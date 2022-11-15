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Новини Війна
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Українці вміють боротися взимку, паузи на фронті може й не бути, - посол Великої Британії Сіммонс

зима,донбас,оос

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що паузи у війні проти Росії через погодні умови може й не бути.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимось, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Мають 8 років досвіду", - наголосила дипломат.

Читайте: Зима уповільнить наступ в Україні з обох боків. Військові операції РФ лишатимуться у глухому куті до наступного року, - The New York Times

Автор: 

зима (150) Сіммонс Мелінда (114)


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15.11.2022 11:55 Відповісти
Если Санта Клаус не задержится с подарками, то Снежные Человеки ЗСУ сделают свою работу.
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15.11.2022 12:06 Відповісти
Зима ожидается теплой,это не глухая Сибирь и Тундра с Тайгой и 50 градусов в Солнечном Магадане ..🤣 недалеко от которого есть Дудинка а между ними ними есть город полностью замерший и нет ни одного жителя...сосульки на 9 этажных домах 5-7 метров длиной.. кажуть это город-призрак..и таких на Севере вагон и малая телега...содержать их не выгодно...😆🤣🦍🦍для обезьян путлера
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15.11.2022 12:17 Відповісти
Тут фінські іструктора до наших приїхали...Кажуть, готові повторити кацапорилам 1939 рік...
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15.11.2022 12:39 Відповісти
А її й не буде.
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15.11.2022 12:41 Відповісти
 
 