Зимняя война выгодна украинцам, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что зимой значительное преимущество на фронте будут иметь украинцы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны США Ллойда Остина на встрече "Рамштайн-7".
"Мы предоставили Украине огромное количество зимнего снаряжения. России будет сложно завезти то снаряжение, которое им нужно для активной войны зимой", – сказал Остин.
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за "знижку" на газ для пінчуків та фірташів...
АЛЕ ж ракети Українського виробництва летять в Україну.... ... ...думай-ТЕ...
До цих шлімазлів так і не дійшло, що на нас напав агресор, який десятиліттями готувався, щоб завоювати Україну.
Самі раз за разом обирають антиукраїнських блазнів та злодюг в верховні головнокомандуючі та парламент, а потім ще чогось вимагають. Я свідомий українець і у мене свідома сім*я, тому ми тут, в тилу, зціпимо зуби і будемо терпіти, поки наше військо звільняє Україну від дикої кацапні, а хахляри з українськими паспортами хай виють на ниють.
а хтось казав ш МИ ДО ЗИМИ ГОТОВІ
то як що штати забезпечили для ЗСУ зиму,
то що робив той зто до зими готовий???
100% Замерзнуть безрукі та сракоголові, які завчасно не готувались
Остін, памперси собі поміняй!
Терміново потрібні крилаті та тактичні балістичні оакети. Тупо поставити рашку перед фактом: за кожну випущену по Україні ракету Україна отримає в розпорядження аналогічну ракету без обмеження застосування. Шах і мат.
Але ні, бояться ескалації. Наче ракетний геноцид 40 мільйонної країни це не ескалація? 😡