Более 2,5 тыс. укрытий в школах обеспечены Wi-Fi, - Минцифры
С начала полномасштабного вторжения в Украину укрытия в учебных заведениях начали оснащать Wi-Fi.
Как информирует Цензор.НЕТ, по всей Украине насчитывают более 2,5 тысяч школьных укрытий, в которых есть интернет, сообщают в Министерстве цифровой информации.
Напомним, в июне образовательный омбудсмен заявил, что одним из требований к школьным укрытиям является наличие Wi-Fi.
В преддверии учебного года это требование утвердили и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В школах действуют три формы обучения: очная, дистанционная и смешанная.
В Киевской области из-за ракетных атак все учебные заведения перевели в онлайн формат.
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Щирий Українець #546026
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