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Более 2,5 тыс. укрытий в школах обеспечены Wi-Fi, - Минцифры

интернет,wi-fi

С начала полномасштабного вторжения в Украину укрытия в учебных заведениях начали оснащать Wi-Fi.

Как информирует Цензор.НЕТ, по всей Украине насчитывают более 2,5 тысяч школьных укрытий, в которых есть интернет, сообщают в Министерстве цифровой информации.

Напомним, в июне образовательный омбудсмен заявил, что одним из требований к школьным укрытиям является наличие Wi-Fi.

В преддверии учебного года это требование утвердили и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В школах действуют три формы обучения: очная, дистанционная и смешанная.

В Киевской области из-за ракетных атак все учебные заведения перевели в онлайн формат.

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Автор: 

интернет (1709) школа (3020) Минцифры (317)


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Вчера во время тревоги, почти четыре часа дети просидели в подвале, в школе, телефоны даже в руки почти не брали.. да и насрать сейчас на тот вайфай, когда свет по большому счету, только ночью есть.. но идея конечно правильная.. наверное..
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16.11.2022 22:14 Ответить
Да какой вайфай без света? Вот именно что отчитались! Зато что вытяжки есть отчитались! А толку от нее без 220, упс а когда есть напряжение ой а чего вся вентиляция капает? Детей как шпрот в подвале! А не в убежище а подогрев вентиляции в холодное время только в совке в убежищах был, на улице +5 в подвале надышали +22 в минестерсвах физику не учили о конденсате только цену дипломов помнят, про панели перекрытий над головами детей отдельный разговор, они пустотные и на ударное сдерживание это картон! Уроды подвалы в укрытия переименовали и строчат бестолковые отчётности о важной проделанной работе, кто-то из них пробовал успокоить 1,2,3 клас в этом подвале когда свет вырубили?
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17.11.2022 01:18 Ответить
Брехня, якщо не вважати перший поверх сховищем. Цікаво , той хто придумав вважати перший поверх бомбосховищем своїх дітей буде там ховати? Чи його діти давно за кордоном.
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17.11.2022 05:26 Ответить
какие брехливые скоты
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17.11.2022 13:28 Ответить
 
 