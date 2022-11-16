Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается тяжелой, продолжается внеплановое отключение электричества, - ОВА

Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается тяжелой, в регионе используются экстренные отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"По решению "Укрэнерго" в регионе применяются экстренные отключения электричества. Экстренные аварийные отключения - это вынужденные выключения. Их невозможно предусмотреть и составить графики. Утром специалисты смогут дать прогноз того, когда сможем выйти на отключение по графику", - написал Кулеба.

Он отметил, что текущая неделя ожидается тяжелой, подчеркнув, что объекты критической инфраструктуры снабжены генераторами и альтернативным источником питания. Также продолжается ликвидация последствий вчерашних обстрелов.

"Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы", - подытожил глава ОВА.

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