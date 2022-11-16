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Киевщина готовится к длительным отключениям электроэнергии, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Жителей Киевской области призывают готовиться к длительным отключениям света из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом глава Киевской ОВ отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за массированных ракетных атак по области имеем критическую ситуацию с электроснабжением. Готовимся к длительным отключениям", - написал он.

Кулеба добавил, что все службы работают, чтобы устранить последствия ударов.

Также Кулеба добавил рекомендации, что нужно быть готовым к длительному отключению. Следовательно, следует подготовить запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, радио, павербанк, фонарик, спички, батарейки, аптечку. Кроме того, по возможности следует приобрести генератор.

Смотрите: В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области. ФОТОрепортаж

Киевщина готовится к длительным отключениям электроэнергии, - ОВА 01

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

Киевская область (4187) обстрел (27672) Тарифы на электроэнергию (2173) Кулеба Алексей (108)


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16.11.2022 08:33 Ответить
А коли Київщина планує закінчити ремонт?
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17.11.2022 13:53 Ответить
 
 