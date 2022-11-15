Українці вміють боротися взимку, паузи на фронті може й не бути, - посол Великої Британії Сіммонс
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що паузи у війні проти Росії через погодні умови може й не бути.
Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимось, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Мають 8 років досвіду", - наголосила дипломат.
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Mykola Trofimenko #544375
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