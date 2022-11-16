Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, продовжується позапланове вимкнення електрики, - ОВА
Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, у регіоні застосовуються екстрені відключення електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"За рішенням "Укренерго" в регіоні застосовуються екстрені відключення електрики. Екстрені аварійні відключення — це вимушені вимикання. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. Вранці фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на відключення за графіком", - написав Кулеба.
Він зазначив, що поточний тиждень очікується важким, наголосивши, що об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення. Також триває ліквідація наслідків учорашніх обстрілів.
"Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", - підсумував глава ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки но ввімкнули (як казав януковоч))))...не на ніч буде згадано))))
Значить що виходить, договорняки скрізь? А якби кацапи не розбомбили електропідстанції, то й далі би ті олігархи володіли?
Що це твориться?
Просто хтось хоче й далі мати бізнесові стосунки з кацапами. Пани між собою погризуться й помиряться, але у злиднях прості люди житимуть