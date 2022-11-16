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Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается тяжелой, продолжается внеплановое отключение электричества, - ОВА

енергетика,електроенергія,енергосектор

Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается тяжелой, в регионе используются экстренные отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"По решению "Укрэнерго" в регионе применяются экстренные отключения электричества. Экстренные аварийные отключения - это вынужденные выключения. Их невозможно предусмотреть и составить графики. Утром специалисты смогут дать прогноз того, когда сможем выйти на отключение по графику", - написал Кулеба.

Он отметил, что текущая неделя ожидается тяжелой, подчеркнув, что объекты критической инфраструктуры снабжены генераторами и альтернативным источником питания. Также продолжается ликвидация последствий вчерашних обстрелов.

"Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы", - подытожил глава ОВА.

Читайте также: Киевщина готовится к длительным отключениям электроэнергии, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Киевская область (4188) Кулеба Алексей (108) отключение света (425)


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Топ комментарии
+7
Кацапські олігархи володіють нашими обленерго
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16.11.2022 22:40
+4
Дуже складно "поставитися з розумінням до складної ситуації", коли другу добу поспіль немає електропостачання (вчора - 12 годин, сьогодні - відключення у 8 ранку, досі немає), а поруч - сяючи масиви. Хтось взагалі контролює відключення (кому й на скільки часу), чи це віддано на власний розсуд обленерго?
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16.11.2022 22:36
+3
В Ахметова надприбутки від продажу укренергії за кордон, а укри хай посидять зиму без світла....
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16.11.2022 22:54
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як жеж охєрно без світла !
тільки но ввімкнули (як казав януковоч))))...не на ніч буде згадано))))
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16.11.2022 22:31 Ответить
Пишу на последних процентах зарядки 3 сутки в Одессе нет света..и всем ***** ***** Ахметов шоб ты сдох собако не пишите нам про Киев миллионный город без света власть евбаннач нам про патриотизм ****** и отзвука когда ***** власть вспомнит что она власть ***** нам про аварии на Ровенской и Хмельницком АЭС заливают аж смешно линии ЛЭП нет и никогда те АЭС к нам свет не поставляли...что ***** Вовочка боится. Сказать все приплыли... БЛЭКАУТ в УК краине отделаться молчанием списав все на прилеты и войну..
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17.11.2022 07:55 Ответить
Дуже складно "поставитися з розумінням до складної ситуації", коли другу добу поспіль немає електропостачання (вчора - 12 годин, сьогодні - відключення у 8 ранку, досі немає), а поруч - сяючи масиви. Хтось взагалі контролює відключення (кому й на скільки часу), чи це віддано на власний розсуд обленерго?
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16.11.2022 22:36 Ответить
Кацапські олігархи володіють нашими обленерго
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16.11.2022 22:40 Ответить
Не тільки кацапські, а й Суркіс, Ахметов....
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16.11.2022 22:55 Ответить
Чому? А тому що працівники продавали свої акції будь кому, хто більше заплатить. Тепер шукають винних в цьому.
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16.11.2022 23:05 Ответить
То це треба було арештовувати кацапські активи в обленерго лише зараз? Тільки коли розбили ці електромережі????
Значить що виходить, договорняки скрізь? А якби кацапи не розбомбили електропідстанції, то й далі би ті олігархи володіли?
Що це твориться?
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17.11.2022 04:00 Ответить
В Ахметова надприбутки від продажу укренергії за кордон, а укри хай посидять зиму без світла....
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16.11.2022 22:54 Ответить
Мені здається,що хтось дуже хоче довести нас до такого стану щоб ми сприймали Путіна,як визволителя....
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16.11.2022 23:39 Ответить
Ні, то вже занадто.
Просто хтось хоче й далі мати бізнесові стосунки з кацапами. Пани між собою погризуться й помиряться, але у злиднях прості люди житимуть
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17.11.2022 04:04 Ответить
Сбылось то, о чем так долго писали и говорили экологисты. А если бы построили альтернативную энергетику, никаких ракет не хватило бы
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17.11.2022 04:35 Ответить
 
 