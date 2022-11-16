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Новини Війна
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Київщина готується до тривалих відключень електроенергії, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Мешканців Київської області закликають готуватись до тривалих відключень світла через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це глава Київської ОВА зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через масовані ракетні атаки по області маємо критичну ситуацію з електропостачанням. Готуймося до тривалих вимкнень", - написав він.

Кулеба додав, що наразі всі служби працюють, щоб усунути наслідки ударів.

Також Кулеба додав рекомендації, що слід мати, аби бути готовим до тривалого відключення. Тож, слід підготувати запас питної та технічної води, продуктів довготривалого зберігання, радіо, павербанк, ліхтарик, сірники, батарейки, аптечку. Крім того, за можливості, слід придбати генератор.

Також читайте: Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів із електропостачанням, – "Укренерго"

Київщина готується до тривалих відключень електроенергії, - ОВА 01

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Автор: 

Київська область (4084) обстріл (29037) електроенергія (6250) Кулеба Олексій (187)


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16.11.2022 08:33 Відповісти
А коли Київщина планує закінчити ремонт?
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17.11.2022 13:53 Відповісти
 
 