Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается тяжелой, продолжается внеплановое отключение электричества, - ОВА
Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается тяжелой, в регионе используются экстренные отключения электроэнергии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"По решению "Укрэнерго" в регионе применяются экстренные отключения электричества. Экстренные аварийные отключения - это вынужденные выключения. Их невозможно предусмотреть и составить графики. Утром специалисты смогут дать прогноз того, когда сможем выйти на отключение по графику", - написал Кулеба.
Он отметил, что текущая неделя ожидается тяжелой, подчеркнув, что объекты критической инфраструктуры снабжены генераторами и альтернативным источником питания. Также продолжается ликвидация последствий вчерашних обстрелов.
"Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы", - подытожил глава ОВА.
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тільки но ввімкнули (як казав януковоч))))...не на ніч буде згадано))))
Значить що виходить, договорняки скрізь? А якби кацапи не розбомбили електропідстанції, то й далі би ті олігархи володіли?
Що це твориться?
Просто хтось хоче й далі мати бізнесові стосунки з кацапами. Пани між собою погризуться й помиряться, але у злиднях прості люди житимуть