Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, продовжується позапланове вимкнення електрики, - ОВА

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, у регіоні застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"За рішенням "Укренерго" в регіоні застосовуються екстрені відключення електрики. Екстрені аварійні відключення — це вимушені вимикання. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. Вранці фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на відключення за графіком", - написав Кулеба.

Він зазначив, що поточний тиждень очікується важким, наголосивши, що об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення. Також триває ліквідація наслідків учорашніх обстрілів.

"Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", - підсумував глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київщина готується до тривалих відключень електроенергії, - ОВА. ІНФОГРАФІКА