 Ответить
Я й радію,шановна.Скажу вам більше,я не скаржусь бо розумію то ціна нашої перемоги!Але не треба писати дурниць,як то воно нам тут гарно на відміну від каzапстана.Та як жеш корисно падіння виробничих потужностей України!
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17.11.2022 07:38 Ответить
Скажу тобі більше.Моя жінка та дитина поруч зі мною в Україні.Та працює на перемогу та підтримку постраждалих у гум центрі,як і до війни.А ви сидіть у теплі та чекайте на перемогу.Та не пишіть дурніць як то нам тут гарно та корисно!Просто вірте в ЗСУ.
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17.11.2022 08:14 Ответить
Скажу тобі більше. В мене відома не те що світла і тепла нема,а й пів будинку нема. Його орки знесли. Ви можете жити як хочете і вважаєте за потрібне. Але ваша заздрість і скиглення на руку тільки пуйлу. Ви чого зараз домагаєтесь?
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17.11.2022 09:30 Ответить
Я нікому не заздрю.Насампепед потерпілим Але не треба руйнацію енергосистеми України,описувати як корисну саме для України річь у зимовий період.От і все!!!Чітко й без зайвої води...
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17.11.2022 10:20 Ответить
Те,що наші ЗСУ мають фору перед роками взимку - це гарна новина. Стаття саме про це. Почитайте уважно.
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17.11.2022 11:53 Ответить
Неможу усвідомити,чи розумієте ви,що таке міцний тил для армії яка в обороні?Бо по вашім коментам,ЗСУ це якась окрема сила,ніяк не потребуюча підтримки своєї держави Тобто є Україна зі своїма проблемами,а є ЗСУ ,якої ці проблеми не торкаюця?!Навіть більше,ЗСУ в виграші?! Отак так...:0
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17.11.2022 23:48 Ответить
Новина стосується вйскових дій, а не страждань цивільних. Не треба злість на людей скидати
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16.11.2022 23:39 Ответить
Не ний дурепа. Україна в стані війни.
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17.11.2022 00:14 Ответить
але хтось чітко каже,МИ ДАЛИ
а хтось казав ш МИ ДО ЗИМИ ГОТОВІ
то як що штати забезпечили для ЗСУ зиму,
то що робив той зто до зими готовий???
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16.11.2022 22:24 Ответить
про яке зимове спорядження говорить цей негр?
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16.11.2022 22:01 Ответить
Страшне іпанутий... это хорошо что не зима, и "отопление" пока касапы не цепляют...
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16.11.2022 22:02 Ответить
Варто було зареєструватися, щоб залишити цей коментар) Ніхто не боїться ні відключень світла, ні холодів. Водки нема, кацапе, вибачай
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16.11.2022 22:29 Ответить
якщо ти не боїшся холодів без централізованого постачання тепла - то ти дегенерат. замерзнути можуть мільйони. до повного руйнування теплопостачання у містах підготуватись неможливо, а при мінусовій температурі відновити потім постачання вже неможливо аж до весни, бо порозриває всі труби.
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16.11.2022 22:44 Ответить
Замерзнути може тільки дегенерат, якому бракує голови та рук. А все має зробити хтось
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16.11.2022 22:50 Ответить


100% Замерзнуть безрукі та сракоголові, які завчасно не готувались
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17.11.2022 07:38 Ответить
без світла та тепла будемо сидіти.
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16.11.2022 22:05 Ответить
Але це вигідно! Платити за них не треба.
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16.11.2022 22:06 Ответить
😄👍
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16.11.2022 22:11 Ответить
але "за доставку" по любому принудять платити.
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16.11.2022 22:12 Ответить
у приватному секторі з пічкою можна і посидіти. а у багатоповерхівках будема лежати. синенькі.
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16.11.2022 22:46 Ответить
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17.11.2022 01:48 Ответить
Саме на вой "простих українців" ***** і сподівається.
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17.11.2022 07:04 Ответить
Он як. Війна нам вигідна. Ми просто вигоди своєї не розуміємо....
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16.11.2022 22:03 Ответить
Тому, певно, нам і далекобійного нічого не дають, і по росії стріляти не дозволяють. Це щоб ми швидко не виграли і не втратили своєї вигоди!
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16.11.2022 22:08 Ответить
🤣
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16.11.2022 23:31 Ответить
Спасибо Канаде и другим партнерам за зимнее обмундирование и снаряжение!
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16.11.2022 22:04 Ответить
Звичайно, бо наші на своїй землі, їм допоможуть зігрітись волонтери (тобто народ), а хто допоможе рашистам? Хіба що наші партизани підкинуть "гаряченького".
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16.11.2022 22:05 Ответить
Бабусі уже печуть тепленькі пиріжки. З мишьяком
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16.11.2022 22:11 Ответить
Пи*дець як вигідно. Дайте два.
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16.11.2022 22:05 Ответить
Війна то нам не дуже вигідна
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16.11.2022 22:05 Ответить
ух ти ...а ще скільки місяців вигідна?
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16.11.2022 22:06 Ответить
Вчора не могла працювати: не було електрики.ЗСУ треба постійно розвивати,а якщо промисловість зовсім зупиниться через бомбардування,то якраз "вигідно"
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16.11.2022 22:13 Ответить
Тобто ви хочете сказати, що рашистам таки буде легше взимку, ніж нашій Армії? Можливо навіть вони зможуть перемогти! Так вам це бачиться, пані?
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16.11.2022 22:30 Ответить
Так, буде. Бо в них буде спокій в тилу.
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16.11.2022 22:33 Ответить
Так кажеш,нібито нарасее енергетику поруйнували а ні в нас...
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16.11.2022 22:14 Ответить
При чому енергетика? Мається на увазі Армія на фронті. Звичайно ж хорошого мало, але ж він про те, що українській Армії таки буде легше, ніж російській. З якого пальця ви висмоктуєте якісь неіснуючі підтексти?
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16.11.2022 22:24 Ответить
якщо не буде тепла і світла в тилу, жодних найкращих умов на фронті не буде.
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16.11.2022 22:56 Ответить
Йдеться не про найкращі, а кому буде легше. Ви розумієте, що таке відносність, порівняння? Ви часом не за зеленського голосували?
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17.11.2022 01:37 Ответить
Та здається з кацапського ,вибачте ч....а
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17.11.2022 01:02 Ответить
Буває,і Остіни говорять дурниці
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16.11.2022 22:09 Ответить
Війна ніколи нікому невигідна. Але в даному випадку, вважаю, Остін мав на увазі значну перевагу ЗСУ в спорядженні, з огляду на наступальні операції.
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16.11.2022 22:10 Ответить
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16.11.2022 22:10 Ответить
щас гундяй подхватит инициативу и создаст православное формирование с таким же многоговорящим названием "пОповская дивизия" ))
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16.11.2022 22:25 Ответить
Так и есть, зимой боевые действия нам вести проще будет, чем сейчас осенью. Лучше видны цели без листвы, сложно жить в убогих окопах кацапских, костры заметны далеко, тепловизор хорошо все замечает. Не понимаю, почему многие говорят про заморозку, это в распутицу сложно наломиться на чмобстеров и прожарить их в окопах (прямой линии как они делают) во фланге с пулемета. Просто нужны управляемые снаряды и ракеты как можно в большем количестве и ими спокойно бить по кацапам. Как по gps, так и по наведению на лазерное пятно от другого дрона по стрельбе по движущийся технике. Чем крупнее заказать партию у поставщика, тем ниже цена будет за выстрел. Кацапы за все заплатят - вперед, производите сотни тысяч штук и давайте нам. И дальнобойные ракеты нужны для выведения из строя кацапской инфраструктуры, особенно железной. Они не смогут подвозить припасы на фронт, а зимой их надо много. Банально выключить все электричество и не только в Донецке, но и даже в Ростове и Белгороде. Хрен кто на ротацию куда поедет погреться.
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16.11.2022 22:15 Ответить
Ага, нам буде дуже легко... Сказав обіс.раний натівець після вчорашнього підзатильника від пуцкіна по території Польщі!
Остін, памперси собі поміняй!
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16.11.2022 22:22 Ответить
Гнида ти малоросійська, а не бандерівець.
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17.11.2022 00:18 Ответить
Просто він малоросійський жлобина. Хахол і хамидло.
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17.11.2022 07:43 Ответить
Зимове спорядження - це добре, якщо його ще не розікрали слуги, бо прості люди пишуть, що не так все красиво, як пишуть у зведеннях стосовно спорядження
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16.11.2022 22:25 Ответить
Вигідна доки міста не змерзли на смерть без тепла.
Терміново потрібні крилаті та тактичні балістичні оакети. Тупо поставити рашку перед фактом: за кожну випущену по Україні ракету Україна отримає в розпорядження аналогічну ракету без обмеження застосування. Шах і мат.
Але ні, бояться ескалації. Наче ракетний геноцид 40 мільйонної країни це не ескалація? 😡
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16.11.2022 22:41 Ответить
Заголовок не відповідає його словам.
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16.11.2022 22:51 Ответить
На цензорі таке частенько буває.
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17.11.2022 01:41 Ответить
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16.11.2022 22:54 Ответить
Слушайте, это только у меня н а мониторе какая-то бл@дь себе коричневые синяки на глазах малюе?
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16.11.2022 23:28 Ответить
И самое главное, шо, *****, никак не убирается!
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16.11.2022 23:29 Ответить
Бл.дей нет, но реклама задрала, главное ее с каждим годом все больше и больше. Повбивав би
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17.11.2022 01:46 Ответить
Пан Остін останнім часом дуже афєрістовіча мені нагадує... Менше балаканини, а більше справ, і українські воїни будуть вам дуже вдячні.
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17.11.2022 00:05 Ответить
Та тут як вовки виють хуже як на болотах,умови хочете ?то піднімайте лапки ,москалики поступово впровадять нитікам умови на Соловках чи Колимі научат в дирку срати при мінус 40і якщо якийсь дегенерат не розуміє всіх талантів асвабадітілів ,історію нехай прочитає.
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17.11.2022 00:55 Ответить
Мене обзивали всяк, коли відчула зміни у міжнародній риториці та й діях стосовно нас. І шо тепер, як обізвете мене? А місяц щей не починався, як все змінилось, крім наших дорогих воїнів
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17.11.2022 06:11 Ответить
Західні політикани завжди були однаковими і практично не мінялись. Особисто я від містера Байдена з його лівацькою командою нічого екстраординарного в допомозі Україні не чекав. А той, хто тільки "прозрів" з місяць назад, той тупень звичайний.
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17.11.2022 07:49 Ответить
Більшість взагалі ніколи не прозріє
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17.11.2022 08:10 Ответить
І слово то яке вставив-вигідна...
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17.11.2022 06:34 Ответить
Назви інше, коли зимове спорядження наших дійсно краще, ніж у кацапів. І це не я так вважаю, а самі кацапи з перехватів розмов між ними. Чи, може, ти вважаєш, що кацапня здатна виготовити зимову амуніцію краще, ніж канадці чи норвежці?
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17.11.2022 07:55 Ответить
Самое действенное это ракеты на плюс триста км с разрешением бить по кацапским объектам на их территории. А все остальное уже от лукавого. Как будто нас за терпил держат что американцы, что зелёная власть, что кацапы стреляющие по энергетике
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17.11.2022 11:18 Ответить
 
 