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Понад 2,5 тис. укриттів у школах забезпечені Wi-Fi, - Мінцифри

интернет,wi-fi

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні укриття у навчальних закладах почали оснащувати Wi-Fi.

Як інформує Цензор.НЕТ, по всій Україні нараховують понад 2,5 тисячі шкільних укриттів, в яких є інтернет, повідомляють у Міністерстві цифрової інформації.

Нагадаємо, у червні освітній омбудсмен заявив, що однією з вимог до шкільних укриттів є наявність Wi-Fi.

Напередодні навчального року цю вимогу затвердили і в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наразі у школах діють три форми навчання: очна, дистанційна та змішана.

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На Київщині через ракетні атаки усі навчальні заклади перевели в онлайн формат.

Автор: 

інтернет (2018) школа (2224) Мінцифри (1204)


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Вчера во время тревоги, почти четыре часа дети просидели в подвале, в школе, телефоны даже в руки почти не брали.. да и насрать сейчас на тот вайфай, когда свет по большому счету, только ночью есть.. но идея конечно правильная.. наверное..
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16.11.2022 22:14 Відповісти
Да какой вайфай без света? Вот именно что отчитались! Зато что вытяжки есть отчитались! А толку от нее без 220, упс а когда есть напряжение ой а чего вся вентиляция капает? Детей как шпрот в подвале! А не в убежище а подогрев вентиляции в холодное время только в совке в убежищах был, на улице +5 в подвале надышали +22 в минестерсвах физику не учили о конденсате только цену дипломов помнят, про панели перекрытий над головами детей отдельный разговор, они пустотные и на ударное сдерживание это картон! Уроды подвалы в укрытия переименовали и строчат бестолковые отчётности о важной проделанной работе, кто-то из них пробовал успокоить 1,2,3 клас в этом подвале когда свет вырубили?
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17.11.2022 01:18 Відповісти
Брехня, якщо не вважати перший поверх сховищем. Цікаво , той хто придумав вважати перший поверх бомбосховищем своїх дітей буде там ховати? Чи його діти давно за кордоном.
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17.11.2022 05:26 Відповісти
какие брехливые скоты
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17.11.2022 13:28 Відповісти
 
 