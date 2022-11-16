Киевщина готовится к длительным отключениям электроэнергии, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Жителей Киевской области призывают готовиться к длительным отключениям света из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом глава Киевской ОВ отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за массированных ракетных атак по области имеем критическую ситуацию с электроснабжением. Готовимся к длительным отключениям", - написал он.

Кулеба добавил, что все службы работают, чтобы устранить последствия ударов.

Также Кулеба добавил рекомендации, что нужно быть готовым к длительному отключению. Следовательно, следует подготовить запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, радио, павербанк, фонарик, спички, батарейки, аптечку. Кроме того, по возможности следует приобрести генератор.

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Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.