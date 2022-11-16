13 505 81
Зимова війна вигідна українцям, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністр оборони США Ллойда Остіна на зустрічі "Рамштайн-7".
"Ми надали Україні величезну кількість зимового спорядження. Росії буде складно завезти те спорядження, яке їм потрібно для активної війни взимку", - сказав Остін.
Топ коментарі
+27 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар16.11.2022 22:03 Посилання
+25 Beta Human
показати весь коментар16.11.2022 22:00 Посилання
+22 Виктор Гончарук
показати весь коментар16.11.2022 22:11 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за "знижку" на газ для пінчуків та фірташів...
АЛЕ ж ракети Українського виробництва летять в Україну.... ... ...думай-ТЕ...
До цих шлімазлів так і не дійшло, що на нас напав агресор, який десятиліттями готувався, щоб завоювати Україну.
Самі раз за разом обирають антиукраїнських блазнів та злодюг в верховні головнокомандуючі та парламент, а потім ще чогось вимагають. Я свідомий українець і у мене свідома сім*я, тому ми тут, в тилу, зціпимо зуби і будемо терпіти, поки наше військо звільняє Україну від дикої кацапні, а хахляри з українськими паспортами хай виють на ниють.
а хтось казав ш МИ ДО ЗИМИ ГОТОВІ
то як що штати забезпечили для ЗСУ зиму,
то що робив той зто до зими готовий???
100% Замерзнуть безрукі та сракоголові, які завчасно не готувались
Остін, памперси собі поміняй!
Терміново потрібні крилаті та тактичні балістичні оакети. Тупо поставити рашку перед фактом: за кожну випущену по Україні ракету Україна отримає в розпорядження аналогічну ракету без обмеження застосування. Шах і мат.
Але ні, бояться ескалації. Наче ракетний геноцид 40 мільйонної країни це не ескалація? 😡