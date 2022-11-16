Зимова війна вигідна українцям, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністр оборони США Ллойда Остіна на зустрічі "Рамштайн-7".

"Ми надали Україні величезну кількість зимового спорядження. Росії буде складно завезти те спорядження, яке їм потрібно для активної війни взимку", - сказав Остін.

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