Українці вміють боротися взимку, паузи на фронті може й не бути, - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що паузи у війні проти Росії через погодні умови може й не бути.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимось, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Мають 8 років досвіду", - наголосила дипломат.

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