Понад 2,5 тис. укриттів у школах забезпечені Wi-Fi, - Мінцифри
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні укриття у навчальних закладах почали оснащувати Wi-Fi.
Як інформує Цензор.НЕТ, по всій Україні нараховують понад 2,5 тисячі шкільних укриттів, в яких є інтернет, повідомляють у Міністерстві цифрової інформації.
Нагадаємо, у червні освітній омбудсмен заявив, що однією з вимог до шкільних укриттів є наявність Wi-Fi.
Напередодні навчального року цю вимогу затвердили і в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Наразі у школах діють три форми навчання: очна, дистанційна та змішана.
На Київщині через ракетні атаки усі навчальні заклади перевели в онлайн формат.
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Щирий Українець #546026
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